CÁDIZ Los populares avisan de una nueva purga de Podemos en las gerencias municipales Juancho Ortiz: "Que el gerente de una empresa municipal de vivienda en Cádiz cueste 100 mil euros no es admisible"

El Grupo Municipal del Partido Popular de Cádiz ha dado hoy la voz de alarma ante lo que considera una nueva purga de Podemos en las gerencias municipales, tanto en empresas como en fundaciones y organismos autónomos. Los populares han señalado al respecto que “desde que llegaron han practicado la caza de brujas con los técnicos y responsables municipales, no ya por una supuesta falta de afinidad política, simplemente porque pedían y piden siempre adhesiones inquebrantables a su catecismo político”.

Los populares han recordado que desde la destitución del director de Turismo –en agosto pasado- hasta ahora, se ha relevado a la gerencia de Procasa y de EMASA, se está intentando destituir al gerente de la Fundación de la Mujer y a la de Onda Cádiz, “y en este último caso sin la más mínima justificación al respecto, porque la actual gerente ha presentado balances positivos en su gestión, ha recibido la felicitación de todos los grupos en el último consejo, y en este proceso ni hay transparencia ni información, no hay un baremo por el que el consejo se pueda regir a la hora de seleccionar al futuro gerente y –según lo que indicaron ayer los consejeros de Adelante- ese baremo se va a elaborar después de recibir las solicitudes-, esperamos que el PSOE no haga de cómplice en este teatro del engaño”.

Cien mil euros a un gerente de vivienda

El Grupo Popular no solo quiere denunciar esta nueva caza de brujas orquestada por el Equipo de Gobierno, sino el coste que tendrá para los gaditanos estos cambios que -en algunos casos- supone la contratación de personal externo al Ayuntamiento de Cádiz: Onda Cádiz de confirmarse lo publicado sobre el apoyo de Adelante Cádiz a una candidata no funcionaria, y la Fundación de la Mujer, con rumores también sobre la designación de no funcionarios como gerentes, algo que iría en contra de lo acordado en el anterior mandato .

El portavoz popular, Juancho Ortiz, quiso llamar la atención además a la retribución aprobada por Adelante para el gerente de Procasa, 63 mil euros que, unido al gasto social y a los trienios elevará el coste municipal de ese cargo a cien mil euros: “que el gerente de una empresa municipal de vivienda en Cádiz cueste 100 mil euros con el problema de vivienda que tiene la ciudad y que este gobierno no ha sabido ni ha querido solucionar no es admisible. Si en vez de Podemos lo hace el PP tendríamos una manifestación en la puerta de la sede a diario”.