Kichi gana la partida y Pablo Iglesias no vendrá a Cádiz

Mejor ‘Kichi’ sin Pablo Iglesias, donde vas a parar. Eso debieron pensar ayer desde el equipo de campaña del alcalde de Cádiz y candidato a la reelección cuando desde la dirección nacional de Unidas Podemos se lanzaron a anunciar que Pablo Iglesias compartiría mitin, micro y protagonismo este sábado en Cádiz. Al final el secretario general, Pablo Iglesias, no cruzará el Segundo Puente. Iba a acudir a la capital gaditana para arropar en un acto de campaña al candidato de Adelante Cádiz (Podemos, Ganar Cádiz e IU) y actual alcalde, José María González ‘Kichi’, para extrañeza del equipo de campaña gaditano, que ni sabía nada de la visita del líder nacional ni tampoco dio difusión posterior a la convocatoria realizada desde Madrid. Mucha ilusión no hizo el anuncio sorpresa en Cádiz que, en otros tiempos no tan lejanos, hubiera tenido buena acogida la idea y acomodo asegurado el secretario general. La explicación desde el partido en Cádiz es que «no ha estado en ningún momento en agenda, ni previsto. Los actos de campaña están cerrados desde hace tiempo y on tenemos ningún acto con Pablo Iglesias».

Lo cierto es que unas horas después desde la dirección nacional se cambiaba la visita de Iglesias a Cádiz por otra provincia aún sin determinar. Por tanto, lo único cierto es que el máximo responsable de Unidas Podemos no estará en la campaña en Cádiz para apoyar a Kichi, del sector anticapitalista, crítico con la dirección nacional en algunas cuestiones y quien, por otra parte, ha criticado abiertamente el propio Pablo Iglesias, la última vez por la compra hace un año del chalé en Galapagar.

Detrás de este cambio repentino de planes de Unidas Podemos en plena campaña electoral de las municipales y autonómicas en varias comunidades se deja patente la lucha de fuerzas en el seno del partido morado, donde Kichi estaría en una posición sobrada para afrontar las elecciones locales sin necesidad de ser arropado por Pablo Iglesias y habría optado por rechazar una foto juntos, lo que se puede interpretar como una relación tensa o distante con la dirección nacional y el sector oficialista. De esta manera habría partido del equipo del candidato a revalidar el sillón de San Juan de Dios la decisión de declinar la visita del secretario general.

Pablo Iglesias, por su parte, tras unos discretos resultados en las elecciones generales, habría apostado por incluir Cádiz en su agenda de campaña por el tirón de González Santos, por ser uno de los ayuntamientos del cambio, pero también por ser una de las plazas importantes de cara a tener una mayor capacidad de negociación con la vista puesta en lograr un Gobierno de coalición con los socialistas de Pedro Sánchez. Cabe destacar en este sentido que Podemos ha logrado gobernar estos cuatro años en Cádiz gracias a la abstención del PSOE de Fran González en el Pleno de investidura, puesto que el partido más votado en 2015 fue el Partido Popular, que consiguió dos concejales más que Por Cádiz sí se puede (Podemos).

Este paisaje pinta muy diferente al de hace cuatro años, cuando Iglesias inició en Cádiz La Ronda de visitas por los ayuntamientos del cambio y aún se recuerda a los dos políticos sentado en la plaza de San Juan de Dios, puño en alto con el bastón de mando de la ciudad.

Así las cosas, la caravana morada cambia la ruta y no solo en Cádiz. Tampoco visitará otras capitales donde las candidaturas de izquierdas participadas por Podemos lograron alcaldías hace un mandato como es el caso de A Coruña, Zaragoza, Santiago de Compostela o Valencia. Los motivos difieren en cada caso. Por ejemplo, en Zaragoza, donde en 2015 ganó la alcaldía Pedro Santisteve en una candidatura formada por Podemos, no se repite la confluencia y Podemos se presenta por separado con candidatura propia. En Valencia tampoco se ha revalidado la confluencia que encabezó Joan Ribó, de Compromís, junto a València en Comú, la candidatura de Podemos e independientes. En Madrid el nuevo partido de la alcaldesa Manuela Carmena e Íñigo Errejón, Más Madrid, también se presenta por separado -no con pocas dificultades para hacer campaña- aunque temiendo la fragmentación del voto de izquierda que hace cuatro años representaba Podemos, ahora Pablo Iglesias también ha pedido el voto para ellos.

Con la salida de Errejón desaparecía el sector ‘errejonista’ del partido, quedando solo el ‘pablista’ y los anticapitalistas, que son fuertes en Andalucía y entre cuyas figuras principales se encuentran el propio Kichi y Teresa Rodríguez, Secretaria general de Podemos en Andalucía y parlamentaria andaluza por la coalición de izquierdas Adelante Andalucía.

Curiosamente el germen andaluz anticapitalista se ha extendido a otros sitios como Madrid, donde el exedil de IU Carlos Sánchez Mato se presenta con Madrid en Pie Municipalista en coalición con Anticapitalistas el próximo 26 de mayo.