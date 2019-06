Sanidad El hospital Puerta del Mar toma medidas para evitar que los trabajadores salgan con la ropa de trabajo Fuentes del SAS han asegurado que desde la dirección ya se ha comenzado a minimizar esta práctica

Nuria Agrafojo Cádiz Actualizado: 12/06/2019 15:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Piden que los trabajadores del Puerta del Mar no salgan a la calle con uniforme

La denuncia presentada por el Defensor del Paciente ante la Fiscalía de Cádiz para evitar que los trabajadores del Hospital Universitario Puerta del Mar salgan a la calle con la ropa de trabajo ya ha tenido sus primeras consecuencias. Así lo han asegurado desde el SAS, que aunque puntualiza que no hay una normativa que prohíba expresamente este uso, sí van a comenzar a actuar para satisfascer las exigencias del colectivo.

En este sentido, han asegurado que desde la Dirección del hospital ya se ha comenzado a minimizar esta práctica, recordando a los profesionales el uso adecuado de la ropa de trabajo. En este sentido, cabe recordar que aunque no hay una normativa al respecto, sí que existen una serie de recomendaciones que, entre otras cuestiones, recuerda al personal los inconvenientes de salir a la calle con la ropa de trabajo.

Al respecto, han querido señalar también que las indicaciones se centran en el uso de ropa de trabajo como batas, no en relación a pijamas u otro tipo de ropa que se usa en ambientes estériles y que han garantizado que nunca salen del centro.

No obstante, en este sentido, desde el SAS han asegurado que «lo preceptivo sería que no salieran con la bata blanca fuera del hospital», han puntualizado.

Los mismos sindicatos del Hospital Puerta del Mar también son partidarios del buen uso de la ropa de trabajo, aunque también advierten que desde el centro se deberían tomar medidas para fomentar este buen uso.

Adaptación del centro

La portavoz de Comisiones Obreras en el Hospital Puerta del Mar, Carmen Boy, ha puesto de relieve la necesidad de impedir el acceso a la cafetería del hospital al personal no sanitario, así como una adaptación de estas dependencias, que se quedan pequeñas para tantos trabajadores. «También hay que ampliar el horario ya que esta cafetería cierra a las nueve y cuarto de la noche, cuando el personal trabaja las 24 horas del día», ha puntualizado la representante sindical.

En el escrito remitido por el Defensor del Paciente a la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, justifica la denuncia ante el «peligro que supone esta falta de protocolo de que el personal sanitario salga con la misma ropa que está en el hospital, ya que esto pone en riesgo a los pacientes con bajas defensas tratados o cerca que estos trabajadores». Según la asociación, no se trata de que los trabajadores no salgan, fumen o tomen café, «que es una opción personal respetable y respetada, sino que se trata de que eso no influya en la salud de terceros».

El Defensor del Paciente fundamenta la queja en que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que «obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al Juez o al Fiscal».