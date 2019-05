Cádiz | EDUCACIÓN Manifestación en Cádiz en defensa de la Escuela Pública Padres y docentes exigen a la Administración una «planificación» que no se centre en criterios economicistas, sino por el contrario, en criterios de inversión social para lograr una Educación Pública de calidad

Cientos personas han participado esta tarde en la manifestación en defensa de la Escuela Pública que ha partido de la Plaza de Mina de Cádiz. La concentración ha sido convocada por la Junta de personal docente que denuncia que en «Cádiz capital vivimos una situación de emergencia, un verdadero desmantelamiento de la escuela pública». Según explican, en los últimos años se han cerrado ocho centros, mientras que la enseñanza concertada acoge ya a más del 60% del alumnado. «Este año ataca a centros históricos y de gran tradición en la ciudad, como el IES Columela o el CEIP La Inmaculada, que al perder una unidad en sus etapas iniciales son condenados a perder una línea futura, o el IES San Severiano, al que han recortado sus plazas de bachillerato».

La concentación de esta tarde en la capital gaditana ha aglutinado a numerosos padres, alumnos y docentes, algunos de los cuales han acudido desde otros puntos de la provincia ya que el cierre de unidades afecta a toda la provincia auuque es más acusado en las localidades con presencia de la enseñanza concertada.

La Delegación Territorial de Cádiz aduce criterios de «buena gestión y rentabilidad» de los recursos públicos, pero los manifestantes exigen a la Delegación de Educación de Cádiz y a la Consejería «que asuman su responsabilidad como garantes de la Educación Pública pues son los verdaderos culpables del desmantelamiento que sufre nuestra provincia».

Así, desde la Junta de Personal del Profesorado no universitario de Cádiz, constituida por las organizaciones ANPE, APIA, CCOO, CGT, CSIF, UGT y USTEA, hacen un llamamiento a toda la comunidad educativa, y, en especial, al profesorado, a las AMPAS y federaciones de AMPAS, a las Mareas y a todos los colectivos en general «a sumarse a esta batalla en defensa de la Educación Pública para todos y todas, creativa, innovadora, que atienda con dignidad las diversas necesidades de nuestro alumnado, sus familias y las de sus trabajadores».

Sobre este asunto también sea pronunciado la portavoz de la Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz y representante del Ampa del IES Columela, Lola Ruiz, que no ha creído las palabras del delegado asegurando que en el mes de julio se estudiará si le dan una unidad más y más profesorado al IES Columela. «Si en primero de ESO tiene cero vacantes, jamás va a venir un alumno que no sea de un centro adscrito, jamás. Le han cerrado las puertas a cualquier alumno que no pertenezca al Campo del Sur o a la Institución», ha afirmado.

Por su parte, la representante de la Junta de Personal Docente, María Jesús León, ha resaltado que en Cádiz se está viviendo «una situación de emergencia porque la educación concertada supera ya el 60 por ciento del alumnado de toda la capital frente a un escaso 40 por ciento de la pública», lo que ha calificado como una «situación de desmantelamiento», recordando que en la última década se han cerrado ocho centros públicos en la ciudad.