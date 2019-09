CÁDIZ Polémica por los servicios de playa Aprobada con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos la ampliación de los servicios durante el mes de octubre, aunque el equipo de Gobierno adelanta que no se hará argumentando que es «inviable económicamente»

LA VOZ Cádiz Actualizado: 27/09/2019 18:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Uno de los puntos que ha levantado más polémica en el Pleno celebrado este viernes en el Ayuntamiento ha sido una propuesta presentada por el Partido Popular para que los servicios de playa se amplíen durante todo el mes de octubre, al entender que el buen clima hace que muchos gaditanos sigan haciendo uso de las mismas.

Este ha sido el argumento principal esgrimido por José Carlos Teruel, que se ha estrenado como concejal popular en sustitución de Ignacio Romaní. Argumento con el que todos los partidos se han mostrado de acuerdo, aunque el concejal de Adelante Cádiz, Demetrio Quirós, ha afirmado que pese a entender la lógica de la propuesta, ésta es inviable ya que supone un coste que las arcas municipales no pueden asumir.

Ante ello, la concejala socialista Rosa de la Flor ha respondido que si cualquier propuesta política es aprobada en Pleno, la obligación del equipo de Gobierno es llevarla a cabo. «Buscar los mecanismos necesarios para hacerlo, ya que es la voluntad de este pleno», ha afirmado De la Flor. Sin embargo, tanto el propio Quirós como el alcalde se han mostrado contrarios a este razonamiento. «Esa será la prioridad de la oposición, pero la nuestra es, por ejemplo, pagar sueldos atrasados a algunos trabajadores», ha dicho Quirós, quien se ha visto apoyado por Kichi, que ha asegurado que «ustedes pueden aprobar en Pleno que el sol salga por el oeste, pero si es imposible es imposible».

Tanto desde el PP como desde el PSOE y Ciudadanos se les ha insistido en que los puntos aprobados por mayoría deben ser cumplidos, ya que de lo contrario no tiene sentido la propia celebración del Pleno Municipal. Finalmente, con los votos a favor de los tres partidos de la oposición, que suman 14 concejales, y en contra de los 13 de Adelante Cádiz, se ha aprobado la ampliación de los servicios de playa durante el mes de octubre. Aunque Kichi y su concejal Demetrio Quirós ya han dejado claro que no se hará. Que entre sus prioridades no está cumplir con la voluntad de la mayoría. El debate ha concluido con el deseo del portavoz popular, Juancho Ortiz, de que «no ocurra ninguna desgracia en este mes de octubre. Ha pasado otros años. Esperemos que en este no tengamos que lamentar nada». Advertidos han quedado los miembros del Equipo de Gobierno.