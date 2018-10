CÁDIZ Las obras de peatonalización y carril bici del Paseo serán independientes El Ayuntamiento intentará minimizar las molestias pero aún no tiene fecha del inicio de los trabajos de peatonalización

El próximo lunes comenzarán las obras del carril bici de Cádiz en el tramo del Paseo marítimo hacia Cortadura y serán independientes de los trabajos de peatonalización de esta misma zona según ha confirmado este viernes la portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Fernández, en una comparecencia ante los medios para informar de los asuntos tratados en la reunión de la Junta de Gobierno local. «Son obras independientes. De momento tenemos la confirmación del inicio de obras del carril bici, que entiendo que irán en parelelo, pero de momento no hay fecha del incio de los trabajos de peatonalización aunque el espíritu es molestar lo menos posible a los vecinos».

Pendiente del calendario de la actuación global en esa arteria de la ciudad en la que residen un importante número de vecinos, los hosteleros serían otros de los grandes perjudicados de que ambas obras urbanísticas no se solapen lo máximo posible en el tiempo. Aunque finalmente los hosteleros podrían no perder sus terrazas, el desarrollo de los trabajos repercutirá indefectiblemente en su actividad y en el volumen de ingresos y si sendas obras no se realizan al mismo tiempo, la repercusión negativa en su balanza económica se alargaría.

Adelanto ayudas económicas familiares

Por otra parte, en la Junta de Gobierno local se ha aprobado también adelantar más de 200.600 euros para el pago de Ayudas Económicas Familiares (AEF) correspondientes al ejercicio de 2018, un programa dirigido a familias usuarias de los servicios sociales municipales financiado a tres bandas entre Ayuntamiento, Junta y Gobierno de la Nación. Se ha dado luz verde a la generación de un crédito de 200.668 euros que incluye la aportación del Consistorio (38.000 euros), la de la consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía (41.427 euros) y la del ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (121.241 euros), de cuya distribución se hacer cargo la administración andaluza.

Esta retención de crédito se efectúa en base a que la financiación para dichas ayudas para el ejercicio de 2017 «llegó a principios de enero de 2018 y, dada la importancia de seguir manteniendo este programa, el Ayuntamiento adelanta el dinero para no dejar desatendidas a las familias beneficiarias», ha explicado Fernández.

En cuanto a las ayudas semanales de emergencia social, se aprobaron conceder 82 ayudas por importe de 33.393 euros. Otras 71 para el pago de recibos de la luz (3.136 euros), 50 para el pago del recibo del agua (3.829 euros), 11 ayudas de suministro vital del agua, ocho bonificaciones para pensionistas con rentas bajas en las tasas del agua y otras 18 aplicables a las taraifas de electricidad.

Asimismo, se ha dado luz verde a las actividades que se llevarán a cabo el 16 de octubre con motivo de la celebración del Día Europeo de la Atención a la Parada Cardiaca consistentes en un Cardiomaratón que organizará la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias en colaboración con el Instituto Municipal de Deportes en el polideportivo del Náutico. Será un evento «técnico-sanitario» en el que participarán alumnos de colegios de Cádiz y se entregará el reconocimiento público al servicio de socorrismo acuático y a la Policía Local de los servicios de playas de Cádiz.