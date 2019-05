PATRIMONIO La joya del barroco, en peligro La iglesia de la Divina Pastora sigue cerrada a la espera de que el Obispado autorice la intervención para el arreglar el sistema eléctrico

Quizá sea uno de los afortunados que ha podido entrar en la iglesia de la Divina Pastora que se encuentra en la calle Sagasta. O bien probable haya pasado por allí y le haya interesado conocerla pero no habrá podido. No al menos si lo ha intentado en los últimos cinco años.

La recuperación de este templo está paralizada desde que cerró sus puertas en 2014 debido al estado en que se encontraba la instalación eléctrica. Desde entonces hasta ahora la Asociación por la Pastora se puso a trabajar para recaudar fondos con los que poder intervenir el sistema eléctrico de la capilla. «Nuestro objetivo no es otro que lograr la reapertura del templo y para ello trabajamos. Hacemos pequeñas actividades con la idea de recaudar esos fondos que necesitamos», explica Carlos Maura.

La propiedad de la iglesia es del Obispado y es de esta institución de la que está pendiente desde hace tiempo la asociación. «Ya tenemos dinero para la primera fase que es recuperar esa instalación eléctrica que es lo que está más afectado pero seguimos a la espera de la autorización del Obispado».

Sí lograron eliminar unas plantas que habían brotado en la preciosa cúpula de la iglesia y que podían causar más daños al edificio. «La cúpula se limpió. Es muy especial y había que mantenerla antes de que esas plantas provocaran un contratiempo mayor».

Detalle del deterioro de la puerta - A. V.

Al margen de la luz, otro de los problemas fundamentales que presenta el templo es el suelo ya que algunas partes se muestran actualmente deformes. «Una vez que tuviéramos solucionado lo de la instalación eléctrica, que todavía no sabemos para lo que da o si pueden surgir nuevos inconvenientes, tendríamos que centrarnos en el tema del suelo. Necesitaríamos que algún técnico experto haga una visita porque hay partes del suelo que parece que están hundiendo y tendría que venir alguien a verlo», indica el propio Carlos Maura. De momento, cualquier posibilidad de volver a abrir este templo se frena porque el Obispado no autoriza la reparación ni argumenta los motivos de la paralización de ese trámite.

La consecuencia es que, mientras, pasa el tiempo y la iglesia se deteriora día a día. «Nuestro deseo es poder reabrirla cuanto antes porque una iglesia cerrada esta condenada a perderse. Después tenemos que conseguir que tenga cierta vida porque si no se va a acabar derrumbando».

De cara al verano la Asociación por la Pastora ya trabaja en la organización de nuevos eventos que le sirvan para recaudar fondos para arreglar el templo. «Queremos hacer cosas nuevas. Hay planteadas distintas posibilidades culturales. Hemos pensado en programar visitas a distintas casas palacio y también conferencias sobre la historia y el valor patrimonial de la Divina Pastora. Incluso si hay seguridad y nos autorizan nos gustaría abrirla para visitas determinados días», comenta Maura.

Historia y patrimonio

Precisamente en los últimos años solo se ha abierto el templo para algunas visitas guiadas puntuales. La última vez fue coincidiendo con el Vía Crucis Diocesano que se celebró el pasado verano y fueron muchas las personas que se acercaron para conocer esta capilla santuario de la calle Sagasta.

Aunque esta joya del barroco tiene un enorme valor histórico y patrimonial la realidad es que si permanece cerrada y sin mantenimiento el deterioro será cada vez más latente. De ello son conscientes los miembros de la Asociación por la Pastora y por supuesto expertos como el doctor en Historia del Arte, Lorenzo Alonso de la Sierra, quien destaca algunos de los aspectos claves del templo. «Sin duda el gran valor histórico es que es la primera iglesia del mundo levantada exclusivamente a la Divina Pastora y eso es importante porque es una devoción que entra en aquellos momentos».

Externamente llama la atención la fachada. «Es interesante la espadaña principal en esquina, una pieza característica del barroco gaditano, con su movimiento a la italiana, la Pastora de mármol atribuida a Cayetano de Acosta y muy interesante es por supuesto la cúpula, por el recubrimiento exterior de tejas vidriadas que le da un aspecto muy curioso y poco frecuente», comenta Alonso de la Sierra.

En su interior la capilla es excepcional. «Tiene el maravilloso conjunto de retabalos de Julián Jiménez con un grupo de escultura de Benito de Hita y Castillo, los dos autores sevillanos, y después cuenta con piezas suntuarias de muy alto interés como el maravilloso simpecado, la cruz de guía y otras piezas... en definitiva, es una muestra de lo que fue una gran devoción y que es necesaria relanzarla».

Alonso de la Sierra también alerta sobre el futuro de la Divina Pastora si esta permanece mucho más tiempo cerrada. «Estar cerrado supone la muerte de un edificio porque no se cuida, no se mantiene... y es un poco triste que esté cerrado un monumento de este tipo cuando además tenemos malas referencias sobre ello como sucedió en los años 70 con el Convento de Capuchinos».

La única forma de colaborar para que este templo no se pierda es a través de la Asociación por la Pastora, participando en sus actos o bien mediante donativos a la cuenta: 2103 4018 18 0030016751. No obstante, si el Obispado no actúa rápido, es probable que peligre la recuperación de esta joya del barroco de Cádiz.

Las obras de la capilla del Caído, casi listas

Junto a la Divina Pastora actualmente en el centro de Cádiz hay otros dos templos cerrados aunque ambos en diferente situación. La capilla de Jesús Caído del Parque Genovés se encuentra por fin casi lista una vez que se rehabilitó por completo el edificio del colegio mayor Beato Diego. De momento no se habla de fecha de reapertura pero los trabajos están casi finalizados, según apuntan desde la propia hermandad. Y cerca del Parque Genovés se encuentra la otra iglesia que está cerrada que es la Castrense donde tienen sede las hermandades de Expiración, Desamparados y Santo Ángel. Este caso también es delicado puesto que el inicio de las obras previstas se ha demorado ya más de dos años. Además de la Pastora, en poco espacio estos son los templos cerrados y que esperan recuperar pronto la normalidad.