BALANCE POLÍTICO Más aciertos que errores en la gestión de Cádiz, según Kichi El alcalde gaditano hace balance de la gestión municipal al frente del Ayuntamiento en 2018

Sara Cantos

@SaraCantosGarci Cádiz Actualizado: 17/12/2018 14:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un año de aciertos y errores pero más de lo primero que de lo segundo. Ese es el esquema del balance que ha realizado este lunes el alcalde de Cádiz, José María González, de la gestión de su gobierno al frente del Ayuntamiento de Cádiz este año 2018. La cita, el desayuno informativo de Navidad con los medios de comunicación. Lugar: el despacho de la Alcaldía.

«Ha sido un año bastante positivo para Cádiz, cargado de buenas noticias, de proyectos que han despegado». Veníamos de heredar una deuda municipal de 275 millones de euros y la hemos reducido; por ejemplo de los 44 millones de euros de deuda a proveedores hemos conseguido rebajarla a 6 millones». Ese apunte económico ha encabezado la parte positiva de la valoración que ha hecho el alcalde de su gestión este año, en la que también, ha reconocido, «tenemos que mejorar».

En su análisis ha destacado la activación de varios proyectos «que estaban olvidados» a causa -a su juicio- de «la falta de entendimiento entre las distintas administraciones, las inquinas y los desencuentros, a veces más de carácter personal que político». Entre otros apuntó la ciudad de la Justicia, el carril bici y el campus universitario en Cádiz. Son proyectos «importantes» y de «necesidad imperiosa».

Sobre la Ciudad de la Justicia ha dicho no entender cómo una capital de provincia no cuenta con una sede judicial de ese orden, no sólo por la mejora que conlleva para el desarrollo de la actividad judicial sino «por la dinamización económica de la zona donde se va a ubicar», en los antiguos depósitos de tabaco, en el barrio de Loreto.

En referencia al carril bici, defendió su implantación porque coloca a la ciudad de Cádiz «al nivel del resto de capitales andaluzas y de otras europeas» y defendió su importancia dentro de un nuevo paradigma de movilidad. Como dato curioso, el teniente de alcalde de ese área municipal, Urbanismo y Movilidad Sostenible, Martín Vila, no acudió al desayuno informativo. Consciente de las críticas que ha suscitado el desarrollo de las obras del carril bici, sobre todo por parte de hosteleros, taxistas y vecinos afectados, González Santos se apresuró a explicar que «lleva aparejado algunos problemas» porque «hay que cambiar el paradigma no sólo en un papel sino también en las mentes de los gaditanos». No obstante, se mostró convencido de que «al final Cádiz hará suyo el carril bici», poniendo como ejemplo el caso de Sevilla.

Del «campus universitario de las letras», que comprendería desde el centro cultural municipal Reina Sofía hasta Valcárcel, recalcó la idea de «recuperar el brillo de la universidad» no solo por la proyección académica de Cádiz sino también la repercusión sobre la economía del entorno, esto es, la Viña, El Balón y Mentidero. «La idea de generar un campus universitario es una noticia importante y un reto estimulante», resumió. En cuanto a fechas de un proyecto global que lleva años de letargo y en el que están implicadas varias instituciones (Ayuntamiento, Junta y UCA) no hay grandes novedades: «el mejor tiempo posible». Uno de los hitos del cinturón universitario, la antigua residencia universitaria Beato Diego de Cádiz, se inaugura este lunes.

En el balance de gestión del año González Santos quiso destacar la actividad de la empresa municipal Aguas de Cádiz «con la que hemos demostrado que podemos mejorar la calidad de vida de los gaditanos y se pueden hacer las cosas de otra manera» apuntando como ejemplo la obra del colector de la plaza San Juan de Dios.

Otras actuaciones que remarcó significativas para Cádiz y se atribuyó haber sacado del «cajón de no sé muybien quién» es la reurbanización de la avenida de Astilleros; la remunicipalización de los servicios de playa, «uno de los retos fundamentales que nos habíamos puesto al llegar al Ayuntamiento».

Errores de 2018

En el capítulo de las sombras, porque «también ha habido elementos a mejorar», ha citado como principal las muertes de personas sin hogar en Cádiz. «Han muerto en nuestras calles sin saber muy bien ni cómo ni cuando ni cómo atajar ese problema». Al respecto ha significado que las actuaciones que se llevan a cabo en la actualidad «son insuficientes» y aludió a la «gravedad y complejidad» de la cuestión para abordarla con nuevas iniciativas que se sumen a las vigentes, entre otras el centro de baja exigencia. Cabe destacar que en el anterior mandato municipal la situación de las personas sin hogar fue una de las críticas intermitentes de Podemos al gobierno de entonces, si bien cuatro años después, a tenor de lo manifestado por el propio alcalde, no se ha conseguido avanzar en el objetivo de que ninguna persona duerma en la calle.

En segundo lugar, y tras el reciente episodio de los banquillos del campo de fútbol del complejo deportivo Puntales-La Paz que sonrojó a más de un político e indignó a más de un padre, apuntó en en el lado del 'debe' la mejora de las instalaciones deportivas municipales. «Ha habido elementos que se podían haber atajado y se debían haber hecho de otra manera y eso nos lo apuntamos en el debe de este año aunque estamos trabajando la forma de ver dónde está el problema y no se vuelva a repetir», remarcó.

Alumbrado

«Es otro de los elementos que necesitan de un análisis para mejorar en el futuro problemas que estamos teniendo». Con esta introducción el alcalde se ha referido al alumbrado de Navidad, que no se terminará de instalar hasta cuatro días antes de la Nochebuena, calcándose la situación que ya se produjo en la Navidad de 2016. «No puede pasar que en una ciudad como Cádiz tengamos los problemas que estamos teniendo, no creo que un contrato tan sencillo como el de contratar luces para iluminar una ciudad, con un expediente que se inicia en abril, no puede pasar que llegue noviembre y no esté colocado. Eso no puede volver a pasar», aseguró, aunque es la segunda vez que sucede.

Llama la atención el discurso empleado por el alcalde para abundar en la cuestión del alumbrado, refiriéndose al mismo como a una tarea correspondiente a terceros y no a su propia gestión al frente del Ayuntamiento. «Estamos analizando el problema y viendo donde ha estado el escollo para que no se vuelva a repetir», garantizó.

En el apartado de autocomplacencia, o «realismo» según matizó el alcalde, «estamos preparados y capacitados para dirigir una ciudad y lo hacemos bien». «Este proyecto está cristalizando y se está haciendo tangible».