Política Podemos e IU escenifican su confluencia en Cádiz pese a las críticas La división interna suscitada en ambas fuerzas políticas no consigue paralizar el proyecto 'Adelante Andalucía' liderado por Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo

NURIA AGRAFOJO

Cádiz Actualizado: 12/06/2018 15:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El proyecto político 'Adelante Andalucía' que podría aunar bajo unas mismas siglas a Podemos e Izquierda Unida de cara a las próximas elecciones, sigue su campaña de presentaciones a pesar de las críticas internas suscitadas en ambas fuerzas políticas. Tras el anuncio de esta iniciativa por parte de los líderes andaluces de cada formación, Teresa Rodríguez, y Antonio Maíllo, sus colaboradores ya han puesto en marcha una campaña para dar a conocer una confluencia que pretende poner en valor el andalucismo.

La provincia de Cádiz ha sido una de las primeras en escenificar esta alianza. Esta mañana, la capital gaditana ha acogido la presentación de 'Adelante Andalucía' por parte del coordinador provincial de IU Cádiz, Fernando Macías y del coordinador provincial de Podemos, José Ignacio García, que han elegido la Alameda Apodaca y la bella estampa marítima de la capital gaditana para simbolizar esta unión. «No es una cita que pase todos los días. Hoy queremos presentar un proyecto que va a poner el foco en la ciudadanía andaluza. Necesitamos una Andalucía diferente, que supere la precariedad laboral, que defienda los servicios públicos y creemos que sí se puede», ha explicado el portavoz de Podemos.

En este sentido, ha explicado algunas de las claves de una propuesta política que ha comenzado con una campaña de recogida de firmas de apoyo. «Es un proyecto de confluencia de IU y Podemos Andalucía pero solos no podemos, aunque con miles de amigos, sí. Aquí no sobra nadie. De hecho, hemos comenzado con una recogida de firmas para abrirlo a la gente. Podemos e IU son formaciones imprescindibles en este proyecto pero no son suficientes. Necesitamos a gente y tienen las puertas abiertas. Se está construyendo una Andalucía que merece la pena defender», ha adelantado García.

Esta misma directriz ha defendido el coordinador de IU en la provincia, Fernando Macías. «Queremos devolver a la ciudadanía andaluza la parte de dignidad que se le ha ido robando por parte de los diferentes gobiernos», ha criticado, a la vez que ha puesto énfasis en la necesidad de conseguir apoyos. «Tenemos una convicción de mayoría porque queremos gobernar en Andalucía y en Cádiz. Estamos convencidos que esas 50.000 firmas se van a superar», ha apuntado.

Con respecto a la posible alianza de IU y Podemos Andalucía para concurrir a las elecciones municipales, los responsables de las formaciones han explicado que «eso es adelantarnos mucho porque se trata de un proyecto a fuego lento. Así ha salido adelante en Andalucía y vamos a trabajar para llegar a las municipales pero aún es pronto», han apuntado.

Polémica interna

Ambos representantes han respondido ante las voces críticas surgidas en el seno de sus propios partidos, que desconfían de esta confluencia. En el caso de Podemos, ayer mismo se hacía público un manifiesto en el que cargos públicos, como los diputados por Cádiz, Noelia Vera o Juan Antonio Delgado, se mostraban en contra de esta iniciativa, acercándose así a las directrices nacionales de Pablo Iglesias. También en el seno de IU, han alzado la voz alcaldes como el de Espera, contrario a la alianza.

Por este motivo, los portavoces de las dos formaciones no han querido avivar más este distanciamiento y han dejado en el aire si esta alianza se hará efectiva en todos los municipios de la provincia gaditana. «En Podemos los debates siempre se han hecho con luz y taquígrafos y creemos que es sana la posición de estos dos diputados de once pero estoy seguro de que nos vamos a esforzar para ponernos de acuerdo. La mayoría de los andaluces que votaron a Podemos decidieron que tenía que haber un proyecto propio en Andalucía, en hermandad con otras fuerzas», ha explicado García.

Por su parte, Macías ha reconocido que las elecciones municipales son muy importantes para Izquierda Unida y ha apuntado: «Cuando se habla de un proyecto de transformación, tenemos que tener en cuenta que cada municipio es diferente y voces discrepantes tienen que existir. Nuestra voluntad es que 'Adelante Andalucía' cuaje en todos los municipios pero a nadie se le va a imponer nada».