Kichi admite al PP su derecho a recibir información ante la amenaza judicial El alcalde, tras negar en un primer momento certificados requeridos por José Blas Fernández, se retracta y le remite un escrito en el que se pone a su entera disposición

ALMUDENA DEL CAMPO

CÁDIZ Actualizado: 29/10/2018 07:48h

La falta de información a la oposición es una práctica habitual en el Ayuntamiento de Cádiz que sido denunciada en reiteradas ocasiones tanto por el Partido Popular como por el PSOE y Ciudadanos. A pesar que desde el partido que gobierna en la ciudad, Podemos, se anunció en la sesión de investidura que la gestión se basaría en la transparencia con los ciudadanos, la falta de respuesta a los grupos de la oposición es una constante en San Juan de Dios.

Así, desde las filas populares, el concejal José Blas Fernández, que tiene pendientes numerosas preguntas al Gobierno local que no han sido contestadas, emitió un escrito al alcalde de la ciudad, José María González Santos, en el que califica de «inusual» e «inaudita» su actitud, siendo «un alcalde democrático que habla de transparencia y de paredes de cristal».

En su escrito, recordaba al alcalde que se había solicitado por parte de este concejal, a través de la Secretaría General, certificaciones de los acuerdos adoptados en varios plenos municipales, sin que hasta el momento se haya recibido dicha documentación.

El edil del PP sí que recibió como respuesta del propio alcalde gaditano que el «Secretario municipal no emite certificaciones específicas a solicitud de los grupos políticos» invitándole a que la información que solicitaba podría consultarla en las actas que se encuentran en Secretaria una vez que hubieran sido aprobadas por el pleno correspondiente, afirmación con la que Fernández no estaba de acuerdo acusando al primer edil de estar obstaculizando su labor de oposición y ocultándole información.

El concejal se remitía a su derecho a recibir información recogido en el propio Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Cádiz aprobado el pasado mes de junio y le advertía que acudiría a los Tribunales en el caso de que en el plazo de diez días hábiles no tuviera en su poder los documentos requeridos.

Tan solo un día después, el alcalde volvía a enviarle un escrito a José Blas Fernández aunque, en esta ocasión, el tono era mucho más amable aclarándole que en ningún momento ha habido una intención por su parte ni por la de ningún miembro de la Corporación de «impedir el acceso a la información de ningún ciudadano o ciudadana ni tampoco de ninguno de los ediles que forman parte de este Ayuntamiento».

En segundo lugar, el alcalde le informa de que «usted tiene todo el derecho a recibir los certificados solicitados» aunque le comenta que debido al alto número de peticiones y solicitudes de información que se reciben y dada la alta carga de trabajo de los funcionarios y funcionarias, «nos parece más oportuno contestar o bien indicando el lugar donde aquella información solicitada está publicada, de manera que pueda consultarse directamente, o bien invitando a los distintos concejales y concejalas a que fijen una cita en las dependencias del Ayuntamiento que custodien la información de referencia». Es por ello que en su primer escrito le remitió a la Secretaría General.

«Usted está en todo su derecho»

No obstante, el alcalde se retracta en este segundo escrito indicando al edil popular que «quizás se haya producido cierta confusión» pues no se solicita solo un informe sino un certificado «y no tengo ningún problema en facilitárselo pues usted está en todo su derecho ya que prefiere esta opción a la ofrecida de realizar la consulta en las propias dependencias municipales».

Para culminar, Kichi se pone a disposición del concejal asegurándole que procedería a solicitar «inmediatamente» a la Secretaría General dichos certificados «para que obren en su poder lo antes posible».

El regidor gaditano pide comprensión a Blas Fernández por si se produjese algún retraso «si bien trataremos de que esto no suceda». Asimismo, le ruega al representante del PP que se abstenga de utilizar «calificativos despectivos» hacia su persona pidiéndole un tono más distendido y constructivo.

Elaboración de un dictamen

El intercambio de misivas entre Kichi y José Blas Fernández no ha quedado aquí ya que el edil popular ha presentado el pasado lunes otro escrito en el que solicita, junto al resto de sus compañeros de grupo, que se elabore por parte del Secretario y asesor jurídico municipal un dictamen de que todos los concejales a título individual tienen el derecho a obtener de la Alcaldía las oportunas certificaciones de todos los plenos y Junta de Gobierno Local.

Asimismo, un dictamen de que todos los concejales tienen derecho a obtener información en presencia del funcionario que corresponda de los órdenes del día de las Juntas de Gobierno Local y en caso negativo, un dictamen en este sentido.