EQUIPAMIENTOS Kichi sobre el nuevo Hospital: «Al final me voy a tener que acordar del pasodoble de Encajebolillos» El alcalde saluda el anuncio de Moreno Bonilla sobre el complejo hospitalario de Cádiz y advierte que será «implacable» si no cumple

Sara Cantos Cádiz Actualizado: 14/05/2019 22:43h

La reacción del alcalde de Cádiz, José María González, al anuncio que hizo ayer el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, acerca de que Cádiz tendrá un nuevo Hospital, ha sido muy gaditana: «Yo no me quiero acostumbrar pero esta grandilocuencia de los presidentes de la Junta de Andalucía que anuncian que el Hospital se va a hacer. Al final me voy a tener que acordar del pasodoble de Encajebolillos, de Antonio Martín. Y el hospital cerrado».

El regidor hacía referencia al pasodoble 'Barrio de los caleteros', que acababa de esta manera:

«Ay Caleta y hospital

ay mi hospital y mi Caleta

¿quién se atreve a destrozar

si lo que nace inmortal

no hay leyes que la someta?

Les caiga una maldición

a esos cachos desgraciaos

que en su piscina se le cortara la digestión

que echaran por la boca el pulmón

y el hospital cerrao».

González Santos lamentó que «se ha cacareado mucho y lo cierto es que el terreno de CASA sigue absolutamente desierto y no hay atibo de que se inicie un expediente para hacer un nuevo Hospital».

Aunque mostró sus dudas de que este anuncio se traduzca en realidades, el primer edil gaditano dijo dar el beneficio de la duda a Moreno Bonilla: «confiemos en que en un corto espacio de tiempo lo ponga en pie». De no ser así, avanzó que será «implacable en la exigencia de que construya ese nuevo Hospital al que se comprometió» y en otros asuntos como la deuda de 9 millones de euros que la Junta debe a la ciudad y en la puesta en marcha de otros proyectos.