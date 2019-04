CÁDIZ La Policía Local de Cádiz se planta contra el Gobierno de Kichi Un 70 por ciento de los agentes que están en la calle se niegan a cubrir servicios extraordinarios hasta que «no se mejoren» sus condiciones laborales y los medios que reclaman

María Almagro Actualizado: 05/04/2019 07:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Nuevo encontronazo entre el Ayuntamiento de Cádiz y la Policía Local de la capital gaditana. Tras unos meses muy convulsos en los que el déficit de coches patrullas y otros medios hizo estallar a los agentes contra la gestión del equipo de gobierno de Podemos de José María González en materia de seguridad municipal, parece que las aguas no han vuelto a su cauce todavía. «Cansados de no tener respuesta y de que no se solucionen los problemas», un setenta por ciento de la plantilla de primera actividad, es decir, los que realizan a diario sus funciones en la calle, han decidido no realizar servicios extraordinarios «hasta tanto exista un interés real por parte de los responsables políticos de lograr mejorar sus condiciones laborales».

Esta medida de protesta que ya está tomada por esta amplia mayoría de agentes de la plantilla afectará a todos aquellos servicios que los policías municipales cubren como horas extras, es decir, no habrá voluntarios para cubrir determinados eventos como por ejemplo esta próxima Semana Santa, conciertos, carreras deportivas, y demás celebraciones o actos que precisaran de un refuerzo en el número de indicativos.

«Llevamos mucho tiempo denunciando la falta de medios materiales y personales en la plantilla durante toda esta última legislatura y aún a día de hoy no se ha solucionado, no podemos entender que hayan pasado cuatro años sin realizar ninguna inversión en este sentido», denuncia el Sindicato de la Policía Local de Cádiz (SPLCA).

Además, según lamentan, desde 2007, hace ya doce años, fecha en la que se aprobó el último acuerdo regulador que tienen vigente, «no ha existido una nueva negociación colectiva de mejoras de las condiciones de trabajo de los miembros de esta Policía Local, encontrándose actualmente los conceptos retributivos en idéntica cuantía que hace más de una década».

La medida afecta a todos esos servicios que precisan de horas extras como todos los grandes eventos

A esto se suma, como destacan, que en todo este tiempo, como consecuencia de la crisis económica, dichas retribuciones fueron mermadas en un cinco por cierto de su valor, «con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo, que en esta administración a diferencia de otras administraciones, no han sido compensadas», aseguran desde el sindicato.

La cadena de reproches que les han llevado a negarse a realizar estos servicios extraordinarios por su actual situación laboral continúa. «Por otra parte, llevamos más de 20 años sin una valoración de puestos de trabajo, no recogiéndose por tanto en las retribuciones, el gran número de competencias que se han ido asumiendo a lo largo de este periodo, dándose la circunstancia que puestos de trabajo con menor nivel de peligrosidad, responsabilidad y penosidad, reciban mayores porcentajes retributivos por este concepto que los miembros de esta Policía Local».

En lo referente a las horas de nocturnidad que cubren y el descanso del trabajo rotatorio, denuncian que el Ayuntmiento de Cádiz está incumpliendo una normativa europea, la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo, «todavía no se han negociado las compensaciones que palien la repercusión que tiene el trabajo nocturno sobre la salud de los trabajadores que lo padecen, como se ha hecho en el Cuerpo Nacional de Policía, en la Guardia Civil y en policías locales de otros municipios. Además, aseguran que actualmente se está incumpliendo los periodos descansos obligatorios entre turnos, especialmente con los grupos especiales y con el personal que realizan servicios extraordinarios. En este sentido quieren denunciar «la decisión de los responsables de la Jefatura de asignar jornadas extraordinarias a los miembros de los grupos especiales sin preguntarles al menos antes, ya que son asignadas directamente en los cuadrantes por sus superiores si contar con ellos».

«Llevamos toda la legislatura denunciando la falta de recursos y todavía no se ha solucionado»

Por todos estos motivos y por los vividos ante la falta de medios materiales como coches patrullas y demás equipamiento que necesitan en su trabajo cotidiano para la seguridad del ciudadano y de ellos mismos, la situación se ha ido enrareciendo hasta el punto que han tomado la decisión de plantarse hasta que el Ayuntamiento no les dé una solución a sus reivindicaciones.

«Esta Policía Local, ha dicho basta y a partir de ahora se planta y como primera medida no va a realizar más servicios extraordinarios», manifiestan. «Queremos unas condiciones y medios laborales justos y acordes con el trabajo que habitualmente realizamos, que en numerosas ocasiones no se ve, pero que permite que la mayoría de los eventos que se celebran en esta ciudad salgan para adelante».

Por todo lo expuesto, solicitan «a este equipo de Gobierno si continua, o al equipo de Gobierno que salga elegido en las próximas elecciones municipales, que muestre un mayor interés por este colectivo que el prestado en estos últimos años y atiendan nuestras justas reivindicaciones, que seguro repercutirá en beneficio de los ciudadanos de esta ciudad».

Puestos en contacto con el Ayuntamiento sobre este asunto, sostienen que esta denuncia «es la opinión de un sindicato que no esta representado en la Junta de Personal, y el Equipo de Gobierno considera que no es la opinión de la mayoría de la plantilla».