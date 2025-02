Los hospitales de Cádiz dan un paso atrás y realizarán test de un 60% de fiabilidad a los sanitarios

Los sanitarios gaditanos no serán sometidos finalmente a las pruebas serológicas de venopunción para detectar el coronavirus, tal y como anunció la dirección de los centros hace unos días. En su lugar, los casi seis mil profesionales de los hospitales Puerta del Mar de Cádiz, San Carlos de San Fernando y Puerto Real, serán sometidos a los test rápidos del laboratorio chino Innovita tras un cambio de posicionamiento que ha despertado una oleada de críticas de sanitarios y profesionales.

Según anuncian las fuerzas sindicales, tras casi dos jornadas de análiticas en el centro hospitalario de la capital y tras más de un centenar de extracciones realizadas, la dirección dio orden de paralizar el programa e iniciar una nueva fase con condiciones completamente diferentes a las anunciadas a través de un comunicado a los líderes sindicales. De hecho, en el nuevo escrito enviado ayer a los sindicatos, la dirección cambia el procedimiento de las serologías, y en lugar del método de venopunción anunciado, ahora apunta que las pruebas se llevarán a cabo mediante la digitopunción (extracción de pequeñas gotas de sangre mediante lanceta generalmente en pulgar).

Estos test a los que se van a someter los trabajadores de los hospitales públicos de la provincia tienen una fiabilidad de un 60% y, según denunciaron desde UGT, en las propias indicaciones del fabricante, se recomienda utilizar el método de venopunción para llevar a cabo la serología.

Además, los diagnósticos tampoco van a contar con la garantía de la Unidad de Microbiología del Puerta del Mar y, por tanto, con la fiabilidad que otorga a los resultados un laboratorio Covid. De hecho, al tratarse de un test rápido, los resultados se darán a conocer a los sanitarios en sólo quince minutos y en el mismo punto de extracción. Obviamente y tal como defienden los expertos, la realización de estos test puede provocar falsos negativos, al no alcanzar una fiabilidad de más de un 60%.

El descontento por este cambio de procedimiento ha despertado ya las primeras críticas de los sindicatos y de los propios profesionales, que llevaban semanas pidiendo este tipo de pruebas para realizar con garantías su trabajo. Al respecto, critican que la Junta de Andalucía haya impuesto este tipo de test para todos los sanitarios a pesar de que no son los más fiables y, por ello, ha paralizado el método que se había aprobado en la provincia. Asimismo, aseguran que dichos test han sido donados por el propietario de la marca de relojes Festina que reside en La Línea y que ha entregado a Servicios Generales un total de 100.000.

Autonomía Obrera y Comisiones Obreras ya se han manifestado al respecto y han anunciado que exigirán el mantenimiento de las condiciones anunciadas en primera instancia.

Así lo ha puesto de relieve, Carmen Boy , portavoz sindical de CCOO, que expresó su malestar por esta decisión. «Nos sentimos engañados por el centro y nos parece una irresponsabilidad porque ya es sabido que estos test no tienen la misma fiabilidad», apostilló la dirigente sindical, que además volvió a poner de relieve que Andalucía es una de las comunidades que cuenta con más sanitarios contagiados. «Es indignantes. No podemos permitir que se juegue con la salud de los trabajadores y que se sometan a unas pruebas cuyos resultados no son fiables y seguramente haya falsos negativos», agregó.

Críticas a la gerencia

Desde Autonomía Obrera también han advertido de las consecuencias que puede llegar a tener en la asistencia sanitaria la realización de unos test que no son fiables al cien por cien . «Los perjudicados vuelven a ser, como siempre, todos los trabajadores, ya que con las nuevas pruebas van a ser muchos más los casos positivos que se queden sin identificar», aseguran, a la vez que apuntan a la gerencia como máximo responsable de esta situación.

«Este nuevo cambio de criterio, además, lo adopta la Gerencia en contra, al parecer, del criterio marcado por los servicios de medicina preventiva y microbiología del hospital, que apostaban desde el primer momento por un tipo de serología con toma de muestra mayor, tratamiento previo de la sangre (para la extracción del suero, que es, precisamente, donde se concentran los anticuerpos que se buscan) y aplicación final de reactivos específicos, cuyos resultados son de mucha mayor calidad y fiabilidad que los test rápidos. Es, por tanto, el resultado final de una pugna entre los criterios técnicos y de calidad defendidos, presuntamente, por medicina preventiva y microbiología, por un lado, y las consignas políticas propugnadas desde la Gerencia, por otro», denuncian fuentes de Autonomía Obrera y CGT.