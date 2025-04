El hotel del Tiempo Libre contará con Clima Zero, un sistema para un consumo casi nulo de energía

El nuevo hotel de categoría cuatro estrellas superior que se está construyendo en la antigua residencia de Tiempo Libre, un proyecto puesto en marcha por el Grupo Q Hotels , no solamente generará un gran impacto económico en la ciudad, sino también a nivel ambiental.

Así, el nuevo hotel, cuya inauguración está prevista para este verano dado el avance de las obras en el último mes, contará con un innovador sistema de eficiencia energética, diseñado por la empresa española Menos Energía S.L., llamado Clima Zero . Se trata de un sistema que permitirá un descenso del consumo energético del edificio, así como un gran descenso de las emisiones contaminantes de CO2 .

Por tanto, señalan desde el grupo, se convertirá en «un hotel único con energías limpias y mínimo impacto ambiental dentro de la apuesta de esta cadena hotelera para promover un modelo hotelero sostenible y respetuoso con el medio ambiente».

Aseguran que el modelo de desarrollo económico actual, basado en el uso intensivo de recursos energéticos de origen fósil, «provoca impactos medioambientales negativos y desequilibrios socioeconómicos que obligan a definir un nuevo modelo de desarrollo sostenible. Por eso, desde el grupo hotelero han apostado por un modelo de negocio sostenible y la reducción de la huella de carbono en su red de hoteles ».

Luis Chabrera, fundador y CEO de la compañía, es consciente de que apostar por negocios sostenibles es de suma importancia, y con este nuevo proyecto quiere «garantizar tres objetivos principales de manera simultánea: el crecimiento económico, el progreso social y el uso racional de los recursos . Y, para ello, contar con un partner como Menos Energía S.L. es fundamental». Chabrera apostó desde el primer momento por Menos Energía S.L. como empresa experta en energías verdes, con más de 40 años de experiencia en el sector.

La nueva instalación del complejo hotelero y zona comercial constará de una central compuesta por tres bombas de calor geotérmicas de alta eficiencia : una para la producción de climatización y dos de ellas de alta temperatura para la producción de agua caliente sanitaria (ACS).

Con la implementación de un proceso de automatización, aparte de optimizar el buen funcionamiento de las instalaciones de climatización, se mejora la eficiencia energética, reduciendo costes y mejorando el desempeño energético. Con este innovador sistema se conseguirá un ahorro energético total del 75% frente a un sistema convencional de climatización, que permitirá una reducción de la huella de carbono del hotel en más de 326.000 kg de CO2. Además, los excedentes eléctricos producidos por la central fotovoltaica serán vertidos a la red interior del edificio para autoconsumo.

En palabras de Vicente Sánchez, fundador y CEO de la compañía Menos Energía S.L.: «son años dedicados a la eficiencia energética y la experiencia adquirida nos ha demostrado que no hay energía más barata que la que no se consume. Por ello, este proyecto no solo es innovador en el uso de las energías renovables, como el autoconsumo fotovoltaico y la hidrotermia, sino en el uso eficiente de los sistemas de climatización y el aprovechamiento del 100% de los recursos energéticos residuales y los procedentes de las renovables ».

Inauguración en este verano

En cuanto al estado de las obras, desde el Grupo Q señalan que están muy avanzadas siguiendo con la previsión de su inauguración y apertura esta temporada estival .

De hecho, ya hay habitaciones que están terminando y están llegando los primeros mueble s para equiparlas a medida que se van culminando plantas.

El proyecto cuenta con 280 habitaciones (catalogadas con cuatro estrellas superior), piscina principal infinitypool, cuyo horizonte coincidirá con el mar de la playa de la Victoria, y un restaurante panorámico con vistas a la misma.

Además del hotel, en este complejo turístico, se va a habilitar un centro comercial de 5.000 metros cuadrados para esta milla de oro del paseo marítimo y contará también con un aparcamiento subterráneo no solo para los clientes del hotel, sino para el público en general de tres plantas.