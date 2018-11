ENTREVISTA ELECCIONES 2-D «Haré para Andalucía lo mismo que en Vejer como alcalde» Un PP renovado sale a ganar el 2-D como «única opción de cambio real» y avisando del riesgo «letal» de un gobierno de Susana Díaz con la izquierda

José Ortiz es considerado modelo de gestión política por el trabajo que ha hecho en su pueblo, Vejer, donde es alcalde desde 2011 y goza de una excelente valoración ciudadana. Con esos mimbres, experiencia e ilusión encabeza la candidatura del Partido Popular en la provincia a las elecciones andaluzas del 2 de diciembre. Su objetivo es destronar al PSOE del gobierno de la Junta «porque la gente de la calle también se ha cansado y quiere un cambio».

–¿Por qué el PPes la alternativa real a 37 años de Gobierno socialista, tal y como están defendiendo?

–Porque simple y llanamente es el único partido, el único proyecto, el único equipo que puede liderar el cambio en Andalucía. Todos los partidos políticos que se han presentado han permitido que el PSOE gobierne en Andalucía. En la actualidad un gobierno de Susana Díaz-Podemos sería demoledor para las familias andaluzas y solo el PP puede garantizar el cambio. Tenemos un buen candidato, buen equipo, buenas ideas y solo nosotros podemos liderar el voto moderado, el voto útil y quién puede liderar el cambio de verdad en Andalucía.

–¿Con qué bazas cuenta el PP para ello?

–Quien se ha llevado durante tantos años escuchando a la ciudadanía como nos hemos llevado nosotros, hemos hecho un proyecto muy participativo, desde abajo hacia arriba, escuchando a los sectores, escuchando a la gente, todos los que nos presenteamos en las distintas candidaturas tenemos experiencia de gobierno y creo humildemente que allí donde hemos estado lo hemos hecho bien. Pongo el ejemplo de Vejer, donde creo que hemos hecho una transformación del pueblo, pero no solo este alcalde sino entre todos los vecinos y vecinas de Vejer.

–¿Usted representa, entonces, el cambio de Gobierno en Andalucía y el cambio dentro de su propio partido?

–Nosotros queremos liderar el cambio en Andalucía, no queremos hablar de nosotros mismos. Ya pasamos un congreso nacional en el que creo que ganamos todos. El partido se fortaleció, se fortalecieron nuestras ideas, los equipos que formó el presidente Pablo Casado y ya de lo que se trata es de que el nuevo PP se eche a la calle, como nos estamos echando, para hablar en positivo de un proyecto de gobierno que sobre todo lo que pide es que seamos los primeros cuando el PSOE quiere que seamos los últimos.

–¿Con qué retos acuden al 2-D?

–Salimos a ganar, a ganar y a ganar.

–¿Le ha dado Casado algún consejo?

–Lo que me ha dicho es que haga la campaña y haga en política y en mi labor como parlamentario lo mismo que he hecho como alcalde de Vejer. Es decir, que haga una política cercana, humilde y siempre hablando de soluciones.

–¿Se refiere a extrapolar el ‘modelo Vejer’ al resto de Andalucía?

–Nosotros en Vejer, recuerdo el día que Pepe Loaiza me ofreció liderar el PPen Vejer de la Frontera, lo primero que hicimos fue renovar el partido contando con la gente que siempre había estado pero abriendo el partido a la sociedad. En segundo lugar, con mucha humildad, recorrer cada casa de Vejer, que es lo que estamos haciendo ahora, recorrer cada pueblo y cada ciudad para escuchar. La gente quiere que se le escuche porque nosotros no tenemos la verdad absoluta. Desde esa humildad, queremos construir un proyecto de Gobierno participativo, que es lo que estamos haciendo, evidentemente con nuestro proyecto. Queremos hablar de empleo, educación, sanidad, igualdad de oportunidades e impuestos. En todas estas areas tenemos experiencia de Gobierno y en todas ellas donde hemos gobernado lo hemos hecho bien.

–¿Qué le dice la calle?

–La calle está cansada de Susana Díaz y ahora tiene miedo de que se sumen Susana Díaz y Podemos. La gente quiere cambio, la provincia quiere cambio y así lo reflejan las encuestas pero va a ganar quien lidere las soluciones, quien ilusione, quien logre liderar la alternativa de gobierno en Cádiz y nosotros creemos que Ciudadanos no lo puede hacer porque ha sido la muleta del PSOE esta legislatura;Adelante Andalucía también fue muleta de Susana Díaz en la anterior legislatura a través de IU y solo el PPes quien no ha permitido el continuismo del partido socialista.

–¿Qué diferencia ve entre estas elecciones andaluzas y las anteriores?

–En estas elecciones no es solo el PPquien está hablando de hartazgo de gobierno socialista en Andalucía, ya también es la calle. Era impensable años atrás los médicos y enfermos recogieran firmas por las plazas para reclamar que les dejen más tiempo para atender a los pacientes, que tengan mejores condiciones laborales o era impensable que ampas, madres y padres de alumnos, estuvieran recolectando dinero para poder climatizar las clases mientras los edificios de la Junta, las delegaciones, el despacho de la propia presidenta, están climatizados al 100%.

–¿Qué es irrenunciable para el PP en Andalucía?

