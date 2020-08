Entrevista «Kichi y los concejales de este equipo de Gobierno son innaccesibles» La nueva presidenta de Vecinos Cádiz, Pilar García, espera que con la entrada de la nueva concejala exista una mayor fluidez y un nuevo talante con las asociaciones

Pilar García es la nueva presidenta de Vecinos Cádiz Federación 5 de abril. Uno de sus principales objetivos es que el movimiento vecinal recupere el protagonismo que siempre ha tenido en la ciudad y que en los últimos años ha pasado a ocupar un segundo plano.

¿Cual es su propuesta para Cádiz?

En la candidatura que presentamos llevamos el proyecto ciudad, dividido en cinco áreas. La primera sobre los derechos de los vecinos, porque el movimiento vecinal se ha quedado relegado a un segundo plano y lo hemos sufrido en nuestras carnes. Por otro, la igualdad, violencia de género y colectivo LGTBI; el área dedicada a la inserción y la rehabilitación; o la que velará por las necesidades de la ciudad y de cada barrio. Por último, la protección a las asociaciones federadas, por los episodios vividos en estas últimas semanas, en las que hemos sufrido el acoso y derribo por parte del Ayuntamiento como consecuencia de la cesión de los locales. Nos hemos visto desamparados y no lo entendemos porque consideramos que estamos haciendo las cosas bien. Le hemos pedido al hasta ahora concejal de Participación Ciudadana, Paco Cano, que valore el trabajo de las asociaciones y que después decida.

¿Cómo ve la situación de los barrios de la ciudad?

Muy dejada. Hay mucha suciedad y urbanísticamente hay muchas necesidades. Hay calles sin asfaltar y solares vacíos a los que se les puede dar un uso para aparcamiento, por ejemplo, ya que hay mucho déficit. No se le da una solución al vecino.

¿Qué problemas tienen los vecinos de la ciudad?

La crisis sanitaria del coronavirus ha traído muchos problemas económicos a muchas familias. Durante el confinamiento han surgido muchos y transcurrido un tiempo algunos autónomos no han cobrado las ayudas ni las familias el Ingreso Mínimo Vital. Hay personas que han retrocedido como quince años atrás. Las que estaban mal, están aún peor y han tenido que buscarse la vida para conseguir comida de donde sea. Otro de los problemas que ha surgido en el tiempo en el que los niños han estado en casa ha sido la brecha digital.

¿Cual ha sido el papel de las asociaciones de vecinos durante la pandemia?

Hemos estado en contacto permanente con los vecinos y, además, entre las propias entidades vecinales, la delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, el Banco de Alimentos y otras organizaciones a las que hemos pedido ayuda. El trabajo en red de las asociaciones ha sido fundamental.

¿Cómo son las relaciones entre las asociaciones de vecinos y el Ayuntamiento?¿ Hay fluidez?

Al movimiento vecinal nos cuesta muchísimo trabajo llegar hasta el equipo de Gobierno. Son innacesibles. De hecho, con el alcalde nos hemos sentado tan solo una vez en estos últimos cinco años. No hemos tenido el gusto de verlo por muchos barrios en todo este tiempo. Esperamos que ahora que se incorpora una nueva concejala haya otro talante porque hasta ahora la concejalía de Participación Ciudadana parece que ha estado gafada. Si esta delegación funciona, también lo hará el movimiento asociativo de la ciudad. Pretendemos sentarnos con el equipo de Gobierno, con el alcalde a la cabeza, para exponerle todo lo que durante cinco años no le hemos podido decir porque no nos han dado la oportunidad. Otro de los asuntos que queremos plantear es si podremos abrir las sedes a los vecinos el próximo mes de septiembre tras esta crisis sanitaria y reanudar nuestras actividades. Necesitamos garantías para que los vecinos estén seguros (desinfección, limpieza, etc...) y creemos que desde el Ayuntamiento nos pueden dar la respuesta.

Se está elaborando un Plan Municipal de Participación Ciudadana. ¿Qué opina de este documento y cuales serán sus aportaciones?

Contamos tan solo con un borrador y en teoría en septiembre se presentaría oficialmente, poniéndose en marcha también las mesas de trabajo para aportar sugerencias. Hay cosas en ese plan que las asociaciones de vecinos venimos trabajando desde años, por lo que no han venido a inventar nada nuevo porque ya se hacía, como los cuidados vecinales, los grupos de whatsapp etc... Creemos que el Gobierno debe conocer el trabajo que hacemos y valorarlo porque ya hacemos lo que se plantea en el plan. Durante este tiempo hemos sentido que para el equipo de Gobierno no pintamos nada y que nos han arrinconado.

¿Considera que hay sectarismo por parte del equipo de Gobierno?

Totalmente. Puede que asociaciones afines encuentren un sitio y las recoloquen en edificios en detrimento de otras entidades como las vecinales. En los últimos años ha habido una proliferación de asociaciones (algunas de ellas formadas por solo tres personas) para los procesos participativos. El tejido asociativo de la ciudad está inflado y no es real. Hay muchas que están especializadas en medioambiente, en cultura, en mujer etc... Ydesde las asociaciones de vecinos queremos reivindicar que nosotros lo abarcamos todo porque en las juntas directivas hay una vocalía específica para cada tema. Le guste o no al equipo de Gobierno, el movimiento vecinal es mucho más completo que otra asociación que solo toque un ámbito. Cada año presentamos una memoria con todo nuestro trabajo y es algo que tienen que conocer.

Respecto a los Edusi, parece que esa lluvia de millones nunca llega.

Esto es una cortina de humo. La plataforma marítima esta muy bien pero al darnos la vuelta hacia el barrio de Puntales se pueden ver solares vacíos, calles sin asfaltar, personas mayores que no pueden bajar de sus casas porque no tienen ascensor, un albergue sin construir, un edificio abandonado con okupas. Que no nos vendan lo bonita que va a quedar la plataforma del agua cuando nosotros vivimos en la tierra. Y aquí hay más problemas: brecha digital, absentismo escolar, acoso, violencia de género o falta de aparcamiento.