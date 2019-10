CELEBRACIONES Otoño gana la batalla nupcial en Cádiz Septiembre y octubre se consolidan como los meses favoritos para la celebración de bodas en la provincia de Cádiz

A. Mendoza Cádiz Actualizado: 13/10/2019 09:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cada vez hay más bodas en otoño. Es la afirmación que realizan todos los profesionales del sector que han comprobado que en los últimos tres años el número de celebraciones en los meses de octubre y noviembre se ha multiplicado hasta por seis.

El buen tiempo, con muchos días soleados y temperaturas más agradables que en verano, hace que las parejas que planifican sus enlaces opten cada vez más por desarrollar las ceremonias en otoño y eso implica a su vez que todos los profesionales que intervienen en estos eventos amplíen la temporada.

La gaditana Alicia Pérez Fopiani es la gerente de una firma de referencia en Cádiz como es Love Wedding Planners, una empresa que fue pionera en la organización y gestión de bodas y que actualmente está especializada en el diseño, organización, decoración y coordinación de bodas y eventos exclusivos. Tras siete años en el mercado conoce muy bien la situación y habla sobre los cambios y tendencias en este tipo de celebraciones. «Es una circunstancia que se ha dado de forma gradual. Hace tres años octubre era un mes tranquilo... digamos que septiembre era el fin de fiesta. Pero desde entonces hasta ahora digamos que octubre es tan fuerte como septiembre y noviembre viene pisando fuerte los talones».

Alicia tiene claro que el buen tiempo que aún se da en estos días es fundamental a la hora de elegir una fecha. «El cambio en la climatología es clave; porque parece que cada vez hay días mejores en octubre y noviembre. Quienes nos dedicamos a esto siempre decimos que a ver cuándo se consigue que haya bodas durante todo el año... y creo que ese momento está más cerca».

En este 2019 esta empresa gaditana ha organizado una boda en julio y dos en agosto por las siete de septiembre y las seis que están previstas en este mes de octubre. «Los meses que a priori antes eran de mas movimiento, julio y agosto, ahora sin embargo han descendido en cuanto a la celebración de bodas. En cambio en noviembre también tenemos varias e incluso diciembre tiene su acogida. Nosotros hemos preparado hasta una boda con temática navideña», comenta Pérez Fopiani.

Pero si este último trimestre del año gana en las preferencias de los novios, no sucede lo mismo en enero, febrero y marzo. «Esos serían los meses más flojos. Siempre hay algo pero no como durante el resto del año», afirma Alicia.

El fin de la temporada veraniega no afecta a las celebraciones. A pesar de que algunos hoteles cierran por temporada, esto se hace cada vez más tarde o como explica Alicia «cada vez hay más hoteles que cierran solo un mes para hacer un mantenimiento. Realmente no hemos detectado problemas con hoteles porque no estuvieran operativos. El turismo tira mucho de la mano de estos temas. Una boda implica a muchas personas de distintos ámbitos. Afecta a muchas empresas por lo que todo el que se dedica al tema de las bodas esta al lío siempre. Sí nos ha pasado que por ejemplo estando cerrados por temporada, el local o el establecimiento abra para el evento. Porque los responsables saben lo qué es una boda y que siempre compensa realmente.

Según los estudios del Instituto Nacional de Estadística en la provincia de Cádiz cada vez se celebran cada año menos bodas religiosas. Y en la última década esta situación es aún más evidente. En 2018 se celebraron solo un 30% de matrimonios religiosos frente al 70% de enlaces civiles. Como profesional del sector Alicia Pérez Fopiani confirma estos datos con la experiencia ya que actualmente ha detectado que «la preferencia es organizar ceremonias civiles y en una misma localización se desarrolla todo el evento. Para nosotros cada boda es un nuevo proyecto y siempre es más complejo cuando hay dos lugares diferentes. Si se hace todo en el mismo sitio a la gente le suele gustar porque no hay que desplazarse y es mucho más dinámico... los invitados lo suelen agradecer».

Una nueva distinción nacional

Por tercer año consecutivo Love Wedding Planners ha conseguido el título por ser una de las mejores empresas de organización de bodas de España que otorga la plataforma ZIWA que es una de las más importantes a nivel internacional. ZIWA hace un baremo de recomendaciones de clientes y de los propios proveedores y de ahí salen elegidos los ganadores cada año. Este nuevo reconocimiento certifica que es una de las mejores empresas del sector y da muestras de su crecimiento en los últimos años. «Estamos muy contentos. Es un orgullo revalidar el título.... nosotros sobre todo hacemos las cosas bien y siempre con cariño y este premio pues es una alegría porque viene de los clientes y de tus propios compañeros del sector», comenta Alicia. En la oficina del Parador Atlántico de Cádiz la actividad no cesa. Preparan las bodas de este otoño y ya hay varias cerradas para 2020 y 2021.