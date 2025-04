Polémica por un presunto brote en la plantilla del servicio de limpieza de Cádiz capital

El Sindicato Provincial de CCOO de Construcción y Servicios de Cádiz ha asegurado que, en la actualidad, existe un brote de Covid en la empresa Sufi Cointer , la cual presta servicio de limpieza urbana en la capital.

Según afirma este sindicato, «una veintena de operarios confinados pertenecientes a dicha empresa se encuentran confinados y, además, ya se ha confirmado el positivo de casi una decena de ellos ».

Sin embargo, fuentes del Ayuntamiento de Cádiz señalan que la empresa les ha comunicado que hay algún caso aislado pero en ningún caso se trata de un brote, tal y como manifiestan desde CCOO.

Estas mismas fuentes indican que a inicios de esta semana se le requirió a la empresa que reforzara las medidas de control y prevención para evitar en lo posible los contagios entre la plantilla.

No obstante, CCOO insiste en que «como hemos denunciado con anterioridad, existe preocupación sobre la escasa atención que la empresa encargada de los Residuos Sólidos Urbanos está haciendo hacia los protocolos para evitar la propagación de la pandemia y cómo estas actitudes repercuten directamente sobre sus trabajadores y trabajadoras y sobre la población gaditana en general».

Aseguran que «del amplio catálogo de supuestas medidas adoptadas para la protección y prevención frente al Sars-Cov 2, pocas son realmente las que viene desarrollando la actual concesionaria de limpieza urbana , que es, por otra parte, la mejor posicionada para adjudicarse la actual licitación».

A juicio del sindictao, «las principales líneas de actuación del protocolo señalaban la prevención como medida principal. Limpieza y desinfección de las herramientas y centros de trabajo por una empresa externa, dotación de Epis adecuados y/o entradas y salidas escalonadas eran las líneas maestras del plan diseñado por los servicios de prevención».

Pero, insisten, «la realidad, como vino anunciando este sindicato desde el pasado 23 de marzo de 2020, muestra una situación bien distinta» .

Añaden que, por un lado,«las herramientas y centros de trabajo no se desinfectan con la periodicidad que se debiera , sólo cuando se sospecha de la existencia de algún caso. Lejos quedaron las desinfecciones ejercidas por una empresa externa al comienzo de la pandemia para ser sustituidas puntualmente por una limpieza general realizada por sus propios operarios».

Con respecto a los Epis, apuntan, «atrás quedó la dotación de guantes de vinilo . Rápidamente los operarios y operarias del servicio volvieron a la normalidad y tuvieron que valerse de los 3 pares de guantes de cuero sintéticos para cambiar diariamente alrededor de 50 papeleras. Papeleras que por cierto, no sólo no están siendo desinfectadas a diario, sino que además no se están ni siquiera limpiando».

Asimismo, destacan «no corrieron mejor suerte las mascarillas , que sólo han dado tres desde los inicios de la pandemia, y ninguna con la categoría de EPI; o la dotación de hidrogel, recibiendo denuncias de los operarios del turno de tarde de que no se les está proveyendo».