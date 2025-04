Isabel Suraña: «Esta pandemia nos ha abierto los ojos y nos ha hecho reflexionar a nivel urbanístico»

Isabel Suraña es la primera mujer que lidera el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz. Aunque le ha tocado enfrentarse a una pandemia y a sus consecuencias económicas, la Decana ha conseguido reinventar la institución para seguir siendo útil y adaptarse a las necesidades que marcan el día a día.

–Es usted la primera Decana de Arquitectos de Cádiz y creo que junto a la de Sevilla las únicas mujeres en Andalucía, ¿cree que su nombramiento es un logro para la mujer en la profesión?

–Creo que es una consecuencia lógica de la incorporación de la mujer a la vida laboral que desde varios años ya se ha venido produciendo. Estoy segura de que este cargo es un ejemplo de igualdad, sin imponer la condición femenina o masculina por delante de las capacidades de cada uno.

–¿En qué situación se encuentra la mujer en la arquitectura? ¿Tiene más dificultades para acceder a puestos de responsabilidad?

–Nuestra profesión tanto para los arquitectos como para las arquitectas se está volviendo igualmente complicada, las tituladas mujeres igualan a los hombres, pero es un mal momento para la profesión en general. Despues de una elevada especialización y nivel formativo, se hace complicado abrirse hueco en un mercado muy competitivo y encauzar la carrera profesional dignamente. Nos faltaría una regulación de honorarios para que pudiera empezar a cambiar esta situación, y además que nos dieran margen legal y se unificarán criterios técnicos para no saturarnos con reglamentos, códigos técnicos, y superposiciones normativas que complican los proyectos y que hacen inviable su desarrollo por el sobreesfuerzo junto a los modestos honorarios con los que nos manejamos actualmente. Por otro lado, nuestra profesión desde hace tiempo no ha tenido ningún problema para que las mujeres, desde que llegaron, ocupen cargos y puestos de responsabilidad, siempre hemos sido ejemplo en este aspecto.

-Le ha tocado ocupar este cargo en un período difícil, con una enorme crisis sanitaria y económica. ¿Cómo está afectando la pandemia a la arquitectura?

–Por la parte institucional, el Colegio ha tenido que reinventarse, potenciar cursos online y jornadas culturales, Concursos con Jurado en plataformas digitales,Seminarios online, conferencias y asambleas telemáticas, y por suerte hemos tenido gran aceptación. Como ejemplo,hemos triplicado el nivel de inscritos en los cursos del aula universitaria de arquitectura bajo el convenio que tenemos firmado con la UCA para dar formación reglada y homologada. Hablando profesionalmente, la crisis ha afectado a las obras, que han sido paralizadas por efecto del COVID, produciendo daños colaterales, así como a los nuevos proyectos en los que se observan dos vertientes: la nueva tendencia de nuevas casas tipo chalés, unifamiliares o áticos, y por otro lado hay una bajada considerable en los proyectos de grandes construcciones de promoción privada.

–¿Va a cambiar esta crisis la manera de trabajar y pensar de los arquitectos?

–Hay que tener en cuenta que la crisis anterior no estaba para nosotros superada, aún estamos saliendo de esa situación y las nuevas promociones de titulados apenas han tenido la oportunidad de despegar en su trabajo como arquitectos, no creo que esta situación cambie lo que hay ahora significativamente, sino simplemente no nos dejará avanzar, lo cual es un drama pata la profesión.

–¿Va a marcar esta pandemia los próximos Planes Generales de Ordenación Urbana de las ciudades al detectarse necesidades que no estaban cubiertas?

–Si, esto afortunadamente parece la necesaria consecuencia de la situación que hemos vivido. Nos ha abierto los ojos a la sociedad y nos ha hecho reflexionar a nivel urbanístico, a nivel de espacio público y en la propia vivienda, incidiendo en cómo debemos plantear nuestras ciudades, nuestros hábitos y formas de vida, atendiendo a la calidad del planeamiento urbanístico y ayudándonos del nuevo marco legal que nos ofrecen las leyes que se están aprobando, y por tanto de mejorar la calidad de vida en nuestras viviendas.

–¿Qué ofrece el Colegio a sus colegiados?

–Nosotros siempre nos hemos considerado la casa de los arquitectos, no es una simple institución burocrática, sino que somos un grupo de compañeros que siempre ha fomentado la convivencia, el apoyo en todo lo necesario al colegiado, desde el inicio de la profesión hasta el final, ayudándolo con nuestras asesorías legales, nuestra formación, de gran calidad a nivel nacional, nuestra difusión cultural y el fomento de la profesión con varias ediciones de premios creadas el nuestro colegio que cada vez cobran más importancia. Nuestro reto ahora es que los nuevos colegiados se nos unan.

–¿Cuáles son sus principales retos?

–Uno de los principales retos es ayudar a los jóvenes arquitectos a encauzar la profesión y a tener visiones generales y ayuda en su salida profesional y otro de los grandes retos es regular nuestra profesión tanto a nivel de honorarios como a nivel normativo, intentando apoyar junto con otras comunidades nuevas leyes que unifiquen y simplifiquen todo el complejo legal y técnico normativo que nos exigen y que roza una especialización casi inhumana. Esta junta puso en marcha hace dos años unas colaboraciones para jóvenes arquitectos en estudios de arquitectura de la provincia. El primer año fueron 6 becas, y este año 4. El pasado año, de los 6 ganadores, 4 se quedaron trabajando en los estudios donde estuvieron formándose.

–Me gustaría saber qué ha supuesto la pérdida de Julio Malo de Molina.

–Julio Malo Díaz Molina fue nuestro primer Decano cuando se creó el colegio de Cádiz, tuvo siempre una gran proyección cultural y política por lo tanto estableció muchos lazos culturales y puentes con otras universidades como Madrid; nos trajo un doctorado a Cádiz y creó los premios Sánchez Esteve y Torres Clave y ha dejado un gran legado.