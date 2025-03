«La guerra de Ucrania también agravará la carga de los juzgados de lo Social en Cádiz»

El magistrado Antonio Rodríguez (Puerto Real, 1976) comenzó su carrera como juez a los 25 años y desde entonces ha trabajado hasta en seis partidos judiciales diferentes de distintas comunidades autónomas. Actualmente dirige el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Cádiz y, a partir de ahora, es también el nuevo juez decano de la capital gaditana tras la marcha de su antecesor, Pablo Sánchez. El magistrado confiesa que afronta este nuevo reto con ilusión y con el firme objetivo de defender y amparar el trabajo de sus compañeros y así, poder lograr un funcionamiento más eficaz de la justicia en Cádiz.

Acaba de ser elegido nuevo juez decano de Cádiz, ¿cómo se sintió tras dicha designación al ser apoyado por sus propios compañeros?

Con un sentimiento de agradecimiento a mis compañeros por depositar su confianza en mi persona y a la vez de responsabilidad para intentar estar a la altura de la confianza que en mí han tenido.

¿Cuáles son los principales retos que se ha propuesto?

Sin duda el primero es mantener en la medida de lo posible el alto listón dejado por mi compañero y gran decano Pablo Sánchez, al cual agradezco todo su apoyo. Por lo demás, tengo el ánimo de responder a las demandas de mis compañeros que me nombraron y de realizar el servicio del decanato de la mejor manera posible al servicio siempre de la ciudad de Cádiz.

Entre ellos imagino que estará poder ver por fin una Ciudad de la Justicia digna para Cádiz, ¿cree que será posible tenerla algún día tras tantos años de conjeturas al respecto?

Es sin duda una necesidad histórica para los edificios judiciales de la ciudad. En una reciente reunión con el delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz, Miguel Rodríguez, se me ha manifestado que el proyecto ya está en progreso y que parece que esta vez será una realidad como todos deseamos.

¿Cómo tendrá que ser esa Ciudad de la Justicia según el criterio de los jueces como principales actores y beneficiados de ese proyecto?, ¿qué dotaciones tiene que tener?, ¿se ha contado o se contará con usted para consultarles sobre el proyecto y su equipación?

Las necesidades y dotaciones tienen que depender de cada tipo de juzgado y en este sentido le he solicitado al delegado territorial que se nos dé traslado del proyecto una vez elaborado para que en junta de jueces se pueda debatir las necesidades concretas que cada uno de los compañeros pueda tener a nivel de dotación y dar traslado de ellas a la delegación territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local para que se tengan en cuenta.

La Ciudad de la Justicia es un proyecto que nace por la necesidad de aunar en un mismo lugar las sedes judiciales en la capital gaditana, tan dispersas, pero también por el estado en el que se encuentran algunas de ellas, ¿qué juzgados están más deteriorados y tienen mayor urgencia de realojo?

En mi opinión la sede judicial de Cádiz más deteriorada es la de San José. El resto de los juzgados están instalados en edificios de oficina, una parte en el Estadio Nuevo Mirandilla y otra parte en el Edificio Proserpina. Son instalaciones que no se encuentran deterioradas si bien, al no ser edificios judiciales, tienen necesidades importantes, como en el caso de los penales que tienen que compartir salas.

La Fiscalía y la Audiencia de Cádiz no se trasladarán a este espacio, ¿ve bien esa decisión?

Es una decisión que no me compete, si bien a niveles funcionales sin duda sería importante que la Fiscalía se situara en la nueva Ciudad de la Justicia por cuanto la interacción de los fiscales con los juzgados sería mucho más ágil y facilitaría el trabajo diario de los juzgados.

Pero además de una Ciudad de la Justicia, en cuanto a recursos y medios, ¿cuáles diría que son las necesidades más urgentes para un mejor funcionamiento de los juzgados en Cádiz?

A nivel de dotación sin duda lo más urgentes es la creación de juzgados de lo Penal y Juzgado de lo Social que son los que sufren mayor número de entrada de asuntos en este momento.

Sobrecarga

Como bien dice, hay juzgados que tienen una sobrecarga importante de causas como pudo ser el mercantil al que se le sumó un segundo juzgado, ¿ha mejorado eso dicha sobrecarga?

Con el Juzgado de lo Mercantil nº 2 se aprobó una exención de reparto de un asunto para el Mercantil nº 1 por cada dos que se repartían para el Mercantil nº 2 lo cual sin duda ha venido aliviando, además de los refuerzos nombrados y necesarios, la pendencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1. Se considera además que se debieran mantener los refuerzos aprobados sobre todo teniendo en cuenta que el próximo 1 de julio termina la moratoria de concursos necesarios, lo cual incrementará la carga de trabajo de los dos juzgados mercantiles.

