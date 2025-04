El Pokoloco, de Muñoz Arenillas, a la espera de las posibles sanciones

La Policía Local de Cádiz intervenía el pasado viernes en un establecimiento de la calle Muñoz Arenillas en el que se incumplía la normativa fijada para estos locales ante el Covid-19. Según ha podido saber este periódico el bar en el que produjeron los hechos es el Pokoloco , ubicado en el número 7 de dicha vía en la que se ubican varios negocios de similar actividad.

Los vecinos de la zona mostraban este miércoles su asombro al tener conocimiento de lo que sucedía a escasos metros de sus casas en plena pandemia y justo cuando se pide que se extremen las medidas en todos los negocios así como en las reuniones familiares. Aunque no había trascendido el nombre del pub, algunos lo habían deducido por la descripción del acceso al mismo , ya que es el único que cuenta con una baraja automática.

Además, no entendían cómo, al margen de la responsabilidad del propietario del local, todas esas personas, hasta cuarenta y una en el caso del Pokoloco, permanecían en el interior sabiendo que, sin mascarillas y fumando, ya estaban estaban ignorando las medidas de seguridad. «Es una inconsciencia. No comprendo cómo todas esas personas ha permanecido allí y no se marcharon a sus casas porque aunque no conozcan todas las normas lo que sí está claro es lo de las mascarillas y fumar. Si no hay clientes, porque por responsabilidad se marchan si ven que pasan esas cosas, no hay denuncia», apunta José.

Otra vecina de la calle, en la misma línea comentaba que «es una irresponsabilidad. No entiendo que se la jueguen de esa forma en un sitio tan a la vista de mucha gente e ignorando lo que está pasando hoy en día».

Sanciones

En el Pokoloco se pueden haber incumplido hasta varias normas. Actualmente los bares pueden estar abiertos hasta la 1.00 de la madrugada y no más tarde, siempre que tengan servicio de comidas . Además de eso, y teniendo en cuenta que sea un bar musical donde se sirven también comidas, el aforo está limitado al 65% . Las multas, si son consideradas sanciones graves , pueden ir en estos casos desde los 3.001 a 30.000 euros y si fueran muy graves oscilarían entre los 30.001 y los 600.000 euros.

En este caso era un vecino quien denunciaba a las autoridades la actividad que se desarrollaba en ese local hasta más allá de la una de la madrugada. Según comprobaba la propia Policía Local, el bar admitía a clientes a través de una persona que vigilaba desde el exterior y que contactaba con el interior por teléfono móvil para la apertura de la puerta. En la intervención, los agentes encontraron hasta 41 personas sin mascarillas, consumiendo bebidas y fumando tabaco y cachimbas.

Un segundo establecimiento

Pero además, y aunque el Ayuntamiento no lo confirma, según ha podido saber La Voz, en la misma calle Muñoz Arenillas y muy próximo al Pokoloco, en Las Pérgolas , también se incumplía la normativa esa misma noche e igualmente su propietario, queda a la espera de recibir la sanción.

Las Pérgolas

