NOSINMÚSICA Off NoSinMúsica arranca este miércoles Malamanera, La Pompa Jonda, Nina Alemania, Julio Cable, Conciencia de Grillo, Gonzalo de Cos, San Remo y Tatin Muriel ofrecerán un concierto gratis en el Muelle de Cádiz

Ana Cristina Ruiz @anaruigal Cádiz Actualizado: 13/08/2019 12:25h

El Festival NoSinMúsica ya está a punto de caramelo, listo para que de comienzo desde este miércoles, 14 de agosto, en el Muelle Ciudad de Cádiz. Un año más, los grupos locales se dan cita en este enclave para darle la bienvenida a un puente que será muy musical. El Off Nosinmúsica, con entrada libre, es la antesala de lo que se vivirá en el muelle gaditano hasta el sábado, 17 de agosto, inclusive. Sin duda alguna, el festival será una forma diferente para disfrutar de la ciudad en un puente festivo de lo más musical.

El festival NoSinMúsica se ha consagrado como referente nacional. Desde sus inicios, la organización ha apoyado a los artistas emergentes y bandas locales para que tengan también su espacio en el festival. Este miércoles, a partir de las 18.00 horas, se encenderán los focos para dar luz central a un cartel Off encabezado por dos bandas muy familiares para el festival como son Malamanera y La Pompa Jonda. Además de estos artistas, también se darán cita Tatin Muriel, Gonzalo de Cos, San Remo, Conciencia de Grillo, Nina Alemania y Julio Cable.

Horarios de OFF Nosinmúsica 2019 - LA VOZ

Esto es solo el comienzo de lo que se vivirá en los próximos días en el Muelle de Cádiz. El corazón de Cádiz vibrará con la música más potente de las bandas del momento. Al igual que en las seis ediciones anteriores, se espera que este año se viva una fiesta descomunal gracias a la apuesta musical de este año. Del 15 al 17 de agosto se darán cita Marea, Rozalén, Vetusta Morla, Fuel Fandango, Niños Mutantes, Zahara, Second, Depedro, Elyella, Los Zigarros, Aurora and the Betrayers, Diavlo, Vuelo 505, Tarque, Bocanada y Nixon, entre muchos otros artistas.