Otro que asumió otra gran carga de causas pendientes fue el específico para resolver procedimientos de cláusulas abusivas, ¿cómo se encuentra ahora dicho juzgado? El de Cádiz es uno de los que el CGPJ ha decidido hace poco que siga siendo excluviso y excluyente para estas causas...

Se entiende que a la vista de los datos es una decisión acertada por cuanto solo de cláusulas abusivas existe actualmente una pendencia de 11.000 asuntos. Además en el año 2021 se registraron 4.400 asuntos y 900 asuntos en el primer trimestre de 2022. Con estos datos se verifica que la necesidad tanto de el carácter exclusivo del Juzgado de Primera Instancia nº2 de Cádiz en cláusulas abusivas como el mantenimiento del bis es evidente.

Recientemente el decano de abogados de Cádiz pedía más jueces para poder resolver la pendencia que ha agravado la pandemia del Juzgado de lo Social, ¿cuál es la situación actual?

Sin duda la situación de la pandemia ha agravado la pendencia de los Juzgados de lo Social. En Cádiz en el año 2021 se registran 1.101 asuntos cuando el módulo de asuntos para este tipo de juzgado según el CGPJ es de 800 asuntos, lo que supone un 137% del módulo. Se entiende que es una necesidad patente la creación de nuevos Juzgados de lo Social en la ciudad de Cádiz como único remedio para resolver la pendencia de tales juzgados dada la sobrecarga de trabajo que sufren. Además las actuales circunstancias de la guerra en Ucrania, que ha provocado una inflación extraordinaria, mantendrán o agravarán la pendencia de estos juzgados que ya es alta por los efectos de la pandemia.

En 2015 el alcalde de Cádiz y su antecesor, el juez, exdecano, Pablo Sánchez, firmaron un protoloco que llamaron antidesahucios en el que se daba información al afectado sobre los Servicios Sociales con los que podía contar para que pudieran encontrar una salida a su situación, ¿qué balance se ha hecho de este protocolo?, ¿ha sido efectivo?

En este sentido considero que fue acertada la actuación de la Consejería de Regeneración, Justicia y Administración Local que ha realizado claros esfuerzos dirigidos a dicho propósito. Existen actualmente varias herramientas eficaces, como las notificaciones vías Lexnet, el escritorio judicial o el sistema de vistas telemáticas a través de la aplicación Webex, dirigidas a tal fin.

El Juzgado Contencioso Administrativo 2 que dirige fue distinguido en 2019 por el CGPJ por su alto nivel resolutivo, ¿cómo se consigue eso?

Me incorporación al Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de Cádiz fue posterior a dicha distinción que tuvo lugar con una inspección del CGPJ. Con los años que llevo en este juzgado he comprendido que los motivos de la distinción se debe sin duda a la alta profesionalidad del Letrado de la Administración de Justicia y el equipo de funcionarios que trabajan en este juzgado, así como sin duda al magnifico trabajo del magistrado-juez Pedro Marcelino Rodríguez Rosales que ocupaba la plaza del juzgado en el momento de la distinción.

¿Qué le diría al ciudadano que no cree en la justicia y que además piensa que es muy lenta?

Que la justicia está ejercida por grandes profesionales pero que es sabido que somos el país de la Unión Europea como menos ratio de jueces por habitantes.

Empezó muy joven como juez. A los 25 años nada menos. Y ha pasado por varios juzgados de diferentes ciudades, ¿qué cree que puede aportar ahora como juez decano?

Puedo aportar el trabajo y la profesionalidad que creo que me han acompañado en toda mi carrera. El hecho de haber conocido y trabajado hasta en seis partidos judiciales diferentes, de diferentes comunidades autónomas, considero que me dotan de distintas perspectivas que pueden ayudarme al debido cumplimiento de mis funciones y a solucionar los problemas que me planteen mis compañeros.

Recién nombrado le quedan mínimo unos años como juez decano por delante. Imagínese dentro de unos cuantos. ¿Qué le gustaría haber conseguido y qué le gustaría que pensaran de usted sus compañeros sobre dicha labor?

Me gustaría que pensaran que había realizado el trabajo del decanato con profesionalidad y discreción, y que les he podido ayudar en todas las reivindicaciones y problemas que me hayan planteado.