La escasa participación hace que se suspenda el concurso de belenes de Cádiz

El escaso interés mostrado por los particulares con respecto a preparar los belenes para el concurso ha frenado la celebración del mismo . A pesar de que la situación sanitaria actual está más controlada que hace un año, muchos de los que habitualmente participan tienen sus reticencias y así lo trasladaron desde la Asociación de Belenistas a la delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz.

Hay que tener en cuenta que los particulares montan los belenes en sus casas y tienen que abrir sus puertas a las visitas . Esa circunstancia ha frenado la participación por temor a que haya contagios. De esta forma, por segundo año consecutivo Cádiz no tendrá concurso municipal de belenes en este 2021 . Tampoco habrá pregón de Navidad ya que según el presidente de la Asociación de Belenistas, Francisco Morales , «esto se encarga con antelación, en verano, y en ese momento aún no había ni plenos presenciales en el Ayuntamiento por lo que consideramos que no se podría hacer».

Belén Municipal

Frente a lo que ha sucedido en las últimas navidades, sí habrá en este 2021 belén municipal . La Asociación de Belenistas lleva meses trabajando en ello y en estos días a mayor ritmo para sorprender a los gaditanos con un montaje excepcional. En esta ocasión se va a poder contemplar en la antigua sede del Rectorado, en la calle Ancha, un lugar de continuo tránsito en plenas fiestas navideñas. Queda por determinar la fecha exacta de la inauguración ya que la idea es que sea el mismo 26 de noviembre junto al encendido del alumbrado pero todo depende de cómo avance el desarrollo del belén. Igualmente se está a la espera de organizar cómo se realizarán las visitas para garantizar en todo momento la seguridad.

Al margen del municipal, también habrá en la ciudad los belenes de otras entidades, iglesias y cofradías que ya trabajan en ello. Entre otros clásico no faltará el de la iglesia San Francisco , uno de los que cada año merece la pena visitar.

Más temas:

Belenes

Navidad

Cádiz