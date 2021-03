Balance 1 año de Covid Juancho Ortiz: «En lo único que fue el primero Kichi fue en quitarse de en medio cuatro meses en plena pandemia» El presidente popular recuerda que un año después de comenzar las restricciones «no hay ni un céntimo de euro municipal en ayudas a los gaditanos»

El presidente del Grupo Municipal Popular (GMPP) de Cádiz, Juancho Ortiz, ha reaccionado hoy al balance triunfal realizado por Kichi ayer sobre el año de pandemia en la ciudad: «parece una broma de mal gusto que su resumen sea que fueron los primeros en reaccionar, cuando tuvimos que ir marcando desde la oposición las medidas a tomar en los momentos más duros, pidiendo la habilitación del Centro Náutico Elcano para las personas sin hogar, actuaciones de choque de desinfección en calles, y -sobre todo- proponiendo líneas de ayudas a los sectores más afectados de los que -un año después- solo se saben los anuncios periódicos que hace Kichi. En lo único que fue el primero Kichi fue en quitarse de en medio cuatro meses en plena pandemia y cuando los gaditanos peor lo estaban pasando».

El presidente del GMPP ha recordado que «este señor se llevó encerrado en la cocina desde marzo hasta septiembre, desde allí mismo anunció que se cogía una baja de cinco meses que luego rebajó a cuatro porque hasta a él mismo le parecería un escándalo. Y después de 9 meses encerrado, para lo primero que salió fue para defender la manutención de los anticapitalistas en el parlamento andaluz; los ingresos de sus compañeros y compañeras que no se toquen, los de tanto comerciante y tanto hostelero cerrado en Cádiz pueden esperar que Kichi termine los cuatro meses de baja, termine el programa de la tele que esté viendo y se ponga de una vez a trabajar».

Nueve meses para resolver unas ayudas

Juancho Ortiz ha insistido en que, a un año de comenzar las restricciones lógicas de la pandemia, y después de haber anunciado ayudas totales por 1,75 millones de euros, «no hay ni un céntimo de euro municipal en ayudas a los gaditanos. De la primera partida anunciada y vendida mil veces por Kichi y su concejal de Hacienda solo se sabe que llevan 9 meses intentando resolver la convocatoria, y los pequeños empresarios, comerciantes y hosteleros 9 meses estupefactos por tanta incompetencia».

Los populares han recordado que, por acuerdos plenarios de octubre de 2020 primero y de febrero de 2021 después, hay aprobada ayudas (además de las indicadas por el Equipo de Gobierno, y cuantificadas en total en 1,75 millones de euros) de 1,2 millones de euros que no están en la agenda municipal. Juancho Ortiz ha señalado que, «además del deprecio que supone a todos los gaditanos dejar en el olvido las ayudas que acuerdan en su asamblea soberana que es el pleno, el no poner en marcha las ayudas que proceden del millón de euros no gastados en el Carnaval es un tremendo ejercicio de irresponsabilidad».