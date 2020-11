PROTESTA Masiva sinfonía de viento por la libertad educativa en el día de la patrona de la música Casi 4.000 personas en Cádiz (en 1.200 vehículos) en 10.000 en Jerez (en 3.000) se lanzan a las calles para condenar la 'Ley Celaá' que "coarta la libertad de elegir centro educativo" y "condena al castellano"

Los que siguen el santoral saben bien que el 22 de noviembre, este domingo, conmemora a Santa Cecilia, patrona de los músicos, martirizada y asesinada en una fecha inconcreta de hace unos 1.900 años por gente muy mala que nunca respetó la libertad religiosa de los, entonces incipientes, cristianos.

Algo similar a ese sacrificio, pero con menos dramatismo y sin víctimas mortales, sienten miles de familias, de padres, niños, docentes y ciudadanos en general ante la 'Ley Celaá', aprobada inicialmente esta pasada semana en el Congreso de los Diputados con mayoría mínima. Salieron a las calles para clamar contra un texto legislativo que, consideran, cercena su libertad a elegir centro educativo, margina a los centros concertados, desatiende a los alumnos con necesidades especiales y lamina el uso del Castellano en la educación (en las comunidades bilingües).

Casi 4.000 personas, según la plataforma convocante Más Plurales, se lanzaron a las calles de Cádiz en la mañana dominical para gritar "basta" frente a lo que consideran una agresión a su forma de entender la vida y la formación de los menores. Una riada de coches con globos, leyendas y lazos color naranja inundaron la principal vía de acceso a la capital gaditana (las avenidas principales de Andalucía, Ana de Viya o Cayetanos del Toro, además de la Cuesta de las Calesas) entre el mediodía y las 14.30 horas para mostrar un rechazo que creen tan justificado como mayoritario.

Una marea que tomó la vía central de acceso a la ciudad en dirección al centro con el empeño de mostrar su profunda disconformidad con la nueva normativa. Coches de todos los tamaños, ocupados en su mayoría por parejas con niños o solas. A los márgenes de las avenidas, desde las aceras, sobre todo, y desde algunas ventanas, aplausos de apoyo. El claxon de cada coche hacía de instrumento musical para una sinfonía que reivindicaba sin pretenderlo a Santa Cecilia en el día de la música ahora que apenas hay conciertos ni recitales. La melodía del rechazo en este caso, la sinfonía de la disconformidad. "Estamos contentos con el respaldo. De familias, de docentes y alumnos, de centros, de sindicatos, de todos", resumía al término de la marcha, en la Plaza de Sevilla, al borde de las 15 horas Manuel Holgado, representante del colectivo Escuelas Católicas de Andalucía.

La caravana tenía que comenzar a mediodía pero a esa hora todavía eran decenas los coches que se sumaban, cuando la fila (con cabecera en la Glorieta Ingeniero La Cierva) se extendía hasta el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz. En cada coche, un clamor. Muchos, con los sillones traseros ocupados por menores que no han cumplido los diez años y que portaban globos naranja, carteles, hasta algún megáfono, implicados en la causa con entusiasmo quizás involuntario, quizás inducido.

Sólo desde el colegio Salesianos San Ignacio de Cádiz partieron más de cien vehículos ondeando banderas y motivos naranjas. Era la versión local de una protesta que se extendía de forma simultánea por más de 30 ciudades españolas. De hecho, en Jerez y según Manuel Holgado, los manifestantes ocupaban más de 3.000 vehículos, lo que vendría a suponer casi 10.000 personas.

"Stop Ley Celaá", "Por la libertad educativa" o "Más plurales, más libres y más iguales" eran algunas de las leyendas visibles. "Ser iguales no es tener todos lo mismo, sino tener las mismas oportunidades de elección", detallaba María Reyes de Salesianos Cádiz. Según esta misma promotora, "el seguimiento ha sido superior al esperado y la congestión del tráfico se ha extendido por las calles adyacentes llegando hasta la autovía de San Fernando".

