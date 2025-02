Nuevo conflicto de Kichi con la Policía Local, esta vez por las terrazas

Una decisión del alcalde del alcalde de la ciudad, José María González Santos 'Kichi' sobre el mantenimiento de las terrazas y veladores ha vuelto a enfrentar al equipo de Gobierno con la Policía Local.

El Sindicato dela Policía Local ha criticado el «populismo» del alcalde asegurando que, una vez más «pone al colectivo de profesionales que representamos a los pies de los caballos».

Los representantes de los trabajadores indican que el pasado día 13 de agosto, el responsable del servicio policial del turno de tarde recibe una llamada telefónica del alcalde ,«que en un tono malhumorado e incluso empleando expresiones verbales mal sonantes, reprocha que unos policías locales anden por el paseo marítimo levantando terrazas de determinados locales».

Añade el sindicato que «el jefe de turno le informa que el motivo es una instrucción de su superior jerárquico, que al parecer cumplía la orden del delegado de Urbanismo, Martín Vila , al efecto».

SPLCA señala que el alcalde, «pese a ser informado de los motivos de la actuación policial, le manifiesta al jefe de turno que su teléfono no paraba de echar humo por las llamadas recibidas y le ordena no cumplir con las instrucciones dadas por el delegado de Urbanismo », por lo que «el responsable del servicio lo pone en conocimiento de su superior jerárquico y los policías actuantes cesan en su actividad».

Por lo tanto, a juicio del sindicato, «el alcalde estaba desautorizando una resolución acordada por el delegado de urbanismo, Martin Vila».

Según SPLCA, el alcalde alegaba en su llamada «sentido común» pero «parece ser el menos común de los sentidos». Añade que «y decimos esto, porque probablemente, como suele ocurrir en otras actuaciones semejantes llevadas a efectos por parte de esta Policía Local, las instrucciones dadas a esta Jefatura por parte del Delegado de Urbanismo están motivadas en la resolución de varios expedientes administrativos por no cumplir los locales afectados la normativa vigente , es decir, por no ajustarse éstos, a la actual ordenanza municipal reguladora de terrazas y otros elementos anexos en establecimientos de hostelería, porque de lo contrario esas instrucciones no tendrían sentido alguno y peor aún, no serían ajustada a derecho».

Los agentes locales recuerdan que « el sentido común no es una excusa para eludir el cumplimiento de la norma y mucho menos desautorizar tanto al delegado de Urbanismo como a los policías actuantes, que solo están aplicando y ejecutando dicha norma. Entendemos que el sentido común se debe de aplicar antes, cuando se debate o discute y se elabora la norma, no cuando está aprobada y existe ya la obligación de aplicarla en todos sus términos».

Así las cosas, este sindicato solicita al Alcalde «que justifique legalmente la decisión que ha tomado y documente por escrito la misma, la cual según los hechos expuestos, ha sido contraria a la decisión tomada por parte del delegado de Urbanismo y que ha motivado la actuación policial».