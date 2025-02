José Blas Fernández anuncia la creación de una plataforma ciudadana reivindicativa

José Blas Fernández, que durante 36 años fue concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Cádiz, además de senador y diputado provincial; ha anunciado que a finales de este año se presentará de manera oficial una plataforma ciudadana reivindicativa para defender los intereses de la ciudad.

Blas Fernández se rodeará en esta nueva andadura de profesionales independientes de distintos sectores de la ciudad con dilatada experiencia con el principal objetivo de hacer aportaciones para la mejora de la calidad de vida de los gaditanos .

Así, la intención es que esta plataforma sirva de ayuda a ciudadanos, asociaciones, colegios profesionales, organizaciones empresariales, sindicatos, etc... «para luchar y trabajar por una ciudad más próspera ya que está en decadencia, deteriorándose por días y practicamente anestesiada», asegura su promotor, José Blas Fernández.

El exconcejal considera que «no hay proyectos para la ciudad, estamos a la espera desde hace años de un nuevo contrato de limpieza y de transporte que nunca llega, no existe mantenimiento alguno de los espacios públicos y lo único que vemos diariamente es palabrería barata del alcalde en sus redes sociales. Estamos vegetando y esta ciudad tiene que despertar».

La plataforma, «que no tendrá una ideología concreta sino que aglutinará a todas las personas que quieran denunciar lo que sea dañino para Cádiz», pretende que a modo de «comité de expertos» se planteen soluciones para los verdaderos problemas que tiene Cádiz, «somo son la vivienda, el empleo y los que han surgido a raíz de la pandemia, como es la crisis en el comercio, en el turismo o la cultura, entre otros asuntos».

Blas Fernández insiste a su vez en que se ofrecerá una especial atención a las personas mayores «a las que este equipo de Gobierno tiene completamente olvidadas y es muy importante contar con su experiencia para poder sacar adelante a esta ciudad que no anda y va para atrás».

Posible final en la política

El promotor de esta plataforma insiste en que no hay finalidad política en este proyecto aunque no descarta que, «una vez pase el tiempo y veamos si la ciudad mejora, podríamos plantearnos formar un partido político aunque no es nuestra intención inicial ni mucho menos».

Añade que «las personas que formaremos parte de esta plataforma no tenemos afán de lucro porque tenemos nuestras profesiones y trabajos. Solo queremos asesorar, ayudar y aportar ideas y alternativas y que seamos un referente para la sociedad gaditana».

Preguntado por la reacción que tendrá su partido, el PP, ante esta decisión, el que fuera el concejal más veterano en el Ayuntamiento de Cádiz asegura que «me fui de la política cuando creí oportuno porque también tengo que atender mis responsabilidades profesionales y mi partido sabe que me tiene siempre , ya sea a título particular o a través de esta plataforma».

Asegura que aún no hay un nombre definido aunque se está preparando todo para que a finales de año pueda estar en marcha este proyecto «ilusionante».