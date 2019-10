Cádiz Medio centenar de artistas participarán en el homenaje a Juan Villar en el Teatro Falla «Daros las gracias a todos porque siento una satisfacción enorme», ha compartido el artista gaditano con un nudo en la garganta | Esta iniciativa se celebrará el 13 de noviembre y que se estima que durará unas cuatro horas

La concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, ha presentado este lunes el espectáculo-homenaje que se va a rendir a uno de los grandes cantaores flamencos de Cádiz, Juan Villar, «quien no sólo es uno de los referentes del cante en Cádiz, sino que es, además, el centro neurálgico de una saga de artistas que lleva su nombre y el de Cádiz por todo el mundo», ha subrayado la edil en el Centro Municipal de Arte Flamenco La Merced. «Para el Ayuntamiento de Cádiz, para la Delegación de Cultura, para el alcalde y para mí es un verdadero placer, un orgullo y una alegría poder presentar este homenaje más que merecido», ha apuntado.

En compañía del propio Juan Villar, así como de su hija Luisa Villar y Lydia Cabello, Cazalilla ha informado de que dicha iniciativa, que se celebrará el próximo 13 de noviembre, a las 19 horas, en el Gran Teatro Falla, tiene una duración estimada de cuatro horas. Y en ella participará un nutrido elenco de artistas, que suman medio centenar.

Así, al cante actuarán Alonso Núñez ‘Rancapino’, Alonso Núñez ‘Rancapino Chico’, Ana Rancapino, Samuel Serrano, Caracolillo de Cádiz, Carmen de la Jara, Curro Albaicín, David Palomar, Familia Jero, Felipe Scapachini, Herminia Borja, Jaime ‘El Parrón’, Javier Flores ‘El Indio’, Juan de la María, Macarena Reyes, Manoli de Gertrudis, Manuel de Angustia, Mari Peña, Marina Heredia, May Fernández, Miguel El Lavi, Miguel ‘El Picuo’, Pansequito y Raúl Gálvez.

A la guitarra lo harán Antonio Higero, Joaquín Linares ‘Niño la Leo’, Luis Amador, Manuel Jero, Miguel Salado, Niño Jero, Paco Cepero y Riki Rivera.

Al baile, Charo Molina, Juan José Villar, La Farruca, Lydia Cabello, Patricia Valdés, Pepe Torres y Rosario Toledo.

También estarán presentes los músicos David Gavira y Diego Magallanes, y de la saga de los Villar participarán: Amadora Villar, Antonio Villar, Juan José Villar, Juan Villar ‘Junior’, Luisa Villar, Pilar Villar y Zamara Villar.

La concejala ha recordado que Juan Villar (Cádiz, 1947) es hijo de Juan Villar Mayo y de Pilar Jiménez Pérez, «dos excelentes intérpretes de los cantes de su tierra», e igualmente ha destacado que se inició en el cuadro ‘Los Chavalillos Gaditanos’ y destacó como cantaor de acompañamiento, con los grupos de La Tati, Manuela Carrasco, Faíco y el Güito. «Su popularidad aumentó durante sus temporadas en los tablaos madrileños de Los Canasteros y Torres Bermejas, desde donde pasó al grupo del bailaor José Miguel, con quien viajó a Japón». «Conocedor sabio de los estilos genuinos de Cádiz y Los Puertos, a los que, por medio del compás, les añade un aire fresco y personal que le permite conectar incluso con el público menos iniciado. Juan Villar es uno de los representantes máximos de la escuela cantaora gaditana y es hombre muy querido en su ciudad y en mundo flamenco. De este cariño parte este homenaje que su ciudad quiere rendirle, y por este cariño se ha sumado un número ingente de artistas», ha resaltado Cazalilla.

Asimismo, ha indicado que este espectáculo se enmarca dentro del Festival Patrimonio Flamenco, que comenzará el 6 de noviembre con el concierto del Capullo de Jerez y que finalizará a finales del mismo mes con los conciertos de Miguel Poveda en el Gran Teatro Falla.

Por su parte, un emocionado Juan Villar ha agradecido este homenaje tanto al Ayuntamiento como a todas las personas implicadas en el mismo y a los y las artistas que van a participar en él. «Daros las gracias a todos porque siento una satisfacción enorme», ha compartido con un nudo en la garganta.

Su hija Luisa Villar ha explicado que esta iniciativa «fue idea de mi hermano, por los 50 años de trayectoria que lleva mi padre en el flamenco. Y me convenció, porque yo creo que los homenajes hay que hacerlos en vida porque si no, el artista no lo disfruta». Y se ha sumado a los agradecimientos de su padre, dedicando una mención especial a su «hermano el chico, que es el promotor de todo esto».

Lydia Cabello ha advertido que en este espectáculo-homenaje «no se van a poder reflejar los 50 años de trayectoria de Juan Villar porque es imposible. Hay mucha gente que no va a poder venir y gente a la que no se la ha avisado porque si no, tendríamos que estar tres días. Porque no es sólo una trayectoria artística, es una vida entera». «Pero lo que más va a haber en este homenaje va a ser amor y sobre todo calidad», ha apostillado.

Las entradas para el espectáculo-homenaje se pondrán a la venta próximamente. El precio de las mismas será el siguiente: butacas, palcos platea, palcos principal: 30 euros; palcos segundo, delantero anfiteatro: 25 euros; anfiteatro: 22 euros; y paraíso: 15 euros. Carné Joven: 4 euros en paraíso el 15% del aforo, con carné joven.