Elecciones Generales 28A Pelayo: «La creación de empleo y la industria es un binomio que funciona» Los populares se comprometen a modernizar los astilleros y a que se aumente la carga de trabajo en las factorías de la provincia y en la industria auxiliar

La candidata del Partido Popular por la provincia de Cádiz para las Elecciones Generales que se celebran el próximo domingo, María José García-Pelayo, acompañada del número tres de la candidatura, Ignacio Romaní; y del candidato del PP a la Alcaldía de la capital, Juancho Ortiz; ha presentado las propuestas de esta formación en materia de empleo y, en concreto, para los astilleros gaditanos.

García-Pelayo ha declarado que «para nosotros, la creación de empleo y la industria es un binomio que funciona». Por tanto, ha asegurado que -si vuelven al Gobierno central- desde el Partido Popular se trabajará para que haya carga de trabajo tanto en los tres astilleros de la Bahía de Cádiz como en la industria auxiliar.

La dirigente popular ha insistido en que cuando el PP gobernaba en España «es cuando nuestros astilleros han tenido un mayor número de horas de trabajo y de contratos». Sin embargo, ha añadido, «cada vez que gobierna el PSOE se ponen en peligro los contratos y les recuerdo cuando la ministra de Defensa socialista puso en peligro 6.000 puestos de trabajo de los acuerdos con Arabia».

Entre las medidas que proponen los populares para el sector industrial están, además de que los astilleros y la industria auxiliar tengan carga de trabajo, una modernización de los mismos «para que podamos competir en igualdad».

El PP apuesta a su vez por la diversificación de los astilleros «para no renunciar a ningún tipo de contrato» y porque exista un sistema de formación profesional dual «que permita que no se pierdan pedidos porque no haya personas formadas».

En relación con el plan industrial en el que están inmersos, «nos comprometemos a ir de la mano con los trabajadores por el plan de prejubilaciones ya que en 2020 se prejubilarán 441 personas y la previsión es que se reincorporen 218 personas, una cifra muy escasa que no podemos permitir».

Mensaje de tranquilidad a los astilleros

Así, el PP ha lanzado un mensaje de tranquilidad, asegurando que «vamos a seguir trabajando porque los astilleros tengan viabilidad, carga de trabajo, empleo de calidad y a ir junto con los trabajadores en el plan de prejubilaciones».

García-Pelayo ha manifestado que «en estos momentos solo hay engaños y mentiras del PSOE encima de la mesa ya que prometieron que había contratos de defensa y en los presupuestos de 2019 se incluyeron 0 euros». En su opinión, «esto hay que rectificarlo porque el Gobierno de España se tiene que convertir en un socio leal de los astilleros de la provincia».

Previamente, han mantenido una reunión con la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), en la que han analizado la situación de la provincia gaditana, una de las más castigadas por la lacra del desempleo.

«4.800 parados más con el PSOE»

García-Pelayo ha destacado la clara apuesta del PP por la creación de empleo y ha lamentado que en la provincia «crece el paro cuando gobierna el PSOE» asegurando que desde que llegaron los socialistas al Gobierno de la nación, «hay 4.800 parados más, es decir, que cada mes que ha gobernado Pedro Sánchez ha habido 480 desempleados más, algo que no nos podemos permitir».

Para la número uno de los populares, «es triste que por la ambición de Pedro Sánchez de llegar a Moncloa no solo se ha parado la creación de empleo sino que lamentablemente ha aumentado».

Ha añadido que, desde el PP, «queremos frenar la sangría de paro que se ha generado desde que el PSOE gobierna en España. Queremos gobernar para mejorar la vida de la gente».

Otro dato aportado por la candidata es que hay una densidad empresarial (número de empresas en relación con número de habitantes) muy baja en la provincia insistiendo en que «estamos 20 puntos por debajo de la media española y 10 por debajo de la media andaluza».

Más empresas y más trabajadores

Ante el número actual de empresas en la provincia, alrededor de 60.000, ha insistido en que «necesitaríamos que se multiplicaran y, al mismo tiempo, que aumentara el número de trabajadores en cada una de ellas porque el 90 por ciento tiene menos de dos empleados».

Para facilitar este objetivo, ha asegurado que el PP apostará por la puesta en marcha de instrumentos y de medidas para la creación de empleo y, en concreto, para los autónomos».

