La web de Milanuncios.com destapa otra posible reventa de un bar bajo concesión municipal

No han pasado ni seis meses desde que el concejal del PP, Bruno García, destapó en el Pleno un posible caso de reventa de una concesión administrativa a través de la web de Milanuncios.com, y ya ha vuelto a saltar la alarma ante un nuevo caso. Por entonces, el edil ya solicitó al equipo de Gobierno de Podemos la revisión de las concesiones administrativas tanto de los bares como de los quioscos de la ciudad, para evitar casos como el de este empresario, aunque el concejal David Navarro, aseguró que la Policía Local ya había iniciado una investigación.

Sin embargo, dicho control parece que no se ha ejercido correctamente, ya que en el portal de compra-venta se puede acceder desde hace dos semanas a un nuevo anuncio que hace otro empresario, que pretende obtener hasta 410.000 euros en concepto de traspaso por un local municipal.

En dicho anuncio reza: «Restaurante en Cádiz a pie de playa para explotación todo el año. Para celebraciones, comuniones, bautizos, eventos junto a la arena. No es un chiringuito. Local amplio totalmente exterior y terraza exterior de tarima de madera junto a la arena. Esta situado bajo el paseo maritimo cerca del casco histórico. Concesión administrativa quedan 12 años. El local permite diferentes ambientes por su ubicación y amplitud. Solo paga de alquiler un canon anual de 29. 500 euros. Precio por la concesión y traspaso del local 410. 000 negociables».

Como se puede leer, el adjudicatario no tiene problemas en anunciar abiertamente que se trata de una concesión administrativa, lo que según fuentes judiciales, su traspaso no puede conllevar ningún tipo de contraprestación económica más allá del canon por los años que restan de concesión, que deben abonarse directamente al Consistorio y no a quien tiene adjudicado el local.

En caso de que un empresario quiera deshacerse de la concesión administrativa que tiene adjudicada, solo podría subrrogarlo a un tercero, cuya operación debe ser aceptada primero por el Ayuntamiento. En ese caso, la persona subrrogada solo debe hacer frente al coste del canon por los años pendientes, así como a una tasa, pero, en ningún caso, debe afrontar un traspaso, tal y como solicita el empresario, que pone precio a la concesión.

Posible estafa

«Es un supuesto que está recogido en el Código Penal, ya que podría incurrir en un posible delito de estafa, ya que se trata de una venta en cubierto de la concesión. Una persona no puede vender algo que no es suyo. En este caso, se está negociando con un local municipal», han explicado fuentes judiciales.

Este nuevo caso se suma a la denuncia que tuvo lugar el pasado mes de noviembre y que afectaba al quiosco situado en la Avenida de la Bahía. Desde entonces, nada se ha sabido de aquel procedimiento, que podría haber acabado con la retirada de la concesión por parte del Ayuntamiento de Cádiz. La realidad es que a día de hoy el local sigue cerrado. También mantiene sus puertas cerradas, el bar situado en la Glorieta Ingeniero La Cierva, cuyo adjudicatario renunció a la concesión. Tras meses de trámites, la concesión no ha vuelto a adjudicarse y mantiene sus puertas cerradas.