Kichi se enfrenta a un curso político clave para rendir cuentas a los gaditanos

Este miércoles 1 de septiembre arranca un nuevo curso político en la capital gaditana que será clave para José María González Santos ‘Kichi’ , que tendrá que rendir cuentas ante la ciudadanía de su gestión a lo largo de este segundo mandato de cara a la celebración de las Elecciones Municipales de 2023. Doce meses en los que el alcalde gaditano deberá materializar su proyecto de ciudad, que a juicio de los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Cádiz, es inexistente.

Aunque uno de los logros que más ha vendido este equipo de Gobierno ha sido su gestión económica, con la reducción de la deuda y del plazo medio de pago a proveedores a 30 días, en los úlitmos años se ha puesto en evidencia la falta de inversiones en la ciudad, dependiente tan solo de las ayudas que lleguen desde Europa o de otras administraciones.

Los planes urbanísticos en la capital avanzan a un ritmo muy lento y el área municipal de Contratación no termina de descongestionarse, estando los dos pliegos de servicios esenciales para la ciudad paralizados. Por un lado, el de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos y, por otro, el de transporte urbano .

La ciudad se encuentra con unos presupuestos prorrogados y el equipo de Gobierno mantiene un pulso y un enfrentamiento abierto con la Policía Local que tendrá que resolver por el bien de la ciudadanía ya que el servicio se ha visto mermado por la falta de diálogo. Un diálogo que tendría que reanudarse a partir de este mes de septiembre para negociar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que reclaman los sindicatos para la totalidad de la plantilla municipal.

Por otro lado, los sectores económicos de la ciudad están iniciando su recuperación y muchos de ellos siguen esperando las ayudas comprometidas por el Gobierno local y que se eternizan por la lentitud burocrática. Los problemas con las personas sin hogar , el caos en Asuntos Sociales o la necesidad de una política de vivienda más ágil son otras de las asignaturas pendientes de Kichi y su equipo.

PP:«Cádiz, a la deriva»

Desde el Grupo Municipal Popular , su presidente, Juancho Ortiz, consideran que, para Kichi, «parece que es el inicio del mandato en lugar del inicio de curso político, porque en la cuenta de resultados del alcalde lo único que aparece es una ciudad donde sus aparcamientos están pintados de colorines , provocando un caos total, y el cambio de nombre de calles y del estadio».

Los populares lamentan que «no haya alternativas de vivienda (con solo 20 entregadas en seis años), ni de empleo, ni ayudas a los gaditanos más vulnerables o a los sectores que peor lo han pasado en esta pandemia y que sustentan la economía de esta ciudad».

El PP anuncia que en este curso canalizará «el descontento ya palpable de los gaditanos en forma de propuestas a pleno o de iniciativas públicas».

Lamentan la «radicalización de Kichi y de Martín Vila contra el turismo y los sectores que más riqueza y empleo crean en la ciudad», por lo que «vamos a intentar evitar que esta ciudad, en la que se criminaliza el vehículo privado y el turismo , siga a la deriva».

PSOE: «La ciudad no avanza»

La portavoz del Grupo Municipal Socialista , Mara Rodríguez, considera que el inicio del curso político viene marcado por las mismas demandas que hace unos meses «porque, por desgracia, la ciudad sigue sin avanzar al ritmo necesario por la falta de gestión ».

A su juicio, «los presupuestos deben estar listos a 31 de diciembre ya que se aprobaron los de 2020 bajo una situación de emergencia, no respondiendo los actuales a las necesidades actuales de recuperación».

Por otro lado, el PSOE reclama del Instituto de Fomento (IFEF) y del área de Comercio «que de una vez por todas agilicen las ayudas al comercio y a la hostelería ». Asimismo, que se trabaje en las ordenanzas fiscales ya que «es importante que los gaditanos conozcan qué va a pasar con impuestos municipales como el IBI o el de circulación».

