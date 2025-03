La Policía Local de Cádiz vigilará la noche de Fin de Año la celebración de posibles cotillones ilegales

Este año no ha habido tampoco petición de autorización de fiestas para Fin de Año.

El Ayuntamiento de Cádiz no ha recibido ninguna petición de autorización para la celebración de cotillones en establecimientos de ocio nocturno de la ciudad para este Fin de Año de 2021, al igual que ha sucedido en los últimos años.

No obstante, aunque no se han impuesto restricciones de horarios o de aforo por parte de la Junta de Andalucía para esta Navidad, desde el Ayuntamiento gaditano -a través de la Policía Local- sí que se vigilará que no se celebren cotillones ilegales en la madrugada del 1 de enero.

En este sentido y según manifiestan fuentes municipales, el dispositivo policial será el habitual en este tipo de eventos y noches para evitar concentraciones.

Asimismo, se controlará el uso de la mascarilla , se realizarán controles de alcoholemia y se garantizará la seguridad vial.

Además, se realizarán labores de supervisión de las licencias de los establecimientos.

En otras localidades en las que sí que se habían previsto fiestas en distintos bares y discotecas, ha habido promotores que han decidido suspenderlas ante la evolución de los contagios de los úlitmos días, devolviendo el dinero de la entrada a los clientes.

Así, se prevé que esta Nochevieja pueda haber concentraciones de jóvenes en las calles y plazas de la ciudad que serán controlados por la Policía Local.