No habrá huelga de caseteros en las ferias de Jerez y El Puerto: «Pero es necesario reconocer las particularidades de estas fiestas»

Hace algunas semanas, la Asociación Andaluza de empresarios de hostelería de Feria decidió convocar un paro de cara a la temporada de estas clásicas festividades que tienen gran peso y arraigo en toda la comunidad autónoma. Cada empresa decidió libremente su posición y por un momento pareció que la Feria de Abril corría peligro, pero la huelga acabó desconvocándose .

Tampoco se llevará a cabo en las ferias de Jerez y de El Puerto de Santa María , dos de los platos fuertes de la provincia de Cádiz. Eso sí, la entrada en vigor de la nueva reforma laboral ha supuesto que las empresas de cátering de feria tengan que adaptarse a las características de la norma.

Un empresario del sector, que prefiere mantener su nombre en el anonimato, cuenta que los nuevos contratos son en esencia los mismos que se ofrecían anteriormente , aunque con mayores costes de seguros sociales: «Creo que se ajustan a la nueva realidad que estamos viviendo, pero no a la singularidad de una celebración como es una feria».

«Lo que queremos es que los empleados de feria tengan regulado por convenio colectivo sus horas de trabajo. Es decir, que las personas que quieran trabajar más de 8 horas puedan hacerlo cotizándolas todas . Es un ámbito muy peculiar, y se podría regular para que los profesionales trabajen las horas que estipule su convenio colectivo, con sus descansos, pluses y el resto de derechos», expone.

Para esta temporada cuentan con horarios por módulos , entrando parte de la plantilla más temprano, que es la que antes se marcha a descansar, y otra que comienza a trabajar a mitad de jornada hasta el cierre.

En el caso de esta empresa, que brindará servicios en ferias como la de Sevilla, Jerez, El Puerto o Sanlúcar, trabajan con un grupo profesional consolidado desde años atrás: « Nuestros empleados vienen asegurados a jornada completa y con un sueldo superior al de hace tres años cuando se realizaron las últimas ferias. En Sevilla, ofrecemos entre los 1.100 y los 1.500 euros. Tienen un descanso por la tarde, y les facilitamos alojamiento y dietas»

"El principal problema es que no hay camareros"

Cristina, auxiliar de enfermería que aprovecha desde hace años sus vacaciones para lograr unos ingresos extra trabajando en varias ferias, asegura que el paradigma laboral ha cambiado este año respecto a los anteriores: « Voy a trabajar ocho horas, con un contrato por campaña, y al final de mi jornada me sustituye un compañero », afirma explicando posteriormente que este año tienen mejores condiciones y más descanso.

« Otros años he llegado a desmayarme , porque entras en una dinámica en la que duermes dos horas al día y trabajas a un ritmo alto durante mucho tiempo», asegura. El empresario de feria que la contrata le da de alta todas las horas, aunque la empleada afirma rotundamente que no se puede sacar un patrón general y que por desgracia hay casos muy distintos.

También se pone en el lugar del empresario y entiende que la nueva realidad les hace adquirir más compromisos, pero «es importante que también sea al revés, y por fortuna nuestro jefe busca que estemos contentos y es justo». También opina que este año, previsiblemente, habrá más control e inspecciones , algo que nunca antes ha visto durante sus trabajos en la feria.

Con la posibilidad de la huelga, pensó que no trabajaría esta feria : «Me dijeron que no me pidiese esos días de vacaciones porque creían que no se celebraría». Sin embargo, está convencida de que el mayor problema no son las condiciones laborales y de cotización: « Es que no hay camareros. Yo creo que si los hubiera, habría muchas menos pegas para que solo se trabajasen ocho horas y hubiera relevos . A mí, hace días, a menos de tres semanas para la de Jerez, me han preguntado si conozco a 5 o 6 camareros que quieran trabajar. No hay esa mano de obra».

La subida de precios se puede notar en las ferias

El hecho de que muchos productos de consumo hayan aumentado su precio, puede tener su reflejo a la hora de pedir la comida o bebida en la feria: « Hemos tenido que aumentarlos porque la subida ha sido general y en algunos casos disparatada . Hay casetas que lo entienden y otras que hemos tenido que dejar de atender debido a unas exigencias económicas que nosotros no podemos soportar. Podemos hacernos cargo de una parte de la subida, pero no de toda, si no, no sería rentable», expone el empresario

No han encontrado problemas de desabastecimiento o dificultad para encontrar determinados productos: « Estamos encontrando de todo. Otra cosa es el precio , que después de dos años sin actividad y sin ahorros es muy complicado. En nuestro caso estamos acudiendo a crédito a empresas que saben cómo trabajamos, que confían en nosotros y podemos pagar a posteriori. De otro modo, imposible».

Noticias relacionadas Calendario de ferias en la provincia de Cádiz este 2022