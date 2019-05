MASCOTAS Pipper, el perro 'influencer', se pasea por Cádiz El animal, que tiene más de 60.000 seguidores, está realizando su primera gira por España para dar a conocer lugares 'dog friendly'

V. Sánchez @VeronicaSanMor Cádiz Actualizado: 29/05/2019 13:33h

Recién llegado de El Palmar, donde pasó el martes y cogió su primera ola, Pipper, el perro turista más famoso de España ha llegado a la capital gaditana. El primer lugar que ha visitado ha sido la Plaza de la Catedral, donde decenas de admiradores le esperaban para darle la bienvenida en su primera visita a Cádiz y hacerse fotos con él.

Pipper es un bodeguero inglés de tres años que en junio de 2018 comenzó una vuelta a España de 12 meses de duración. Su periplo se puede seguir a través de su blog y redes sociales (@pipperontour), algo que ya hacen más de 60.000 personas. Los objetivos de este viaje: por un lado, dar a conocer lugares 'dog friendly' para que los diez millones de españoles que tienen un perro como mascota sepan donde pueden ir con ellos, y, por el otro, sensibilizar, «tenemos que pasar del 'perros no' al 'perros educados bienvenidos'», asegura su dueño, el periodista Pablo Muñoz Gabilondo.

Los compañeros de viaje se encuentran en el tramo final de su gira, ya que, permanecerán en la ciudad de Cádiz dos días, «e intentaremos pasarnos por Jerez, pero no sabemos si nos dará tiempo porque luego vamos a Huelva y Cáceres». Allí terminará un 'paseo' de un año por la geografía española. «Pipper es el primer perro 'influencer' con una misión muy clara, que España sea un país más 'dog friendly'», destaca Pablo. «Sólo el 18% de los hoteles en España aloja mascotas, frente al 40% europeo, pese a que España es el segundo país más visitado del mundo», argumenta.

En Cádiz, el número de hoteles que alojan a perros es más bajo aún. De hecho, esta mañana Pipper y su humano aún no sabían dónde pasarían la noche. La primera parada de este can, tras pasear por la Plaza de la Catedral ha sido la Torre Tavira, seguida del Centro de interpretación de la Constitución de 1812 y de las Catacumbas del Beaterio. Son las únicas tres atracciones turísticas de la capital que admiten animales.

Cádiz, sin playas que admitan perros

Asimismo, Pipper y Pablo llaman la atención sobre el transporte público. «Queremos servir de estímulo para que Cádiz adapte sus autobuses urbanos a las nuevas circunstancias, como han hecho otras ciudades como Palma de Mallorca o Madrid. Aquí sólo pueden subir al bus los perros de menos de 10 kilos dentro de un transportín, allí, en cambio, pueden hacerlo todos con correa y bozal», afirma Pablo.

Y otro problema: las playas a las que poder ir con perros. En Andalucía la Ley de Costas prohíbe que haya perros en las playas del 1 de junio al 30 de septiembre, algo que no ocurre en otras comunidades, como Murcia, que cuentan con playas abiertas a los canes todo el año. «En la provincia de Cádiz sólo hay una playa que admita perros y está muy a desmano», dice el humano de Pipper mientras el pequeño animal (inteligente y tranquilo) se hace fotos con sus seguidores.

Cuando Pablo adoptó a Pipper se topó con que en muchos lugares su pequeño compañero tenía prohibido el acceso y por eso decidió comenzar esta aventura. «En otros países de nuestro entorno los perros están perfectamente integrados», explica. «En Italia, por ejemplo, pueden acceder a los hipermercados y visitar las ruinas de Pompeya, entre otros lugares. Y en Francia pueden pasar a todos los restaurantes. En España no. ¿Por qué un perro bien educado no puede acceder a esos sitios? Son prejuicios de una sociedad que todavía no ha avanzado», detalla. Y concluye con una reflexión, «en España hay cien mil abandonos de perros al año, es la mayor tasa de Eurpa y eso se debe a la falta de de integración de la mascota, también en los espacios públicos».