«Kichi debe dejarse la piel por la ciudad y no los dedos en Twitter»

Los grupos de la oposición consideran que la incorporación de José María González Santos ‘Kichi’ a sus funciones como alcalde la capital gaditana «no se va a percibir ya que en estos meses ni siquiera se ha notado su ausencia porque lleva años sin estar».

Para el Grupo Municipal Popular , la reincorporación del alcalde «no significa absolutamente nada». De hecho, afirma, «por hemeroteca está demostrado que desde el pasado mes de marzo, cuando comenzó la pandemia, y hasta septiembre, cuando se cogió la baja paternal, la ciudad no notó que teníamos un alcalde. Kichi estuvo escondido, desaparecido e hizo dejación de sus funciones ».

PP: «Ha seguido siendo el rey del bulo»

Sin embargo, señala Juancho Ortiz , «no se ha dado de baja de su mentira diaria en las redes sociales , convirtiéndose en un auténtico rey del bulo».

«Las únicas excepciones que ha hecho en estos tres meses de permiso por paternidad han sido sus reapariciones para defender a su pareja, Teresa Rodríguez, y a sus compañeros de partido en grupo parlamentario Adelante Andalucía».

Sin embargo, añade el PP, «nunca lo hemos visto en los últimos meses salir a defender a los hosteleros, a los comerciantes o a los pequeños empresarios o autónomos, que tan mal lo están pasando en estos momentos».

PSOE: «No ha tenido altura política»

Por su parte, la portavoz socialista, Mara Rodríguez , asegura que «durante la pandemia el alcalde no estuvo, permaneció escondido, por lo que no se ha notado la ausencia durante su baja paternal, a la que tiene derecho como cualquier trabajador».

Cree que « no va a haber un antes y un después a su incorporación porque se va a limitar a hacer lo mismo que antes, es decir, nada».

Indica que su sustituto, Demetrio Quirós , «se haya limitado a calentar el sillón porque no ha aportado nada novedoso. Ha tenido que ser Diputación la que haya solicitado financiación para Valcárcel a través de los fondos Next Generation porque desde el Ayuntamiento no se ha hecho nada».

Para Mara Rodríguez, «el alcalde no ha tenido altura poíitica ni de miras y ahora lo que tendría que hacer es ponerse las pilas y dejarse la piel por Cádiz en lugar de los dedos en Twitter».

Exige la puesta en marcha del presupuesto de 2021 y que se celebre un debate sobre el estado de la ciudad. «Eso debería ser una prioridad», sentencia.

Cs: «Cádiz está en una situación dramática»

Desde Ciudadanos, su portavoz, Lucrecia Valverde , señala que «he perdido toda la esperanza en este alcalde y me temo que ahora que se reincopora no vamos a percibir su presencia. Lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar porque lleva dos años sin hacerlo».

En su opinión, Kichi y su equipo «no plantean ningún proyecto de ciudad y demuestran que no tienen la más mínima ambición política, rodeándose de cuatro palmeros que le rien las gracias».

Insiste en que «la ciudad está en una situación dramática y la gente está muy necesitada de un alcalde que sea líder y que aglutine a la ciudadania, a los que le votaron y a los que no».

Villero: «La ciudad circula a la deriva»

El concejal no adscrito, Domingo Villero , manifiesta que «ahora toca abordar la gran cantidad de asuntos que ya eran urgentes hace tres meses y que ahora ya son totalmente inaplazables como son los contratos municipales que no terminan de licitarse y se ven prorrogados eternamente, la gran cantidad de personas -en constante aumento- sin vivienda ni techo en la capital o una epidemia que se lleva salud y economía de los gaditanos».

En definitiva, señala Domingo Villero, « una ciudad que circula a la deriva en muchos aspectos pero desde hace mucho más de tres meses».