La Junta reclama una buena PAC «que no de la espalda» al sector agrario gaditano

La delegada territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta en Cádiz, Ana Bertón, ha destacado este domingo la importancia que para el sector agrario y las zonas rurales de la provincia gaditana y el resto de Andalucía supone la Política Agraria Común (PAC) y de la que, en 2020, un total de 221.252 agricultores y ganaderos andaluces percibieron 1.409 millones de euros en ayudas, de los que 150 millones de euros fueron para el campo gaditano, por lo que ha insistido en reclamar una PAC estable y con consenso entre administraciones y el sector.

En un comunicado, Ana Bertón ha informado de que «desde el pasado 1 de febrero y hasta el 30 de abril, está abierto el plazo para la tramitación de la Solicitud Única , a la que se prevé que tengan acceso 232.000 agricultores y ganaderos de Andalucía, lo que supone el 35% de los beneficiarios de la PAC en España (665.000 en total)».

Ante este nuevo escenario, la delegada ha pedido que «se modifique la configuración de las regiones productivas y se amplíe el número de ecoesquemas para que la diversidad de nuestra agricultura se vea representada y no haya recortes. Los ecoesquemas no pueden ser un coste de producción más para nuestros agricultores y ganaderos que están al límite. Si los ecoesquemas no tienen en cuenta la diversidad productiva de Andalucía: el resultado es una factura más alta para pagar por los agricultores y ganaderos».

«Este año es de especial importancia por ser el año previo a la entrada en vigor del Plan Estratégico de la nueva PAC. Se está poniendo en peligro la viabilidad del sector , que arrastra una situación agravada por el Covid», ha afirmado la delegada.

Consenso con el sector

También ha indicado que «de cara al nuevo marco 2023-2027, la Junta de Andalucía ha defendido en todo el proceso de diseño del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) unas posiciones claras, consensuadas con el sector a través de una declaración institucional firmada con las Organizaciones Profesionales Agrarias y las Cooperativas en septiembre de 2020».

Además, ha recordado que ha realizado numerosas aportaciones en los debates entre Ministerio y comunidades autónomas, para una PAC «que responda a los retos futuros del sector, adaptándose a la diversidad de la agricultura española».

La delegada ha transmitido que «Andalucía no apoya la versión inicial de Pepac enviada por el Ministerio a Bruselas. Una versión que se ha realizado sin buscar el consenso ni con las comunidades autónomas, ni con el sector que , en nuestra región, de manera unánime, se ha manifestado en contra del mismo».

Así, ha considerado que lo que hace el Gobierno de España con este plan, es que «los agricultores y ganaderos gaditanos tengan una PAC con un 10% de reducción del presupuesto (considerando una inflación del 2%), al tiempo que aumentan los requisitos para agricultores y ganaderos».

Igualmente, ha explicado que «se trata de una PAC que no aborda suficientemente los problemas de crisis de mercado , los desequilibrios de la cadena agroalimentaria, ni la competencia desleal por terceros países. Es un Pepac sin transparencia (estudios de impacto) ni consenso, elaborado de espaldas a Andalucía, la comunidad autónoma mayor perceptora de esta política, y que mermará los fondos que recibe hasta 100 millones de euros anuales, poniendo en riesgo el futuro del sector agrario andaluz».

Por tanto, considera que es «un Pepac con instrumentos nuevos poco eficaces y que no van a dar respuesta a los problemas de los sectores andaluces, como el instrumento sectorial del olivar, con presupuesto muy reducido y objetivos poco definidos».

Ana Bertón ha solicitado al Gobierno de España que «tenga en cuenta las alegaciones presentadas por la Junta de Andalucía y el sector agrario , ya que la pérdida de las ayudas va a afectar a miles de familias andaluzas que dependen de la PAC en un momento fundamental para la recuperación económica, ya que la aplicación de este PEPAC llega con los costes de producción disparados, la competencia desleal de terceros países, los precios de origen hundidos y la falta de lluvia que estamos padeciendo».