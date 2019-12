Cádiz Piden al Ayuntamiento de Cádiz la regulación del uso de patinetes eléctricos La asociación Ampec insiste en la necesidad de una ordenanza municipal ya que lo que se está aplicando es una instrucción de la Dirección General de Tráfico

Los usuarios de los vehículos de movilidad personal (VMP) han puesto de manifiesto la ausencia de una regulación definitiva, tras la instrucción publicada por la Dirección General de Tráfico este diciembre, para la circulación de los patinetes eléctricos por las calles de la capital gaditana.

El presidente de Asociación para la Movilidad Personal y Ecológica de Cádiz (Ampec), Adrián García, ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que llegan tras «meses de trabajo, con Mesas en las que se incluyen varios colectivos como la Asamblea Ciclista o la Asociación La Zancada».

García, además, ha detallado que las peticiones de Ampec «no van en contra de las últimas publicaciones de la DGT», por lo que insisten en la aplicación de «una ordenanza para regular» el tráfico de los patinetes eléctricos en Cádiz.

De hecho, la regulación presente en la actualidad en la capital gaditana es «inexistente más allá de la que pertenece a la DGT, que hace las veces de 'parche' para los Ayuntamientos que no contengan regulación específica», ha explicado el portavoz antes de aclarar que «no se puede ir por la acera, ni zonas semipeatonales como el Paseo Marítimo, y solo se puede circular por el carril bici y la calzada, aunque pueden pararte por transitar por la calzada al no haber apenas vías 20».

Adrián García acudió al último pleno del Ayuntamiento de Cádiz para exponer las inquietudes de Ampec, obteniendo la respuesta por parte del concejal de Movilidad, Martín Vila, que argumentó que Cádiz «está en un momento muy bueno en comparación con otras ciudades, que no se ven con una ordenanza tan adelantada como esta y que tampoco disponen de una red de carriles bici para poder dar cabida».

Zonas para calmar el tráfico

Asimismo, el concejal recordó también que en la Mesa de Movilidad que tuvo lugar en el mes de marzo, «se sometió a consideración el texto de la aprobación inicial de la ordenanza, así como una definición de Zonas 30 y Zonas 20 de la ciudad».

De esta forma, Vila explicó que «en la citada Mesa se planteó una ordenación de Zonas 20 y Zonas 30 de forma que prácticamente todas las zonas residenciales de Cádiz pasaban a ser Zonas 20 para calmar el tráfico, ganar seguridad y permitir la circulación de los VMP por estas vías».

Por otro lado, para la concienciación del buen uso del patinete eléctrico, Ampec organiza jornadas para los usuarios de VMP, estando fijada la próxima para este viernes 27 de diciembre en la plaza Ingeniero la Cierva de Cádiz a las 17,00 horas.