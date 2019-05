ELECCIONES MUNICIPALES 26M Juancho Ortiz: «Prefiero un buen gestor a un alcalde carismático» El alcaldable del PP afirma que aspira a tener la «mayoría suficiente» pero que estará «dónde digan los gaditanos»

P. Pregunta. ¿A escasos días para las elecciones municipales, ¿Qué pálpito tiene?

Respuesta. El que me trasmite el gaditano, que me dice que la ciudad ha perdido pulso y que es una oportunidad la que tenemos el 26 de mayo para transformar la ciudad y darle un cambio. Me quedo con esa sensación que me trasmite el gaditano de que necesita y hace falta un cambio.

P. Son dos citas electorales diferentes pero ¿cree que influirá los resultados del PP de las Generales en las elecciones municipales?

R. Es bueno recordar cuando Teófila Martínez llegaba casi al 70% de los votos en Cádiz en las nacionales o las autonómicas había gran diferencia en los resultados, es decir, no se extrapolaban los resultados. En las elecciones municipales la ideología se difumina y uno piensa más en clave de gestión, de servicio público.

P. Ha desarrollado una campaña propositiva, ¿qué cree que es lo más urgente que necesita Cádiz?

R. Poner en marcha la maquinaria administrativa del ayuntamiento. Hay que tener en cuenta que prácticamente todas las unidades administrativas están paralizadas. Podemos nada más llegar eliminó a todos los directores de área con su característico sectarismo. Eso ha traído sus consecuencias en estos cuatros años que ha estado paralizado un Ayuntamiento y una ciudad. La primera medida será poner en marcha las unidades administrativas del Ayuntamiento.

P. En su eslogan dice que Cádiz se merece más. Como por ejemplo...

R. Cádiz se merece más viviendas públicas, más empleo, una mayor y mejor iluminación, más y mejor limpieza, un mayor y mejor turismo. En definitiva, Cádiz necesita creérselo.

P. El alcalde ha recibido críticas por la falta de previsión y caos en la gestión de varias áreas municipales. ¿Cree que su experiencia de 12 años en el gobierno y su trato cercano pueden hacer frente al carisma de Kichi?

R. Yo no voy a negar que he estado gestionando esta ciudad durante 12 años formando parte de un equipo y teníamos una dinámica de trabajo que fue positiva hasta tal punto que transformó la ciudad. Mi idea y compromiso es seguir con esa dinámica de trabajo constante a pie de calle con el gaditano y las asociaciones. Como gaditano prefiero un buen gestor antes que un alcalde carismático, porque al final si el alcalde carismático no da empleo, no da viviendas públicas, no ofrece un servicio de limpieza acorde a la ciudad, no sirve para nada.

P. Uno de los focos en esta legislatura ha estado en la situación de colapso en el área de Contratación y su repercusión en numerosos pliegos y servicios municipales importantes como la limpieza. ¿Cómo lo solucionaría?

R. Lo que no puede hacer un alcalde nada más tomar posesión de su cargo es cargarse a todos los directores de área simplemente por el hecho de señalarles por haber trabajado con Teófila Martínez. Nosotros eso no lo consentimos y vamos a confiar en la profesionalidad de los funcionarios. Durante 20 años no preguntamos a nadie a quién votaba o de qué color político era. Y ahora tampoco lo vamos a hacer. Como corresponde le daremos nuestra confianza y lealtad.

P. Vivienda, empleo y aparcamiento son tres problemas comunes a muchos gaditanos. Ahora que casi hemos acabando la campaña, dígame una propuesta de cada tema de todas las medidas que ha anunciado.

