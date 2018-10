Manual adiestramiento canino José Juan Aguilera presenta su libro 'Educación canina. Manual doméstico' El veterinario gaditano firmó ejemplares de su obra en hotel Las Cortes de Cádiz ante el numeroso público asistente

El hotel Las Cortes de Cádiz acogió el sábado 6 de octubre la presentación del libro del veterinario José Juan Aguilera Díaz titulado 'Educación canina. Manual doméstico'. La obra está ilustrada por Sara Cárdenas Luna.

Al acto, presentado por Palma Medina, de Hélade Ediciones, acudió numeroso público. El autor explicó las claves de este libro: cómo surgió la idea y cuál ha sido el proceso de creación. Asimismo, resolvió las dudas que le plantearon los presentes en una amena tertulia que se planteó a continuación.

Tras la presentación, José Juan Aguilera Díaz, firmó a los lectores los ejemplares de su libro. Una obra que podría resumirse de la siguiente manera:

«En muchas ocasiones nos asaltan dudas sobre cómo proceder con nuestro perro; cómo transmitirle o hacerle entender algo. Sin embargo, no somos conscientes de que, para que dicha comunicación pueda darse, antes debemos hacernos una pregunta: ¿soy yo el claro referente de liderazgo y equilibrio para mi perro? Probablemente, llegados a este punto y, si somos sinceros, no demos con la respuesta más satisfactoria. Quizás porque no consideramos todo lo que abarca o, quizás, porque ni siquiera llegamos a comprender por completo lo que significa».

Por ello, para disipar todas esas cuestiones que puedan asaltar la mente, José Juan Aguilera Díaz ha escrito este manual de educación canina. Este libro puede ayudarte a comprender ciertos aspectos en la relación con tu perro y llevar a cabo las técnicas más sencillas. Así el camino con tu compañero peludo se convertirá, en definitiva, en un gran viaje con tu mejor amigo.