Para los socialistas, este curso debe ser clave para la concesión de dos grandes pliegos de vital importancia: el pliego de limpieza el de transporte. En ambos casos, aseguran, «son años y años de espera para dos pliegos que son servicios básicos de la ciudad y 2021 no debería dejarse pasar también en blanco». Añade que «el caos en materia de contratación afecta a otros muchos pliegos del día a día de la ciudad como es mantenimiento urbano, parques y jardines o alcantarillado ».

Otro aspecto prioritario para el PSOE gaditano es la gestión de las ayudas y fondos europeos para la recuperación . «La opacidad sobre este tema es absoluta, ya sean los fondos Next Generation o Edusi , por citar algunos ejemplos. Estas ayudas de deben gestionar con mayor transparencia y cumpliendo los plazos que marca Europa».

Exigen a su vez que se apueste por una « política de vivienda pública decidida y firme , que expropie fincas y construya viviendas con precios accesibles, y no haga negocio con los solares de su propiedad para que promotores privados construyan bloques de pisos a precios de oro». Piden a su vez al Gobierno local que se revise la ordenanza de alquiler justo ya que «no está dando ningún resultado por mucho que quieran hacer ver lo contrario» y «que se paguen las ayudas municipales al alquiler en tiempo y forma».

En materia social, una solución para las personas sin hogar , «facilitándoles herramientas que les permitan vivir con dignidad». Insiste Mara Rodríguez que «el colectivo sigue creciendo y el Ayuntamiento debe amoldarse a sus necesidades». Resaltan que el censo es cada dos años; el centro Fermín Salvochea es un buen recurso pero está desaprovechado; el equipo de calle es insuficiente… Se trata de garantizar una convivencia entre ciudadanos, con independencia de que tengan o no tengan techo.

Cs: «Ya no caben más excusas»

Desde el Grupo Municipal Ciudadanos , su portavoz, Lucrecia Valverde, señala que «entramos en el tercer año del actual mandato y ya no caben las excusas sobre la herencia recibida para justificar su ineficacia en la prestación de los servicios básicos». En su opinión, «la adjudicación del contrato de limpieza y del pliego de transporte urbano es necesaria ya que son las dos principales asignaturas que tiene pendientes el alcalde desde que llegó a la Alcaldía».

Para Valverde, el contrato de limpieza, «acumula un importante retraso por una gestión ineficaz», además del pliego de transportes «con el que se muestra la desidia de un Gobierno local que se vanagloria de trabajar en un nuevo modelo de movilidad pero que se olvida de lo más básico, como es renovar y reforzar el actual servicio de transporte urbano con una flota sostenible y eficaz y unas líneas adaptadas a la demanda de los ciudadanos ».

El nuevo modelo de movilidad está también en entredicho no solo para la oposición sino para los propios ciudadanos, por lo que la formación naranja reclama también la creación de bolsas de aparcamiento disuasorias y un servicio de alquiler de bicicletas.

Apunta Valverde que otro de los grandes retos que tiene el alcalde en este curso es la elaboración de un Plan de Patrimonio Histórico que contemple la reparación de las murallas y baluartes de las que el Ayuntamiento es titular, la conservación y el mantenimiento de inmuebles y monumentos , la reparación de la pérgola de Santa Bárbara o el arreglo de los desperfectos de la Alameda y el Parque Genovés.

Reclama a su vez Ciudadanos la elaboración de una RPT completa y el diseño de un organigrama «que solucione las carencias en el área de contratación o en servicios sociales».

Por último, apuntan la necesidad de una política de vivienda «que aproveche las oportunidades actuales para la construcción de vivienda social , que emplee los instrumentos normativos existentes respecto a las viviendas vacías y edificios ruinosos». Asimismo, reclaman del IFEF la apuesta por el impulso económico de empresas y autónomos, así como el de concreción de los proyectos Edusi y de atracción de los fondos Next Generation.

Villero: «Un nuevo presupuesto»

Por último, para el concejal no adscrito, Domingo Villero , «hay que comenzar por elaborar un presupuesto para 2022, dado el grave error de prorrogar el tardío de 2020 al año en curso: renunciar a hacerlo es renunciar a hacer política ».

