De María: «Estamos desolados e indignados»

El presidente de Horeca, Antonio de María , ha querido este lunes mostrar su apoyo y el de la patronal a una trabajadora del Mina Five que sufría una desproporcionada agresión este viernes en la Plaza de Mina de Cádiz. La camarera fue pateada en plena calle por una mujer y su hijo debido a que le dijo a la clienta que no podía fumar allí porque no cumplía la normativa vigente ya que no guardaba la distancia de seguridad .

El responsable de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería ha expresado su malestar por una situación que no debió producirse en ningún caso. De María, que ha estado en permanente contacto con el empresario del establecimiento y la empleada afectada señala que «desde la patronal estamos desolados e indignados . El trabajo de hostelería es un trabajo muy social en el que tenemos que interrelacionarnos con la clientela y los profesionales del sector tienen un carácter de servicio y de amabilidad porque no todo el mundo sirve para atender al público... Entonces, que nos hayamos encontrado con unos clientes que reaccionan así, no solo por la falta de respeto a la profesional, sino que encima la insultan y la patean y agreden ... esto no es de recibo. Un trabajador tiene que tener el respeto de su trabajo y en este caso además sin mediar motivos para que la actuación fuera la que fue».

Antonio de María incide en que por parte del establecimiento solo se le trasladó la norma ya que ellos son responsables de que esta se cumpla. «Se le trató con educación y cumpliendo el protocolo porque los establecimientos tienen que respetar y hacer respetar por los clientes porque si no es así , los reponsables son los establecimientos por permitirlo».

Un hecho aislado

Este desagradable acontecimiento no es por suerte lo habitual. De hecho, el propio De María afirma que «a Dios gracias es el único caso en muchísimos años pero por eso estamos desolados y sorprendidos. No se puede esperar una reacción así de una persona que viene a echar un rato agradable a una terraza... Creo que son problemas personales de esas dos personas que les ha llevado a tener esta respuesta pero eso no puede justificar una agresión. No agarras a una persona por los pelos y le pateas la cara . No hay justificación para lo que le han hecho esta persona. Psicológicamente merece un análisis y la sanción debe ser evidente porque si han respondido así es porque en su vida es muy habitual este comportamiento».

Desde la patronal hostelera se ha aconsejado a los establecimientos que « se comunique a la clientela el protocolo y si alguien no hace caso, entonces llamen a la Policía y que sea la que intervenga ya es la que tiene por ley las competencias». No obstante el presidente de Horeca insiste en que «es el único caso que conozco. En la provincia de Cádiz hay 8.000 establecimientos y en un día podemos atender a más de 70.000 personas. Durante todo el año nunca ha habido este comportamiento pero que haya ocurrido una vez es la excepción que confirma la regla. A veces el trabajo de la persona que atiende al público no es agradable y hay personas que agreden con el lenguaje, con el desprecio... En este caso se han roto todos los cánones», lamenta.

Antonio de María confirma su respaldo al Mina Five y a la empleada que sufrió la agresión en plena calle. «Ya hay una denuncia interpuesta por ellos y si hiciera falta que Horeca se presentara como acusación particular pues se haría. Horeca está al lado de su empresario y los trabajadores con su equipo jurídico para lo que pudiera hacer falta».