La indirecta de Podemos Cádiz a 'Kichi' tras tener que abandonar su sede «Este nuevo obstáculo, el enésimo puesto en el camino por viejos compañeros de viaje, que no eran compañeros y que sí nos dieron un buen viaje, no va a impedir que sigamos luchando de la mano con la sociedad gaditana», afirma el partido

Podemos Cádiz se despide de su sede en el número 51 de la calle San José con afilados cuchillos para Adelante Cádiz y el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento, con José María González 'Kichi' a la cabeza .

La corporación morada asegura que ha sido obligada a abandonar la que hasta ahora ha sido su sede y se marcha con una carta poética en la que se pueden leer, entre líneas, acusaciones directas.

«Ya lo decía uno de los mejores poetas de nuestra ciudad, “un adiós bien entendido no duele”. Este adiós no representa ni fracaso, ni derrota, ni mucho menos es para siempre. Este adiós será un punto y aparte, además de un punto de inflexión. Una parada para mirar atrás con nostalgia, pero como no, también para tomar impulso ante los retos que están por venir», asegura Podemos Cádiz. «Una nueva etapa de Podemos Cádiz donde continuaremos siendo eso que hemos sido siempre, “Cádiz”, ciudad, barrio y calle. Donde las ínfulas de poder y sillones no nos harán olvidar para lo que llegó esta formación al panorama político local ».

Continúa la carta con un señalamiento directo: «Este parón obligado, no nos va a amedrentar. Este nuevo obstáculo, el enésimo puesto en el camino por viejos compañeros de viaje, que no eran compañeros y que sí nos dieron un buen viaje , no va a impedir que sigamos luchando de la mano con la sociedad gaditana».

Al tiempo que subraya que este acontecimiento, al que tacha de «irresponsable», va a ocasionar, «entre otras cosas, la paralización de servicios como los de gestión del Ingreso Mínimo Vital o el asesoramiento en la ayuda al alquiler , que nuestra organización efectuaba de manera totalmente gratuita y que hasta la fecha había ayudado a más de 150 familias gaditanas». Algo que «la ciudadanía debe saber y ser lo suficientemente madura para entender».

«Nos vamos del local de la calle San José, 51, con una sonrisa por todos los buenos momentos vividos aquí, pero también con la necesidad de soltar lastre y dejar atrás ese mismo pasado que tornó en engaño por quienes un día dijeron ser de los nuestros », ha afirmado Vicente Camacho, portavoz municipal de Podemos Cádiz.

Para concluir con un mensaje, «no nos rediremos aunque lo intenten una y mil veces» .