Considera a su vez que es urgente sacar los contratos que tienen pendientes «y que con ello se empiece a solucionar lo prometido hace más de 6 años».

El mantenimiento urbano es, para Villero, otro aspecto a reforzar, además de cumplir con la ejecución de los fondos europeos , «que avanzan más en fecha que en hitos resueltos».

Por último, el concejal no adscrito aseguró que «de los conflictos con la Policía Local y con la plantilla municipal no incluida en la RPT parcial casi mejor no hablar. La lentitud con la que se actúa no es de recibo en una capital tan ávida de gestión. Eso sí, algunas calles e incluso estadios cambian de nombre».

Un tablero político lleno de incógnitas de cara a 2023 El tablero político en la ciudad de Cádiz está plagado de incógnitas ante la celebración, en menos de dos años, de las Elecciones Municipales de 2023. La duda más destacada, la continuidad o no del alcalde gaditano, José María González Santos ‘Kichi’, como candidato a dirigir la capital hasta 2027 tras su compromiso de no permanecer en política más de ocho años. Hace unos meses rectificó esta afirmación y abría la posibilidad de volver a encabezar la lista de Adelante Cádiz si el pueblo se lo pedía. A día de hoy no ha vuelto a pronunciarse pero personas cercanas al alcalde reconocen que Kichi ya está cansado. Quizás de la política local porque junto a su pareja y líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez , se ha embarcado en un nuevo proyecto político centrado en el andalucismo tras romper tanto con Unidas Podemos como con Izquierda Unida. Así, en estos momentos Adelante Andalucía se encuentra en un proceso de refundación, con la idea de concurrir incluso a las Generales , en el que sus cabezas visibles son Teresa y Kichi. La ruptura con Unidas Podemos llevó a Teresa Rodríguez y a sus diputados afines al grupo de los no adscritos tras ser declarados como tránsfugas por la Mesa del Parlamento andaluz. Se pensó que este episodio podría tener repercusión en el gobierno del Ayuntamiento de Cádiz , en el que conviven los anticapitalistas de Kichi con los integrantes de Ganar Cádiz en común, con Martín Vila a la cabeza. Pero ambos sacaron pecho y aseguraron que Cádiz y los gaditanos estaba por encima de todo. Se abre por tanto otra incógnita de cara a 2023. ¿Volverán a ir juntos bajo las siglas de Adelante Cádiz? ¿Se producirá una ruptura y volverán a ir por separado?. La decisión no está tomada, al igual que la candidatura de Martín Vila , que también ha manifestado en alguna ocasión que abandonaría la política activa en el próximo mandato. Por otro lado, están los partidos de la oposición, que no han manifestado claramente si sus actuales líderes serán los que encabecen sus listas para las próximas Elecciones Municipales. En el caso del PP, todo parece indicar que Juancho Ortiz volverá a ser el candidato popular. La posible retirada de Kichi podría abrirle las puertas a los populares para recuperar los concejales perdidos en la última cita electoral y optar a volver a gobernar la capital. En el caso del PSOE, también se especula con que Mara Rodríguez sea sustituida por un nuevo candidato. Recordar que la actual portavoz del Grupo Municipal Socialista pasó a ocupar el puesto de Fran González (ahora delegado especial de Zona Franca) tras su marcha por los resultados electorales de 2019, que no fueron los esperados por los socialistas. Ciudadanos, que ha ido perdiendo enteros a nivel nacional, tampoco se ha pronunciado al respecto. Tras la dimisión del que fuera su candidato, Domingo Villero, se nombró a Lucrecia Valverde nueva portavoz de la formación naranja en Cádiz aunque tampoco ella misma ha manifestado si quiere continuar tras estos cuatro años. También se desconoce el candidato que presentará Vox tras el intento con la exedil del PP, Ana Peral en 2019. El que parece seguro estar fuera de la política es el propio Domingo Villero , que pasó a ser concejal no adscrito tras sus diferencias con Ciudadanos.