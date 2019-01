CARRIL BICI Los nuevos '200 metros lisos' del carril bici del Paseo Marítimo Este jueves comienza un nuevo tramo de la obra del carril bici entre el hotel Playa Victoria y la Glorieta de Cortadura De momento solo hay terminado algo más de cien metros de la plataforma única por donde discurrirá la vía ciclista

Sara Cantos

@SaraCantosGarci Cádiz Actualizado: 16/01/2019 21:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Las obras del carril bici cambian el tráfico entre las calles Villa de Paradas y Neptuno

Casi tres meses después de que comenzara la obra del carril bici en el Paseo Marítimo, entre el hotel Playa Victoria y Cortadura, hasta la fecha se han terminado unos 200 metros lineales de la plataforma única que discurrirá por todo ese tramo y que, según la previsión de las administraciones impulsoras (Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Cádiz) debería estar terminado antes de junio de este año.

Desde que comenzaron las obras -a mediados de octubre- solo hay peatonalizado con la vía única el tramo comprendido desde la plaza Ingeniero la Cierva hasta casi el Burguer King (calle Doctor Herrera Quevedo). Como se aprecia en un paseo por la zona, en breve culminará el margen de plataforma comprendido entre la calle Villa de Paradas hasta la calle Sirenas. No obstante, a fecha de hoy la parte terminada (a falta de señalización horizontal) no suman más que una pequeña longitud de los 1.300 metros de longitud aproximados que separan el hotel Playa Victoria de la glorieta de Cortadura. En este sentido, las previsiones de acabar la obra antes de junio se podrían cumplir «siempre y cuando no surja nada anormal y no haya ningún imprevisto de aquí en adelante», comentan desde la obra. El avance del ramal, en fases posteriores, continuará por las calles José García Agulló, Neptuno, Nereidas y Caracolas hasta la glorieta de Cortadura.

Estado de los trabajos el pasado viernes. - LV

Nuevos cambios en la circulación

Este jueves, ha informado el Ayuntamiento, comienza un nuevo tramo de obras del carril bici y, con él, los correspondientes cambios en la circulación del tráfico.

La calle Virgen de las Angustias queda como hasta ahora, con doblo sentido de circulación y únicamente será vía de entrada y salida de los garajes existentes (incluido el primer garaje del Paseo Marítimo), así como entrada y salida de las motos que accedan al reservado provisional que existe para estos vehículos en dicha calle. Se prohíbe la circulación y estacionamiento del resto de vehículos en dicha calle.

Por otra parte, la calle Dr. Herrera Quevedo tendrá doble sentido de circulación únicamente para la entrada y salida de los garajes existentes en ella. La salida de vehículos de esta calle a la avenida Cayetano del Toro se realizará por el carril de la derecha, pudiendo girar a la avenida tanto en dirección entrada como salida de la ciudad, como se viene haciendo hasta ahora.

Las calles José García Agulló, Ceuta y Neptuno no sufren variación en su circulación, si bien la calle Neptuno servirá para dar salida a los vehículos que provengan de los dos tramos del Paseo Marítimo, ya que eel tramo comprendido entre las calles Villa de Paradas y Neptuno cambia su sentido para dar acceso a los garajes de la zona.

La calle Villa de Paradas no cambia su sentido de circulación, si bien al llegar los vehículos al Paseo Marítimo estarán obligados a girar a la derecha para acceder a los garajes o salir por la calle Neptuno. Los usuarios de los garajes ubicados en el tramo del Paseo Marítimo entre la calle Villa de Paradas y Sirenas accederán a desde dicha calle Sirenas, quedando el tramo del Paseo Marítimo desde esta calle hasta dichos garajes con doble sentido de circulación restringido únicamente para el paso de sus usuarios.

Evolución de los trabajos días atrás a la altura del Tracaplaya. - LV

Carril bici con tiza en Sirenas

La peatonalización a partir de ahora deberá avanzar para ejecutar, a un ritmo más rápido que el actual, los algo más de mil metros de distancia que separa lo ya hecho del final del viario, en Cortadura. Desde esta semana ya se puede ver en el acerado de la calle Sirenas el trazado por donde discurrirá el carril bici pintado en tiza. No obstante, la obra de peatonalización no llegará a esa última fase hasta mediados o finales de febrero, según la empresa. Esta calle es, además, uno de los puntos de conexión del carril bici con el Paseo Marítimo enlazando el ramal de Zona Franca con la playa a través de la avenida de la Coruña.

Dos obras en paralelo

En paralelo a la obra del carril bici, el Ayuntamiento está llevando a cabo en ese mismo margen del Paseo Marítimo una obra de mejora del saneamiento, también por tramos, para renovar las canalizaciones de aguas residuales, abastecimiento de agua potable y alumbrado público. La intención municipal es aprovechar la obra de peatonalización, en la que se tiene que levantar todo el pavimento, para sustituir los suministros y evitar molestias.

Esta otra obra -que es municipal- se ejecuta en la actualidad en el entorno del paseo con la calle Villa de Paradas y, al tiempo que se cambian los conductos -acopiados en la zona de aparcamiento de la Glorieta de Cortadura desde diciembre- los operarios dejan adaptada el firme a la plataforma única. En una semana los operarios de la obra comenzarán, según sus cálculos, los trabajos en el siguiente tramo que abarca desde el garaje situado junto al Tracaplaya hasta la calle Sirenas (frente a la manzana de Los Delfines), que se efectuarán en aproximadamente un mes. Por último, el tramo entre Sirenas hacia Cortadura comenzará a mediados o finales de febrero. Esto supondría un retraso de un mes en la evolución de los trabajos puesto que los comercios de esa parte del Paseo Marítimo fueron informados que la obra comenzaría después de Reyes, en el mes de enero.

La calle Sirenas con el lugar por donde discurrirá el ramal perpendicular marcado en tiza. - LV

De garaje a garaje

De un simple vistazo se puede ver como las dos obras, la que discurre por encima y la que va por debajo del suelo, tienen como ejes los garajes del Paseo Marítimo. «Vamos avanzando garaje a garaje para que la gente pueda ir entrando y saliendo», explican los operarios. Precisamente este fue uno de los asuntos que más inquietó a los vecinos del Paseo el pasado octubre comenzó la peatonalización.

La infraestructura del carril bici en Cádiz está contemplada en el Plan Andaluz de la Bicicleta, que tiene su origen en el acuerdo marco de colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y el Ayuntamiento de Cádiz para el fomento del transporte de la bicicleta y su integración en la movilidad urbana de la ciudad. Según el referido acuerdo, de los 21 kilómetros de vías ciclistas previstos en la capital gaditana, la Consejería se hará cargo de 15,7 kilómetros (el 75% del total), de los que 8,3 km discurren por intramuros y 7,4 km por Puerta Tierra. El Ayuntamiento se hace cargo de los 5,3 kilómetros restantes.