Las manifestaciones de este domingo las considera "un gran hito" pero, ni mucho menos, "el último" contra esta reforma educativa que ve como perniciosa para los centros concertados, de formación religiosa, en castellano y por los derechos de los niños con necesidades especiales. Las familias prevén continuar a lo largo del otoño luchando contra la 'Ley Celaá' con objetivo de paralizarla por ser "fuertemente intervencionista", subrayan, en la "restricción de derechos y libertades ciudadanas" y por "atentar contra la pluralidad de nuestro sistema educativo".

"Nos lleva a una situación catastrófica"

Amparo Utrera, madre de alumnos de centro concertado y profesora en La Salle de Puerto Real, celebraba desde su coche que "tanta gente se haya levantado contra esta ley, con la que han aprovechado la pandemia para hacernos pasar, de manera camuflada, por un aro que nos lleva a una situación catastrófica. Eso de que los padres no puedan elegir y tengan que dejar a los niños en el centro más cercano, al margen de ideologías, de que quieran religión o no la quieran, me parece un desastre. En el caso de la Educación Especial también es muy dañina. Hay alumnos con muchos grados y algunos niños precisan un monitor concreto para ellos. La Educación Pública no lo va a facilitar. Eso es abocarlos al bullying, al acoso, al abandono". Respecto al conflicto lingüístico, también lamenta que la Ley Celaá parece que "fomenta el uso de todos los idiomas menos el nuestro, el Español".

Rafael Cazorla, responsable pastoral de San Ignacio Salesianos, en Cádiz aportaba su opinión con un estruendo del claxon de decenas de coches. "Se puede pitar más alto pero no se puede decir más claro que stop a la 'Ley Celaá'. Desde Más Plurales nos unimos en todas las ciudades nos unimos para pedir que nos dejen dedicarnos a la vocación, al servicio público al que hemos sido llamados todos los colegios concertados de Cádiz. Queremos educar a nuestros chavales en la libertad, en la democracia, en la pluralidad, desde los valores del Evangelio, humanos y universales". Para este religioso, el nuevo texto legal dice "no a la Educación Concertada y a la Educación Especial, y a la Educación en Lengua Castellana como vehículo de comunicación".

Montserrat Gómez Muñoz, del centro Buen Consejo de Puerto Real declaraba este domingo como "un día para estar orgullosa y contenta de la respuesta que ha tenido la Educación Concertada en toda España y en Cádiz. Nos unimos contra algo que creemos injusto. No se puede aprobar una ley sin consenso y con miras ideológicas, en vez del bien común de los ciudadanos. No se ha contado con la comunidad educativa en esta ley, es insólito. Va en perjuicio de los derechos de los ciudadanos. Somos muchos y la gente nos aplaude desde las aceras, nos levanta el pulgar... Esos gestos demuestran que la gente está con nosotros y sabe que se ha usado la pandemia como excusa para colarla de tapadillo".

La caravana que repetía estas expresiones, escritas, gritadas, habladas o interpretadas con el claxon de los coches, tardó casi dos horas y media en recorrer la distancia entre la Glorieta Ingeniero La Cierva y la Plaza de Sevilla (que a un ritmo normal en coche supondría poco más de cuatro minutos). Al término de la protesta, que se desarrolló sin incidentes y bajo control de la Policía Local, además de con todas las medidas de higiene preventiva por desarrollarse en vehículos privados, Manuel Holgado resumía con algo de optimismo: "La Ley Celaá está inicialmente aprobada en el Congreso pero aún le queda recorrido y sus impulsores no pueden ignorar los aspectos más lesivos que incluye. Ya se han recogido 1,5 millones de firmas en contra. No son pocas".

Este texto forma la octava reforma educativa en el último periodo democrático en España. Es previsible que si cambian las mayorías parlamentarias, llegue una novena. En ese caso, hipotético y futuro pero probable, los que este domingo callaron se manifestarán y aplaudirán. Y los que este domingo se manifestaron y aplaudieron, callarán. Así funciona la polarización, la radicalización política de mareas de colores en el esencial sistema educativo. Tan lejos del acuerdo, la negociación, más que del consenso, como en cualquier otro apartado de la sociedad española.