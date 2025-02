Una obra pública que marcó un antes y después en Cádiz

Teófila Martínez: «La obra supuso adelantarse a las necesidades de la Bahía»

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Cádiz y ex alcaldesa de Cádiz terminaba sus estudios universitarios en Madrid en el año 1969 y reconoce que «sí conocía la construcción de esta importante obra porque entonces no se hacía mucha obra pública». Martínez afirma que «es importante conmemorar el 50 aniversario de la puesta en marcha de una infraestructura que para entonces era muy importante. Supuso adelantarse a las necesidades de la Bahía y la ciudad de Cádiz y fue financiada con el esfuerzo de todos. Merece la pena recordarlo con el reconocimiento y el papel que ha jugado porque ha permitido que Cádiz tenga una comunicación que con el transcurso de los años se vio que era incompleta. Pero nada más que hay que cerrar un poco los ojos y pensar qué habría pasado hace treinta años si no hubiéramos tenido ese puente ». La responsable de la Autoridad Portuaria comenta además que «hay que recordar a los más jóvenes que sin esas infraestructuras no habríamos podido vivir como ahora. El segundo puente garantiza la conectividad de los habitantes de la Bahía. Cuando se habla de sostenibilidad nadie pone en valor el papel importante de las dos infraestructuras. Sin ellos hablar de integración y de sostenibilidad no tiene ningún sentido».