–Nosotros hemos basado nuestro proyecto en cinco puntos. Uno, en materia de empleo. Fracasaríamos si no logramos ponernos a la media de España. Poniendo la administración a trabajar, como todas las administraciones públicas, en Andalucía se crearían 600.000 empleos de los cuales 80.000 le corresponderían a la provincia de Cádiz. Dos, la Sanidad. Para nosotros es irrenunciable rebajar las listas de espera. Por ley estableceremos que no se tardarán más de 60 días en una intervención quirúrgica, no más de 15 días para una consulta médica, diez días para una prueba diagnóstica y cero demora para procesos oncológicos. Tres, en Educación, es irrenunciable que Andalucía lidere los niveles de éxito educativo y deje de estar en los informes PISA en el último lugar. Eso no es normal y los escolares andaluces son igual de buenos que los del resto de España. Cuatro. En Igualdad de oportunidades, no es normal que vayamos a la Sierra de Cádiz y haya pueblos incomunicados con el 061 o que no llegue internet a gran velocidad. Y cinco, en materia de impuestos. Es irrenunciable eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones.

–¿Cuáles serían las líneas rojas? ¿Qué no harían bajo ningún concepto?

–Jamás echaríamos a ningún empleado público. Todos son necesarios. Lo que sobran son cargos políticos.

–¿Con qué partidos podría pactar o establecer algún tipo de alianza postelectoral?

–Salimos a ganar. En el caso de que no tengamos la mayoría absoluta para gobernar, tendríamos que empezar a hablar y el único partido con el que ahora mismo se podría hablar para poder negociar sería Cs.

–¿Qué es lo primero qué haría si gobernara?

–Juanma Moreno ya se ha comprometido a que en el primer Consejo de Gobierno iría un plan de empleo para la provincia de Cádiz y la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones.

–¿Qué le diría a un votante indeciso entre PPo Cs?

–Que solo el PPpuede garantizar el cambio. Solamente suma, solo es útil y solo es potente el voto hacia el PP. El voto de Cs, que también pidió la confianza para liderrar el cambio en la última legislatura, al final sirvió para que hubiera cuatro años más de gobierno socialista en Andalucía. Eso ha significado cuatro años más de recortes en sanidad, en educación, y cuatro años más de un gobierno cansado de ideas y de formas de trabajo.

–En 2012 el PP superó en votos al PSOE pero no pudo gobernar ¿Cree que se puede repetir ese resultado teniendo en cuenta la tasa de desempleo u otros problemas que rodean al PSOE como el juicio de los ERE y las tarjetas black?

–Salimos a ganar. Lo que vayan a hacer otros partidos políticos lo desconozco. Sí pido, y es muy importante que la ciudadanía lo sepa, que Andalucía ya no está para experimentos. Andalucía ya no puede ser sinónimo de inestabilidad. Ahora mismo tendríamos que estar hablando de presupuestos, de la partida para educación y sanidad, de ley de dependencia, de los autónomos, y estamos hablando de elecciones porque el PSOE es un partido inestable que ha tenido que adelantar las elecciones. Susana Díaz lleva dos legislaturas y ninguna la ha acabado. Necesitamos un Gobierno estable.

–Sin embargo la encuesta del CIS no da al PP un buen resultado. ¿Qué opina?

–Cuando el CIS deje de ser una escuela de hostelería y se convierta en un centro de estudios sociológicos, entonces hablaré del CIS.

–Cuando le designaron como cabeza de lista, usted recalcó que Vejer era intocable.¿Eso que podría significar si ser parlamentario es incompatible con ser alcalde, seguiría como concejal?

–Soy lo que soy gracias a Vejer y quiero seguir vinculado a Vejer. Por tanto, quiero seguir en el Ayuntamiento de una forma o de otra.

–Vejer gusta mucho, y no solo a gaditanos y andaluces, y se asocia a cosas positivas ¿Podría hacer de Andalucía una gran Vejer?

–En Vejer cuando entré como alcalde en 2011 las murallas ya estaban, el lomo en manteca tenía muchos años y lo que hemos hecho ha sido ponerlo en valor. Ponerle pasión a tla forma de gobernar. Andalucía necesite que se la mime y se le dé cariño. Que se hable a la ciudadanía de tú a tú, no por encima de nadie. No encontrarás en Vejer a ningún vejeriego que te diga que yo lo miro por encima del hombro. No estoy por encima de los vejeriegos, estoy junto a los vejeriegos. Y lo que yo pido es no estar por encima de los andaluces, como está el PSOE desde la Junta de Andalucía, yo quiero estar de la mano de los andaluces y de los gaditanos.

–Un mensaje para las personas que vayan a votar el 2 de diciembre.

–Cuando un vecino va a votar yo quiero que sea protagonista. Su voto no es uno más y ese voto puede liderar un cambio en Andalucía. Nosotros nos ofrecemos para liderar ese cambio. Podemos aspirar a 44 años de lo mismo quer sería que el PSOE siguiera gobernando con un gobierno de Podemos que sería letal para las familias andaluzas, o podemos liderar un cambio con un nuevo gobierno en Andalucía. Un nuevo gobierno con nuevas personas, nuevas ilusiones, nuevas ideas y, sobre todo, una pasión enorme por transformar Cádiz y Andalucía. Tenemos los recursos. El mejor patrimonio que tiene Andalucía es su gente. Tenemos muchos kilómetros de litoral, conjuntos históricos artísticos envidiables y recursos naturales que no tienen todas las comunidades. Si ponemos todo esto en valor podemos ser los primeros. Algunos han conseguido con su forma de gobernar que Andalucía esté la última. Nosotros queremos que sea la primera.