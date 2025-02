La Palma encara un año cargado de ilusión y trabajo

La Viña tiene en mente desde el pasado noviembre una fecha, la del 14 agosto del 2021 , cuando se celebrará la coronación canónica de la Virgen de las Penas de la archicofradía de La Palma. Mientras llega ese día, el pasado viernes se vivía un momento muy especial con la presentación de la programación de la coronación y también por la esperada vuelta al culto de la titular tras la restauración a la que se ha sometido de cara a la importante cuenta atrás que ya ha comenzado.

El hermano mayor de la corporación, Francisco Javier Lucero , afronta con mucha ilusión estos próximos meses que además serán los últimos para él como máximo responsable de La Palma. Lucero asegura que « estamos muy animados y tenemos muchas ganas de vivir todo lo que hemos proyectado. Sabemos el trabajo que todo esto conlleva y lo que viene por delante al margen de la actividad ordinaria de la hermandad que hay que seguir manteniendo. Pero sabíamos en lo que nos metíamos y nos hemos planteado metas altas».

La recién renovada junta de gobierno será la responsable de organizar los distintos actos previstos hasta el próximo 22 de agosto de 2021. Lucero agradece la labor de quienes han estado junto a él hasta ahora y de los que se han embarcado para este periodo. «La junta tenía que cesar y bueno por las circunstancias se me ha prorrogado en el cargo hasta 31 de octubre del año que viene. Los que han estado han hecho un gran trabajo y los que se han incorporado son gente de siempre de la hermandad que aportan mucha frescura y ganas así que creo que ha sido un acierto».

Programación

Presentados el boceto de la corona de Manuel Varela y el himno con letra de Luis Manuel Real Guerrero y Juan Antonio Verdía, la archicofradía centra ahora sus esfuerzos en los actos previstos y sobre todo en la novedosa obra social que se va a desarrollar en el barrio de la Viña. Con respecto al intenso calendario, en el que se integran los cultos de la hermandad, destacan un par de exposiciones en la Fundación Cajasol y el mes de agosto en el que habrá un triduo de preparación y la imagen será trasladada el día 6 , tras una misa de campaña en la calle de La Palma, a la iglesia conventual de Santo Domingo para la celebración al día siguiente del pregón. El día 12 será el traslado procesional de María Santísima de las Penas a la Catedral para su coronación canónica el día 14.

Ayuda a la infravivienda

La obra social que desarrollará la archicofradía se centra en la ayuda a la infravivienda. La Caixa y Cajasol harán posible este proyecto que explica Lucero. «Hemos hecho un estudio junto con Cáritas de las viviendas del barrio de la Viña en las que solo existían baños compartidos por familias y de los que estaban en peor estado . Sabíamos de esos problemas y cuando lo planteé a ambas fundaciones sorprendió mucho que existieran esas carencias. La Caixa y Cajasol nos han concedido 30.000 euros para un proyecto que resulta novedoso en cuanto a que históricamente una hermandad se dedique a ayudar a la infravivienda . Se trata de una obra social perdurable en el tiempo». El responsable de la corporación del Lunes Santo comenta además que «es una forma de dar dignidad también a las personas. No solo es fundamental el que tengan alimento y puedan vivir, también el aseo garantiza eso . Es una idea que tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo porque lo ves día a día... y al encontrar respuesta por parte de estas entidades sabía que podíamos ayudar a dar solución a esos problemas que hay en el barrio. Ojalá pudiéramos ayudar mucho más a las familias que lo necesitan porque aquellos que vinieron a arreglar esto, los que prometieron que se mejoraría no han hecho nada. Está todo igual o peor».

Restauración

Pilar Morillo y Álvaro Domínguez han sido los encargados de restaurar una imagen sobre la que como ya se comunicó en su día a los hermanos, se ha actuado en la parte interna y a su vez se le ha aplicado una protección para que no se dañe . El espléndido resultado de este trabajo ya se puede contemplar en el pequeño templo viñero. Y las sensaciones de los devotos al ver de vuelta la imagen han sido muy gratas. Francisco Javier Lucero se muestra igualmente encantado. « El trabajo de Álvaro y Pilar ha sido espectacular. Está genial la imagen, ha ganado una enormidad y estamos muy contentos y felices porque es una de las cosas que pretendíamos desde hace tiempo pero con el miedo de no tocarle no se quería actuar. Ha quedado espectacular. Se ha mejorado el candelero, se le ha puesto su forro en condiciones de cuero... se ha hecho todo con respeto y máximo cuidado a la imagen y con vistas a que no sufra daños en un futuro».