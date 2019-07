IV PREMIO NARRATIVA ESCOLAR JOSÉ MARÍA PEMÁN La juventud descubre y conoce la herencia de José María Pemán ABC y la Fundación Cajasol entregan los premios a los ganadores de la cuarta edición del concurso de narrativa escolar dedicado al genial escritor gaditano

Sobre la España turística, el verano, el sol, el deseo de visitar el sur de España para instalarse en él y los atascos de vehículos en las carreteras de la costa, versa la Tercera ‘Se vende el Sur’ de José María Pemán publicada en ABC el 11 de agosto de 1966. El genial escritor gaditano relataba en su artículo cómo acompaña a un amigo nórdico que viene en busca de un «terrenito» y ante la gran cantidad de carteles de espacios en venta éste se sorprende y le plantea si en España todo se vende. A partir de ahí Pemán, siempre tan certero en sus reflexiones, hace pensar sobre la despreocupación con la que todo se vende sin cuidar los recuerdos y la nostalgia. Pero además utiliza magistralmente la ironía para criticar el proceso de enajenación de los paraísos naturales de Andalucía que arrancaba en esa época.

Estas son las cuestiones que han tenido que abordar los alumnos que han participado en la cuarta edición del Premio de Narrativa Escolar que lleva el nombre del gran escritor, poeta y periodista gaditano en su Tercera de 1966.

ABC y la Fundación Cajasol han organizado por cuarta vez consecutiva este certamen en el que de nuevo han vuelto a participar escolares de toda España. La que fuera casa de José María Pemán en Cádiz, actual sede de la Fundación Cajasol en la Plaza de San Antonio, ha acogido la entrega de premios a los jóvenes ganadores que han demostrado su capacidad para elaborar unos textos en los que se refleja a la perfección la temática planteada por el escritor gaditano.

El acto de entrega de premios ha contado con la asistencia del director gerente de ABC de Andalucía, Álvaro Rodríguez Guitart y ha estado presentado por el director de La Voz de Cádiz, Ignacio Moreno Bustamante. El delegado de Defensa, Joaquín González, la delegada de la Junta de Andalucía, Ana Mestre y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Cádiz, Teófila Martínez, también han querido acompañar a los premiados en una cita en la que se ha vuelto a poner de manifiesto la trascendencia de las palabras de José María Pemán.

Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, entidad representada también con la presencia de la subdirectora adjunta Rosa Santos Alarcón, ha destacado en su intervención la importancia de este certamen. «Llevamos cuatro años y se pretenden dos objetivos. En primer lugar, recordar, rememorar, a un gran escritor y amante de las letras que fue y vivió en esta ciudad y esta casa y también impulsar el hábito de lectura y escritura y hacer que los más jóvenes sean capaces de reflexionar porque hacer cualquier actividad encaminada al fomento de la lectura y escritura y ensalzar un espíritu reflexivo y crítico es muy importante». Pero a su vez, el máximo responsable de la Fundación Cajasol ha mostrado su apoyo decidido a este concurso y asimismo ha querido dar la enhorabuena a todos los que hacen posible esta convocatoria. «Quiero felicitar a los premiados porque ha sido difícil señalar quiénes destacaban de entre los muchos textos que hemos tenido que ver y seleccionar. Ha sido una leal y dura competencia con el resto de los trabajos. E igualmente agradecer la labor del jurado con reconocidos escritores y personas del mundo de las letras y destacar a ABC porque un año más estemos dando estos premios y dándolos a gente joven».

El presidente de la Fundación Cajasol ha entregado el primer premio de narrativa escolar a Jacob González Isa, alumno de Segundo de Bachillerato del instituto de Secundaria San Pablo de Sevilla por su escrito ‘Donde muere la arena’ que fue elegido por unanimidad por el jurado formado por la presidenta editora de ABC, Catalina Luca de Tena, la escritora Carmen Posadas, el exdiplomático Inocencio Arias, el articulista de ABC Ignacio Camacho y el propio presidente de la fundación convocante, Antonio Pulido, que actuó como presidente.

