SUCESOS Cae de nuevo La Lolita, una histórica traficante del Cerro del Moro Estaba en libertad condicional tras pasar por prisión pero seguía vendiendo importantes cantidades de droga en su portal. La Policía Nacional la detuvo este martes cuando iba a sellar el paro «Le hemos salvado la vida», confiesa uno de los agentes que se la llevaron «escuálida y completamente destrozada por la heroína»

La Lolita acaba de cumplir 50 años y su vida ha girado siempre en torno a la droga. Hasta el punto de pasar de ser consumidora a traficante. La heroína empezó pronto a dejarle marcas por todo su cuerpo desde que siendo apenas adolescente ya se atrevió a coquetear y a entrar en esa peligrosa espiral de la adicción. Y con 50 años y siendo madre de dos hijos de buena condición parece que no ha parado. En 2018 salió de prisión tras haber cumplido sus últimos tres años de condena que le impuso la Audiencia Provincial de Cádiz. Por lo mismo, por trapichear. Y este pasado martes era detenida por la Policía Nacional por seguir enganchada al negocio.

Los agentes de la Unidad de Pequeño Tráfico de la UDYCO de la Comisaría de Cádiz supieron de su regreso hace unos meses y comenzaron a seguirle la pista. Sus indagaciones apuntaban de nuevo hacia la calle Sor Cristina López García. Las visitas de toxicómanos al piso de Dolores M. P., La Lolita, eran continuas. Diarias. El seguimiento y las vigilancias efectuadas confirmaron las sospechas. Otra vez estaba vendiendo. Sin embargo, ella no salía a la calle. No se atrevía por miedo a que la pillaran. Pero el 'enganche' de sus clientes la delató (suele ocurrir) y alarmó a los vecinos de este barrio, el Cerro del Moro, que luchó durante muchos años por escapar de esa oscuridad.

La Lolita se andaba con mucho cuidado por lo que los agentes tuvieron que ingeniárselas y tirar de oficio para tener todas las pruebas en sus manos antes de detenerla. Y con muchas horas y paciencia las consiguieron. Constataron que esta mujer estaba vendiendo papelas de 'rebujo' (cocaína con heroína) a una decena, quincena, de personas al día. Tocaban a su puerta o incluso le avisaban con el claxon desde un coche y ella bajaba al portal para atenderlos. Jamás, fuera. Tampoco dejaba consumir allí mismo. «Solo salía a la calle de madrugada», cuentan. Podía estar vendiendo un cartucho diario (quince dosis más una de regalo). Una mercancía que al parecer unos 'amigos' le iban a comprar a Sanlúcar y que ella repartía desde casa. «Iba vendiendo lo que iba teniendo».

Pero no solo vendía. Sino que también lo consumía por lo que su cuenta de beneficios no le salía tan generosa. El martes la detuvieron aprovechando una de las pocas ocasiones en las que iba a salir del piso. Tenía cita para sellar el paro en la oficina del INEM de la Avenida de Portugal. Cuando la interceptaron, no se resistió. Ella, frágil, escuálida, consumida, desdentada, sabía qué pasaba.

Reincidente, otra vez

La Lolita ya sabe lo que es estar entre rejas. Es de ese tipo de traficantes que han convertido el menudeo, el trapicheo en su modo de vida. Pero además, en el caso de esta vecina del Cerro del Moro su reinserción se complica aún más por la fuerte adicción que padece desde bien joven. Además de enriquecerse vendiendo papelas a los demás, las necesita para calmar su 'mono'.

En marzo de 2013, cuando los agentes de la UPR reventaron la puerta de su casa para hacerle un registro y llevársela detenida, la Lolita apenas se movió a pesar del atronador golpeo del ariete que le anunciaba que iban a por ella. Puesta hasta arriba no pudo ni levantarse a tirar por el váter las dosis que tenía encima de la mesa. «Aquella vez le salvamos la vida y ahora se la hemos vuelto a salvar. No iba a cambiar, no quería ir a ningún centro…».

La Lolita ya ha ingresado en prisión después de que tras pasar a disposición judicial y vistas las pruebas aportadas por la UDYCO le hayan revocado la libertad condicional por volver a caer en lo mismo. Una vez más.