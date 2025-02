Maratón de bofetadas de realidad contra Kichi (o lo que ningún alcalde quisiera oír)

«Kichi muestra un desprecio absoluto al que no piensa como él»

Ortiz mostró su pesar y descontento por no convocarse el pleno que pone sobre la mesa las urgencias de la ciudad y los gaditanos y restó importancia al «desaire» del equipo de Gobierno cuando afirmó días atrás que no pactará nada con el PP. «Cuando el alcalde se jacta de que no va a hablar ni muerto con nosotros, que no va a pactar absolutamente nada con el PP, el desprecio no me lo hace a mí sino a cerca de 14.000 gaditanos », señaló en referencia a los votos que obtuvo el PP las pasadas elecciones municipales.

Desde la óptica del PP, «lo malo y verdaderamente escandaloso es que el alcalde de Cádiz coge a cerca de 14 mil gaditanos y les dice uno a uno 'mire, yo con usted no hablo, ni muerto', como si no existiesen», lo que deja a las claras «el desprecio absoluto hacia las personas que no piensan como él».