Marketing desde Cádiz hacia varios puntos de España

En la sociedad actual del siglo XXI en la que todo transcurre de manera vertiginosa, donde recibimos miles de impactos informativos diarios y en la que estamos tan expuestos, por múltiples canales, a la desinformación, las famosas «fake news» o las crisis de reputación, cada vez es más importante gestionar de manera eficiente no sólo la identidad y marca personal de cualquier empresa , sino todo área desde la que cualquier entidad puede comunicar de manera interna y externa. Y para ello, hay expertos y profesionales que se encargan de liderar los distintos departamentos desde los que emitimos nuestros mensajes para conseguir los resultados que pretendemos.

En Cádiz pueden presumir de tener una de las empresas que está triunfando a nivel nacional: Sociment . Con más de nueve años de experiencia, esta empresa está expandiendo una gestión de la comunicación basada en la diferenciación en la que ya confían más de 250 clientes y empresas de toda España, desde cadenas hoteleras, escuelas de negocios, gobiernos autonómicos, proyectos con fondos FEDER gestionados por Cámaras de Comercio o empresas portuarias y de logística.

Antonio J. Padrón , uno de los fundadores, lleva más de 9 años en el mercado y comenzó su desarrollo en Madrid. « Es importante que las empresas se den cuenta que realizando una buena planificación anual en base a presupuestos o análisis de ventas y diversificando los canales de comunicación, cualquier negocio puede tener una gran visibilidad dirigiéndose al público que realmente necesita y siendo verdaderamente eficientes», explica.

Un ejemplo de esa faceta para ser líder en la gestión, organización e innovación de todo el área comunicativa de cualquier institución o empresa es Sociment , que desarrolla además áreas de trabajo como la creatividad , grandes eventos, ecommerce, gestión de redes sociales y Big Data.

Sociment cuenta ya con cinco delegaciones por todo el país, Canarias, Madrid, Galicia, Extremadura y Andalucía, ésta última, la más reciente, abierta desde finales del pasado año en un acto que congregó en Cádiz a más de 200 personalidades del ámbito empresarial, del marketing, la publicidad y los negocios celebrado en el Casino Gaditano.

Cádiz como sede en Andalucía

«Había personas que se extrañaban cuando les dije que abríamos en Cádiz, no suele ser un lugar donde las empresas de nuestro ámbito tengan prioridad por abrir una sede, pero soy de aquí, estudié en el colegio Argantonio, la ciudad tiene mucho potencial y nada me hace más ilusión que volver a los orígenes para impulsar el talento que aquí sé que tenemos, además Cádiz es la cuna de la creatividad en España, siempre se nos identifica como personas ingeniosas por, entre otras cosas, las letras de carnaval o nuestros artistas nacionales e internacionales ¿Cómo no vamos a tener aquí una agencia de marketing y publicidad?»

Por ello, Sociment es una agencia y consultora pionera en el ámbito de las «empresas staff» , desde las que se profesionaliza la gestión con el cliente desde el principio hasta el final del proceso, con la máxima, como destaca Padrón, de que «si a nuestros clientes les va bien, a nosotros nos irá bien».