R. En vivienda volver a recuperar el ritmo de entrega de cien viviendas al año para los gaditanos. (en García de Sola, el barrio de Santa María, en doctor Marañón, en Chinchorros, etc). Para ello el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, anunció que cedería suelo de la administración regional a la ciudad de Cádiz. Dejamos en curso unos quince proyectos de promociones de vivienda cuando salimos del gobierno en 2015. En aparcamiento, teníamos proyectado un carril bici que se adaptaba a la ciudad y no se perdían plazas para aparcar y ahora tenemos una ciudad que se adapta al carril bici. Proponemos recuperar con varias bolsas aledañas a Cortadura, San José, Puerta Tierra (baluarte de San Roque), muelle ciudad y plaza de Sevilla. En empleo, tenemos que recuperar los viveros de empresas, los cursos de homologación del sector naval y planes de empleo. Además de un paquete de medidas fiscales para el empresario, comerciante y hosteleros con medidas como bonificar o eximir del pago de la licencia de apertura a los nuevos comercios y de la tasa de ocupación de la vía pública durante el invierno. Y el Espacio Empresa en el Instituto Rosario, para jóvenes empresarios.

P. La derecha está fragmentada. ¿Cuál es la diferencia este 26 de mayo entre votar al PP o votar a Ciudadanos o a Vox?

R. Hay muchos motivos que marcan la diferencia como es el equipo. Tenemos el mejor equipo para hacer frente a las dificultades que tiene hoy la ciudad de Cádiz, son jóvenes profesionales que se dedican a lo suyo y se preocupan por el día a día de la ciudad; y también tenemos experiencia en haber gobernado y transformado la ciudad, algo que no tienen los demás partidos.

P. La candidata de Vox es antigua compañera suya del PP. ¿Qué opina?

R. Me quedo con aquello que dijo de que Teófila Martínez había sido la mejor alcaldesa que ha tenido la ciudad de Cádiz.

P. Sobre pactos postelectorales, afirmó antes de las elecciones generales que estaba abierto a todo aquel que se quisiera sumar. ¿Lo sigue manteniendo?

R. Yo quiero ser el alcalde de todos los gaditanos, no como el alcalde actual. Mi gran pacto es el pacto 2030, en el que queremos que esté involucrada la sociedad gaditana y todos los partidos políticos. Yo estoy dispuesto a escuchar y plantear todo lo positivo para Cádiz y ese es mi compromiso único. Hemos visto como el PSOE le ha dado el Gobierno a Kichi y luego le ha puesto palos en las ruedas o cómo Ciudadanos ha aprobado presupuesto con Kichi, incluso en contra del PP.

P. ¿Pero con quién pactaría y con quién no?

R. En mi cabeza ahora mismo no está pactar con nadie. Yo aspiro a tener mayoría suficiente.

P. ¿Ningún partido político se ha dirigido a usted para hablar después del 26M?

R. No, ninguno. Ni yo me he dirigido a ninguno.

P. Sustituir a Teófila Martínez como cabeza de lista y renovar la candidatura le han cargado de responsabilidad. ¿Hacia dónde va el nuevo PP en Cádiz?

R. Hacia poder recuperar la ilusión perdida de muchos gaditanos en estos últimos cuatro años.

P. Usted no come de la política y es un poco tarde para preguntarlo pero ¿Le compensa meterse en este jardín?

R. No es una compensación económica, todo el mundo lo sabe. En el Ayuntamiento cobro 450 euros al mes. Yo ejerzo como abogado, que es una profesión sacrificada y que me apasiona pero no por ello tengo que dar la espalda a algo que también me llena como es el servicio público.

P. ¿Qué balance hace de los últimos cuatro años?

R. Ha sido una oposición responsable. Creo que el hecho de que estos cuatros años la ciudad haya ido mal, esté paralizada y los servicios públicos bloqueados, el hecho de instar constantemente al Ayuntamiento a que desarrolle sus competencias a través de propuestas ha servido ha servido también para despertar muchas conciencias que estaban dormidas hace cuatro años y hacerles ver la realidad de lo que ha pasado estos cuatro años y de la oportunidad que tienen el 26 de mayo de revertir la situación.

P. Si no consigue gobernar ¿se quedaría como concejal de la oposición?

R. Yo estaré donde los gaditanos quieran que esté. Si quieren colocarme como líder de la oposición, ahí estaré. Uno está para que los gaditanos le digan donde tiene que situarse.

P. ¿Ha pensado qué va a hacer la jornada de reflexión?

R. Están siendo los días tan intensos que aún no pienso qué voy a hacer mañana. Intentaré descansar porque ha sido un año y medio, desde que me designaron cabeza de lista, ciertamente intenso.