La muerte de Manolo Santander, trending topic en toda España

Las reacciones a la muerte de Manolo Santander no se han hecho esperar. Miles de personas han recordado la figura del chirigotero con publicaciones en sus redes sociales.

El autor del himno oficioso del cadismo se ha convertido en trending topic nacional poco después de conocerse su fallecimiento.

Descansa Papá. Luchaste hasta el final, y eso solo lo hacen los guerreros. Orgulloso de ti, y de llevar tu nombre hasta el día que me muera. Nos has dado una lección de vida, y por eso te honraré cada día de mi vida. Se nos fue el chirigotero, se me fue mi padre. Te quiero Papá. pic.twitter.com/A2Rq7vquO1