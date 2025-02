Las «inseguras» aulas del Covid llegan a la Plaza de Mina de Cádiz

«Imbroda no respeta ni una pandemia mundial». Así empezaban sus cánticos los colectivos en defensa de la escuela pública de Cádiz que esta mañana han llevado a cabo una manifestación en la Plaza de Mina para demostrar cómo serán las aulas de los colegios el próximo mes de septiembre con las medidas anticovid que plantea la Junta de Andalucía.

25 pupitres con sus 25 sillas colocadas en una parcela de la plaza daban la bienvenida a los manifestantes y ciudadanos que miraban sorprendidos esta aula ficticia. «Hemos tomado como referencia las medidas de media de una clase cualquiera y hemos colocado los 25 pupitres y éste es el resultado», ha asegurado Patricia Garzón , que ha criticado que, tal y como demuestra la estampa, los alumnos no pueden mantener la distancia de seguridad.

Así se ha escenificado cuando los alumnos han sacado sus metros y han comenzado a medir la distancia entre los compañeros. Ni siquiera un metro ha sido posible contabilizar en esta simulación que adelanta la situación que se vivirá en los centros educativos gaditanos durante el próximo curso escolar.

La ratio de 25 alumnos por aula para Educación Infantil y Primaria, así como los 30 de Secundaria y los 35 de Bachillerato impiden el mantenimiento de esa medida que reclama el Gobierno para evitar contagios por coronavirus. Los colectivos han ido probando y modificando las clases bajando el número de alumnos hasta llegar al número 12, donde por fin el metro ha dado como resultado el 1,5 metros que se necesita para garantizar el distanciamiento entre el alumnado.

Es por ello que la propuesta de las familias pasa por bajar el número de alumnos por aula, la única medida que, a su juicio, garantiza la seguridad de los profesores y de los estudiantes. «Para ello sería necesaria la contratación de más profesorado, ya que lo anunciado hasta este momento es insuficiente», apuntaba Garzón, en representación de la Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz.

También se unía a esta reclamación la Flampa Gades, que ha denunciado también la falta de efectivos de limpieza en los centros para poder afrontar con garantías el inicio del curso 2020/2021. «Queremos una educación presencial pero con garantías. Pero la administración nos está dando a elegir entre educación o seguridad y no es justo. No debemos permitirlo», ha denunciado Marián Gil, portavoz del colectivo .

«No han hecho su trabajo. Se lavan las manos. Hacen dejación de su responsabilidad y se la endosan a equipos directivos, consejos escolares y un supuesto y rimbombante coordinador de seguridad y salud y prevención de riesgos laborales, que no es más que un profesor, que sin la formación necesaria tiene que asumir decisiones que ellos no saben o no quieren tomar y exponerse a las consecuencias si las cosas van mal», criticaban desde la Coordinadora.

La Flampa pedirá a las familias no llevar a los alumnos a clase el 10 de septiembre La Federación Local de Madres y Padres de Cádiz (Flampa Gades) ha hecho un llamamiento a las familias para que no lleven a sus hijos a clase el próximo 10 de septiembre. La portavoz del colectivo, Marían Gil, ha asegurado que harán este llamamiento en caso de que las medidas sean las actuales y, por tanto, no se garantice la seguridad del alumnado. «Entre educación y salud, elegimos salud», ha apuntado. «Queremos que los niños vuelvan a las clases porque vemos que es imprescindible la enseñanza presencial, porque los alumnos tienen que sociabilizar, pero queremos que lo hagan con seguridad», apuntó la portavoz, que denunció la falta de profesorado para llevar a cabo las medidas con garantías. «Es imposible que los niños mantengan la distancia de seguridad recomendada por las autoridades sanitarias y si en una clase respetamos la distancia de seguridad, no caben los 25 alumnos que tenemos de ratio».