El joven se mostraba muy contento con el reconocimiento y explicaba cómo en esta Tercera Pemán «satirizaba sobre la visión que tenían las personas del norte de Europa con respecto al sur que era España. Mi idea principal fue transmitir que España es el sur de este norte pero a su vez el norte de un sur que es África. Estamos en un limbo, en un sitio que para mí es donde muere la arena, de ahí el título de mi escrito. Así lo interpreté». Para Jacob González, que va a estudiar Bioquímica en Sevilla, esta ha sido su primera participación en el certamen y esto le ha servido para conocer de cerca a Pemán en su faceta de articulista. Muy agradecido especialmente a su familia y su centro educativo por esta distinción aseguraba que «siempre me gusta participar en convocatorias de relatos, narrativa... había hecho unos cuantos pero este me cogió casi por sorpresa».

Álvaro Ybarra Pacheco, director de ABC de Sevilla, entregaba el segundo premio de narrativa escolar José María Pemán a Pilar Amaya Ortega del colegio San Felipe Neri de Cádiz que presentaba su texto ‘Se vende el Sur’. En este caso la joven, también de Segundo de Bachillerato y que iniciará sus estudios de Medicina el próximo año, escribía sobre el ritmo al que evoluciona la vida. «Olvidamos lo que de verdad importa que es la historia de Cádiz y por tal de modernizar, del turismo, de ganar dinero pues olvidamos la esencia de las viviendas, el casco antiguo... y creo que eso es algo que José María Pemán refleja en su texto». Pilar ha basado su relato en una historia más personal. «Como ejemplo me sirvió mi abuela porque este año he estado tan metida entre libros estudiando que me olvidé que tengo tiempo para todo incluso para estar con los que más quiero y lo vi muy importante y no me costó nada escribirlo. Ni de lejos imaginé que pudiera estar entre los ganadores porque me presenté por participar. Lo que más ilusión me ha hecho es que a la gente le haya gustado y se haya emocionado porque no me lo esperaba».

Carmen Posadas Mañé entregaba el tercer premio de narrativa escolar José María Pemán a Beatriz Escamilla Méndez del colegio Las Tablas de Valverde de Madrid. En ‘Vendo mis recuerdos’ esta estudiante de Segundo de Bachillerato se ha centrado en la idea que traslada Pemán sobre cómo todo se vende. «La plasmé en cómo nos deshacemos de todo lo que ya no podía seguir cargando conmigo y la verdad es que fue muy inesperado todo y es muy emocionante. Había estudiado y leído sobre Pemán pero no puedo decir que lo conociera a fondo», reconocía.

Familiares de José María Pemán, su hijo José María y su sobrina Carmen, han estado en este acto en el que de forma emocionada y merecida se ha recordado a la figura del gran escritor. Al igual que en anteriores ediciones, debido a la enorme calidad de los trabajos presentados, se ha editado un libro con los textos de los finalistas en los que se aprecia el gran nivel de los mismos. Los miembros del jurado han querido de esta forma reconocer la participación de todos los alumnos que han dedicado su tiempo y esfuerzo en conocer y recordar la figura de José María Pemán.

Álvaro Ybarra: «Es un orgullo sentir que la obra de Pemán sigue tan viva»

El director de ABC de Sevilla cerraba el acto de entrega de premios en la Casa Pemán y reconocía que «cualquier ocasión es buena para homenajear a José María Pemán pero la entrega de estos premios es un motivo más que sobrado de orgullo tanto para la que fue su casa de papel como para la Fundación Cajasol. Es el orgullo de sentir que la obra del insigne escritor gaditano sigue viva casi cuarenta años después de su muerte. Así lo atestigua la participación al alza en el concurso así como la calidad literaria». Para Ybarra Pacheco ‘Se vende el sur’ «ha tenido en la pluma de los participantes una nueva vida y no era fácil el desafío pero todos han mostrado su ingenio y capacidad para prolongar la idea original. Mucho me temo que las circunstancias que describiría Pemán hayan cambiado a peor. El proceso de ocupación de nuestras costas contra el que tan lúcidamente objetaba el escritor ha concluido por la extinción de espacios vírgenes que parcelar pero no ha sucedido lo mismo con el ingenio y la capacidad de discernimiento crítico de la que hacía gala Pemán fielmente replicada, aunque a escala, por los concursantes. Y es bueno que así sea porque da idea de la lozanía que manejaba Pemán en su escritura periodística». Álvaro Ybarra quiso agradecer la labor de la Fundación Cajasol, así como la de los padres, profesores, el jurado y todas las personas del equipo de ABC que lideran Javier Rubio y Marta Paria que «hacen posible que el premio gane en proyección».